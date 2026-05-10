«Pour commencer, à l’époque, certaines personnes disaient : “Ce serait plus cool si tu faisais quelque chose avec des robots.



Mais ce qui était important pour moi, c’est que, Star Wars et Mobile Suit Gundam étant déjà apparus, et avec tant d’œuvres à succès dépeignant déjà le monde de la science-fiction, je me suis dit : “Nous allons créer notre propre science-fiction originale !



Je ne voulais pas en faire quelque chose comme n’importe quelle autre adaptation de jeu de science-fiction existant. Donc, la seule option qui restait était un renard (rit).”

Shigeru Miyamoto a déclaré que Star Fox met en scène un renard parce qu’il ne voulait pas en faire quelque chose d’exactement semblable à d’autres émissions de science-fiction comme Star Wars ou Gundam !Source : Iwata Demande de 2011 sur Starfox 64 3DDonc les humains c'etait deja pris avec Star Wars, les robots aussi avec Gundam donc pourquoi pas des persos anthropomorphe