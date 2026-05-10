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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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aeris201
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Star Fox : Miyamoto ne voulait pas d'un Star Wars like ou Gundam
Shigeru Miyamoto a déclaré que Star Fox met en scène un renard parce qu’il ne voulait pas en faire quelque chose d’exactement semblable à d’autres émissions de science-fiction comme Star Wars ou Gundam !

«Pour commencer, à l’époque, certaines personnes disaient : “Ce serait plus cool si tu faisais quelque chose avec des robots.

Mais ce qui était important pour moi, c’est que, Star Wars et Mobile Suit Gundam étant déjà apparus, et avec tant d’œuvres à succès dépeignant déjà le monde de la science-fiction, je me suis dit : “Nous allons créer notre propre science-fiction originale !

Je ne voulais pas en faire quelque chose comme n’importe quelle autre adaptation de jeu de science-fiction existant. Donc, la seule option qui restait était un renard (rit).”


Source : Iwata Demande de 2011 sur Starfox 64 3D

Donc les humains c'etait deja pris avec Star Wars, les robots aussi avec Gundam donc pourquoi pas des persos anthropomorphe

https://x.com/Genki_JPN/status/2053438460082659610?s=20
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    posted the 05/10/2026 at 12:41 PM by aeris201
    comments (14)
    kikoo31 posted the 05/10/2026 at 12:48 PM
    en attendant l'aura de Star FOx par rapport à un Gundam et surtout un Star Wars c'est toujours pas ça ....
    yanssou posted the 05/10/2026 at 12:49 PM
    kikoo31 il fait pale figure face à un Ratchet
    rupinsansei3 posted the 05/10/2026 at 12:52 PM
    Ils ont plus rien d'anthropomorphe avec le nouveau
    zekk posted the 05/10/2026 at 12:53 PM
    kikoo31 ils avaient l'opportunité d'augmenter l’aura avec un adventure 2, mais ils n'ont jamais pris l'opportunité
    ducknsexe posted the 05/10/2026 at 01:00 PM
    Le Nouveau Fox fait très anthropomorphe. Presque calqué sur ceux de 93, ensuite l univers et si riche qu il peuvent l élargir avec un nouvelle épisode adventure plus ambitieux.
    burningcrimson posted the 05/10/2026 at 01:04 PM
    Félicitations ! Même les modos ont lâchés l'affaire avec toi
    j9999 posted the 05/10/2026 at 01:19 PM
    kikoo31 c'est juste différent. Starfox snes avait une grosse aura quand même. Apres les jeux video tu peux pas comparer a des films aussi cultes qui ont inspiré tous les medias possibles pendant plusieurs generations.

    zekk Star fox adventure 2 c'est possible que ça se fasse, vu comment ils ont présenté star fix adventure dans le direct, même si c'était bref tu sens que c'est pas anodin pour eux, pas comme 0. Il savent que cet épisode plait beaucoup aux fans hors japon. Donc c'est une possibilité qu'ils explorent c'est dur et certain. Maintenant c'était pas forcément le bon timing avant et ça l'ai pas forcément encore maintenant. Tu parles d'un star fox adventure 2 comme s'il suffisait d'envoyer une commande mais c'est pas si simple que ça, il faut le faire correctement et ça ça demande pas mal de paramètres. C'est pour ça que je pense que c'est un choix très judicieux de rebooter le meilleur episode de la serie, c'est la meilleure porte d'entrée et si ça marche à terme tu verra un star for adventure. C'est très risqué de gâcher une si grosse cartouche dans un contexte ou le grand publique n'a pas trop conscience de la licence star fox. Il faut préparer le terrain avant. C'est ça le but de ce nouvel épisode, redonner cette aura a la licence justement, parcequ'elle l'a perdue apres l'episode 64. Continuer a exploiter leur licence, combien s'y sont essayer et se sont cassé les dents, sega avec sonic par exemple. Metroid est pas loin de ça non plus, en tout cas metroid prime c'est chaud
    opthomas posted the 05/10/2026 at 01:23 PM
    rupinsansei3 revois la définition bro d'anthropomorphe ils le sont encore plus dans la nouvelle version. Par contre ce que tu veux dire c'est qu'ils ont moins une patte cartoon et plus une patte réaliste.
    ducknsexe posted the 05/10/2026 at 01:26 PM
    zekk justement, Shanks a publié un article plus bas évoquant d’autres projets à l’état de rumeurs. Parmi eux, il serait question d’un nouveau Star Fox Adventures. Si ce projet est réel, cela permettrait de redonner de l’ampleur à la licence.

    En espérant cette fois-ci un véritable nouvel épisode, et pas seulement un remake.
    rupinsansei3 posted the 05/10/2026 at 01:27 PM
    opthomas je sais très bien la définition merci. Regarde juste les pattes de falco, c'est plus des pieds
    aeris201 posted the 05/10/2026 at 01:37 PM
    j9999 Star fox adventure 2 c'est possible que ça se fasse, vu comment ils ont présenté star fix adventure dans le direct

    Oui, Nintendo doit considérer Star Fox Aventures comme canonique sinon le jeu n'aurait pas fait une breve apparition dans le Star Fox Direct effectivement. Donc un Adventures 2 est possible et ce serait drôle que Nintendo confie le développement a Rare Ltd (ca m'etonnerait lol)

    Perso j'accroche pas a Star Fox Adventures et j'ai du mal a le considerer comme un jeu Star Fox car c'est avant tout un skin de Star Fox collé a un projet qui n'avait rien a voir.

    C'est comparable a Yume Kojo: Doki Doki Panic qui a été publié en occident avec un skin Mario et desormais c'est devenu canonique a Mario. Mais ce Super Mario Bros 2 occidental je l'accepte plus facilement car je l'ai decouvert etant gosse et le secret a été gardé bien longtemps, alors que pour Star Fox Adventures j'ai eu connaissance de la "supercherie" avant la sortie
    masharu posted the 05/10/2026 at 02:01 PM
    S'ils veulent remettre Krystal qui est une fan-favorite (et un héritage de Rare) dans cette nouvelle continuité, il y aura forcément un remake voire un reboot de Star Fox Adventure, peut être un jeu combinant Adventure et Assault. Ce n'est pas la voie que je souhaite, mais bon. Mais par pitié arrêtez de vouloir Star Fox Adventure, la série doit rester du space opera. Star Fox NS2 actuellement n'a qu'un pourcentage du contenu de Star Fox Assault...
    ziggourat posted the 05/10/2026 at 02:01 PM
    ducknsexe Ils sont même plus que proche du design original, quand tu regarde la jaquette du premier et le design du remake, on sent qu'ils ont voulu s'inspirer des originaux. Et c'est tant mieux, le design manga de Fox et sa team, pas mauvaise, mais trop conventionnel.

    Tout en sachant que Miyamoto a confirmé que le design original des personnages faisaient références au design des marionnettes de Thunderbirds, il aurait même été content si le studio britannique derrière la série avait pris contact avec eux pour réaliser une oeuvre autour de starfox en utilisant le style des Thunderbirds
    zekk posted the 05/10/2026 at 02:04 PM
    j9999 Je parle de ça comme une commande parce qu'entre la sortie du 1 et maintenant, il y a eu 4 autres consoles Nintendo sorties, je trouve que c’est une occasion manquée vu la qualité du premier.
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