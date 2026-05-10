Shigeru Miyamoto a déclaré que Star Fox met en scène un renard parce qu’il ne voulait pas en faire quelque chose d’exactement semblable à d’autres émissions de science-fiction comme Star Wars ou Gundam !
«Pour commencer, à l’époque, certaines personnes disaient : “Ce serait plus cool si tu faisais quelque chose avec des robots.
Mais ce qui était important pour moi, c’est que, Star Wars et Mobile Suit Gundam étant déjà apparus, et avec tant d’œuvres à succès dépeignant déjà le monde de la science-fiction, je me suis dit : “Nous allons créer notre propre science-fiction originale !
Je ne voulais pas en faire quelque chose comme n’importe quelle autre adaptation de jeu de science-fiction existant. Donc, la seule option qui restait était un renard (rit).”
Source : Iwata Demande de 2011 sur Starfox 64 3D
Donc les humains c'etait deja pris avec Star Wars, les robots aussi avec Gundam donc pourquoi pas des persos anthropomorphe
zekk Star fox adventure 2 c'est possible que ça se fasse, vu comment ils ont présenté star fix adventure dans le direct, même si c'était bref tu sens que c'est pas anodin pour eux, pas comme 0. Il savent que cet épisode plait beaucoup aux fans hors japon. Donc c'est une possibilité qu'ils explorent c'est dur et certain. Maintenant c'était pas forcément le bon timing avant et ça l'ai pas forcément encore maintenant. Tu parles d'un star fox adventure 2 comme s'il suffisait d'envoyer une commande mais c'est pas si simple que ça, il faut le faire correctement et ça ça demande pas mal de paramètres. C'est pour ça que je pense que c'est un choix très judicieux de rebooter le meilleur episode de la serie, c'est la meilleure porte d'entrée et si ça marche à terme tu verra un star for adventure. C'est très risqué de gâcher une si grosse cartouche dans un contexte ou le grand publique n'a pas trop conscience de la licence star fox. Il faut préparer le terrain avant. C'est ça le but de ce nouvel épisode, redonner cette aura a la licence justement, parcequ'elle l'a perdue apres l'episode 64. Continuer a exploiter leur licence, combien s'y sont essayer et se sont cassé les dents, sega avec sonic par exemple. Metroid est pas loin de ça non plus, en tout cas metroid prime c'est chaud
En espérant cette fois-ci un véritable nouvel épisode, et pas seulement un remake.
Oui, Nintendo doit considérer Star Fox Aventures comme canonique sinon le jeu n'aurait pas fait une breve apparition dans le Star Fox Direct effectivement. Donc un Adventures 2 est possible et ce serait drôle que Nintendo confie le développement a Rare Ltd (ca m'etonnerait lol)
Perso j'accroche pas a Star Fox Adventures et j'ai du mal a le considerer comme un jeu Star Fox car c'est avant tout un skin de Star Fox collé a un projet qui n'avait rien a voir.
C'est comparable a Yume Kojo: Doki Doki Panic qui a été publié en occident avec un skin Mario et desormais c'est devenu canonique a Mario. Mais ce Super Mario Bros 2 occidental je l'accepte plus facilement car je l'ai decouvert etant gosse et le secret a été gardé bien longtemps, alors que pour Star Fox Adventures j'ai eu connaissance de la "supercherie" avant la sortie
Tout en sachant que Miyamoto a confirmé que le design original des personnages faisaient références au design des marionnettes de Thunderbirds, il aurait même été content si le studio britannique derrière la série avait pris contact avec eux pour réaliser une oeuvre autour de starfox en utilisant le style des Thunderbirds