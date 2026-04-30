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Spoiler ?!
Oui le plutôt vieux fan de Mario que je suis n'a pas besoin de grand chose pour être "choqué".
Pour info, rejouez à Mario Galaxy 2, choppez une étoile et vous aurez un nouveau chapitre dans le nouveau livre de Lu et Marie. La suite en commentaire...
posted the 04/30/2026 at 12:45 PM by gaeon
Si Nintendo n'était pas entrer dans un délire cinématographique Marioesque tout le monde croirai depuis un bail qu'ils taffent sur un Mario Galaxy 3 (qui n'est pas à exclure non plus)
Là en l'occurrence je crois surtout que Nintendo prépare le terrain pour introduire Daisy dans le prochain film et en faire désormais un personnage important de l'univers Mario. Alors que je m'attendais plutôt à ce qu'ils sortent une pirouette pour tenter de rafistolé un peu l'espèce d'incohérence entre l'Harmonie du jeu et du film. Mais non on a droit à la conclusion de l'histoire Marie/Lu et une fillette inconnue avec des cheveux plutôt du genre châtain!
En tout cas je me réjouis de voir un Nintendo un minimum soucieux de raconter des choses et ce même à travers leur licence la plus réputée pour sa minceur scénaristique assumée. Les films et leur succès ont envoyé un message à Nintendo et changent un peu la donne. Très curieux de voir les futurs jeux Mario ainsi que le 3ème film !
Et vous qu'est ce que tout ça vous inspire ?
Peut être juste que Nintendo a voulu mieux finaliser leur nouvelle histoire sur Lubba. Je trouve ça assez déconcertant qu'ils le fassent maintenant et aussi longtemps après la sortie du jeu. Peut être juste une petite manœuvre pour refaire parler du jeu (c'est réussi)
nicolasgourry C'est bien vrai et en même entre le film et ce nouveau livre d'histoire qui se réserve le droit d'ajouter des chapitres un peu flous sans qu'on comprenne trop pourquoi... il y a une volonté d'interpeller par autre chose que du gameplay.
On est a des années lumières du Nintendo qui pondait une suite à SMG1 juste pour mettre sur la table des nouveaux niveaux, power up et Yoshi, sans se soucier de ce que ça raconte.
https://www.gamekyo.com/blog_article485309.html