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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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nicolasgourry
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Projet personnel / Huitième (Piano/Voix)
Comme certains le savent, je fais des chansons :
Voici les titres sortie depuis 2023 :
Le gout des langues étrangères
L'air du temps
Chasser le naturel, il revient écolo
C'est stupéfiant
Elle, ma muse
Courbet sur l'origine du monde
Chasser le communisme il revient anarcho
Elle sont aussi disponible en Streaming : Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, Chazam ect
Voici une nouvelle : Les écrits durent
Juste Piano/Voix
https://www.youtube.com/watch?v=8q0reCx3QgQ
(Pour l'instant je n'ai pas les moyens et le studio pour faire une version comme les autres).
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djfab
posted the 04/24/2026 at 06:00 PM by
nicolasgourry
comments (
1
)
ravyxxs
posted
the 04/24/2026 at 06:37 PM
Y a du potentiel, mais des musiques comme L'air du temps mérite d'être mieux agencés, rythmé mais surtout, mieux composés, à la fin les notes de piano semblent s'emmêler un peu c'est dommage.
Prends-tu des cours de chant ? Essaie les endroits type Gospel si y en a dans ta région, c'est populaire et ça aide beaucoup à avoir une voix qui porte plus en plus d'être plus harmonieuse.
La moitié d'entre nous ici ne ferait pas ça, et faut
franchement du courage
pour publier sur un site comme Gamekyo, donc kiffe bien ta passion mec.
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