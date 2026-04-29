Salut j'ai une TV LG Evo dernière génération, tout va bien sauf que j'ai un problème assez chiant.
J'utilise Une application sur la TV ( IPTV) mais l'application n'arrête pas de redémarrer en disant « l'Application doit redémarrer pour libérer de l'espace de stockage ».
Le problème c'est que j'ai plus de 4GO de mémoire interne.
Quelqu'un a ce problème ?
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posted the 04/29/2026 at 10:41 AM by negan
C'est un problème connu sur les TV LG (webOS). Voici ce que ton ami peut essayer :
Cause probable
LG webOS gère la mémoire de façon agressive — même avec 4 Go disponibles, le système peut forcer le redémarrage des apps si la mémoire vive (RAM) est saturée, pas la mémoire interne.
Solutions à essayer dans l'ordre :
Vider le cache de l'app IPTV
Paramètres → Gestion des applis → sélectionner l'app → Effacer le cache
Fermer les autres applications en arrière-plan
Maintenir le bouton HOME → fermer toutes les apps ouvertes
Redémarrer la TV correctement
Éteindre + débrancher 2 minutes (pas juste veille) — ça vide la RAM
Vérifier les mises à jour de l'app et de webOS
Une version buguée de l'app est souvent la vraie cause
Désinstaller / réinstaller l'app IPTV
Ça recrée un cache propre
Changer d'app IPTV
Si c'est une app tierce (ex : IPTV Smarters, TiviMate n'existe pas sur LG...), essayer GSE Smart IPTV ou OTT Navigator qui gèrent mieux la mémoire sur webOS
À noter : ce message d'erreur est quasi systématiquement lié à la RAM saturée et non au stockage interne — LG l'affiche de façon trompeuse. Les TV LG n'ont souvent que 1,5 à 2 Go de RAM même sur les modèles récents, ce qui est juste pour certaines apps IPTV gourmandes.
Perso l’appli IPTV n’a jamais fonctionné sur ma LG…
Plus sérieusement je pense que la réponse de Zekk est le mieux à tenter
link571 Ça le fait aussi sur des applications normal