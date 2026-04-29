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[ Bouteille a la mer ] problème Application Smart TV
Salut j'ai une TV LG Evo dernière génération, tout va bien sauf que j'ai un problème assez chiant.

J'utilise Une application sur la TV ( IPTV) mais l'application n'arrête pas de redémarrer en disant « l'Application doit redémarrer pour libérer de l'espace de stockage ».

Le problème c'est que j'ai plus de 4GO de mémoire interne.

Quelqu'un a ce problème ?
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    posted the 04/29/2026 at 10:41 AM by negan
    comments (5)
    zekk posted the 04/29/2026 at 10:55 AM
    j'ai demandé à l'IA essaye ça :

    C'est un problème connu sur les TV LG (webOS). Voici ce que ton ami peut essayer :
    Cause probable
    LG webOS gère la mémoire de façon agressive — même avec 4 Go disponibles, le système peut forcer le redémarrage des apps si la mémoire vive (RAM) est saturée, pas la mémoire interne.

    Solutions à essayer dans l'ordre :

    Vider le cache de l'app IPTV
    Paramètres → Gestion des applis → sélectionner l'app → Effacer le cache
    Fermer les autres applications en arrière-plan
    Maintenir le bouton HOME → fermer toutes les apps ouvertes
    Redémarrer la TV correctement
    Éteindre + débrancher 2 minutes (pas juste veille) — ça vide la RAM
    Vérifier les mises à jour de l'app et de webOS
    Une version buguée de l'app est souvent la vraie cause
    Désinstaller / réinstaller l'app IPTV
    Ça recrée un cache propre
    Changer d'app IPTV
    Si c'est une app tierce (ex : IPTV Smarters, TiviMate n'existe pas sur LG...), essayer GSE Smart IPTV ou OTT Navigator qui gèrent mieux la mémoire sur webOS


    À noter : ce message d'erreur est quasi systématiquement lié à la RAM saturée et non au stockage interne — LG l'affiche de façon trompeuse. Les TV LG n'ont souvent que 1,5 à 2 Go de RAM même sur les modèles récents, ce qui est juste pour certaines apps IPTV gourmandes.
    link571 posted the 04/29/2026 at 11:36 AM
    Solution : Payer la (les) chaine que tu veut regarder

    Perso l’appli IPTV n’a jamais fonctionné sur ma LG…
    zephon posted the 04/29/2026 at 11:39 AM
    quand il dit débrancher c'est la prise murale tu peux même mettre un trombone entre les deux dent de la prise ça va faire un cour circuit qui va vidé l'accumulateur et donc la ram (vérifie sur internet pour cette technique)
    yogfei posted the 04/29/2026 at 12:14 PM
    Je vais répondre comme toi : j'ai pas lu !

    Plus sérieusement je pense que la réponse de Zekk est le mieux à tenter
    negan posted the 04/29/2026 at 12:35 PM
    zekk j'ai déjà fait tout ça xD

    link571 Ça le fait aussi sur des applications normal
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