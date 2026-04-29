Salut j'ai une TV LG Evo dernière génération, tout va bien sauf que j'ai un problème assez chiant.



J'utilise Une application sur la TV ( IPTV) mais l'application n'arrête pas de redémarrer en disant « l'Application doit redémarrer pour libérer de l'espace de stockage ».



Le problème c'est que j'ai plus de 4GO de mémoire interne.



Quelqu'un a ce problème ?