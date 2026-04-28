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The Blood of Dawnwalker
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name : The Blood of Dawnwalker
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Rebel Wolves
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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The Blood of Dawnwalker : nouvelle présentation, story trailer et date de sortie



The Blood of Dawnwalker est un action-RPG de dark fantasy dans un monde ouvert évoquant l'Europe du XIVe siècle. Vous incarnez Coen, humain de jour et vampire de nuit, qui se bat pour sauver sa famille au gré d'une histoire façonnée par vos actes et les secrets que vous découvrirez.



Bandai Namco et le studio Rebel Wolves nous partagent une nouvelle présentation pour son prochain titre The Blood of Dawnwalker, révélant davantage de détails sur son monde ouvert et son scénario.

Le titre sortira le 3 septembre sur Ps5, Xbox Series et Pc.



https://www.youtube.com/@DawnwalkerGame/videos
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    burningcrimson
    posted the 04/28/2026 at 04:57 PM by yanssou
    comments (3)
    salahkabyle75 posted the 04/28/2026 at 05:03 PM
    Y aura t il des modes de difficulté j espère que les combats ne seront pas mou
    burningcrimson posted the 04/28/2026 at 05:15 PM
    Je pense que ce sera l'un de mes goty 2026 avec Onimusha, Re9 et Pragmata etc.
    angelsduck posted the 04/28/2026 at 05:36 PM
    Niveau zik le trailer rappel énormément The Witcher 3 ^^
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