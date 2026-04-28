The Blood of Dawnwalker est un action-RPG de dark fantasy dans un monde ouvert évoquant l'Europe du XIVe siècle. Vous incarnez Coen, humain de jour et vampire de nuit, qui se bat pour sauver sa famille au gré d'une histoire façonnée par vos actes et les secrets que vous découvrirez.
Bandai Namco et le studio Rebel Wolves nous partagent une nouvelle présentation pour son prochain titre The Blood of Dawnwalker, révélant davantage de détails sur son monde ouvert et son scénario.
Le titre sortira le 3 septembre sur Ps5, Xbox Series et Pc.