HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 593
visites since opening : 1063538
newtechnix > blog
Xbox Helix pas donné
en raison d'une maladie qui touche toute l'industrie: le prix des composants dont la ram.

J'ai hésité à retranscrire les derniers propos d'Asha Sharma tellement il n'y a rien de concret, un robinet d'eau tiède.

Mais on aura quand même droit à cette petite info:

les kits de dev seront envoyés en 2027.

On peut se poser réellement la question de la véritable puissance car il règne un vrai flou....la console pourra en raison de la convergence faire tourner des jeux Xbox (ouf) et PC.
Mais en fait arrive cette situation où cela n'indique pas vraiment de quoi on parle vraiment et qu'en fonction de la quantité de ram cela peut être le jour et la nuit... on comprends seulement qu'en raison des coûts et de la difficulté à prévoir ce qui va se passer à l'avenir sur le marché des composants, il est difficile pour eux de s'engager...en gros on peut imaginer qu'ils en savent pas encore qu'elle sera la vraie puissance de la machine.

Pour sortie dans le meilleur des cas en 2027.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/28/2026 at 10:08 AM by newtechnix
    comments (9)
    negan posted the 04/28/2026 at 10:21 AM
    Mon prix psychologique c'est 1200€, si c'est au-dessus c'est non
    rider288 posted the 04/28/2026 at 10:25 AM
    Si c'est pas plus de 2000euros, j'achete pas
    zephon posted the 04/28/2026 at 10:35 AM
    ils ont qu'a laissé une baie pour ajouter de la ram
    jenicris posted the 04/28/2026 at 11:12 AM
    Asha en parle dans sa dernière interview. Avec les probablement des prix de la ram, faudra pas espérer des miracles.
    shambala93 posted the 04/28/2026 at 11:21 AM
    Oui enfin elle est en train de revenir en arrière sur Steam donc si y’a pas d’accès à Steam. Hors de question pour ma part. Ça restera PC fixe + Switch 2 pour quelques exclusivités Nintendo et PS6 pour quelques exclusivités PlayStation.
    jenicris posted the 04/28/2026 at 11:24 AM
    Pour le prix de la Helix :

    « Tous ces éléments forment un tout. Le coût de la mémoire aura une incidence sur le prix et sur la disponibilité. Dans notre volonté d’être présents là où le monde entier joue, nous en tiendrons compte. Nous ne sommes donc pas encore prêts à communiquer un calendrier de lancement pour l’instant. Le monde évolue très vite. Ma priorité absolue, cependant, est de me concentrer sur ce qui relève de notre contrôle : créer une excellente console pour jouer à d’excellents jeux, y compris vos jeux PC. »


    Tout ce que je peux dire, c'est que nous commercialiserons des kits de développement l'année prochaine, que nous travaillons d'arrache-pied, qu'il nous reste encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. Mais nous sommes vraiment enthousiastes à propos du projet Helix et des premiers retours que nous recevons.


    https://www.gamespot.com/articles/next-gen-xbox-impacted-by-memory-crisis-new-ceo-admits/1100-6539620/?ftag=CAD-01-10abi2f&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
    newtechnix posted the 04/28/2026 at 11:45 AM
    zephon c'est l'impression que cela donne en fait... y'aura des Helix boosté et d'autres moins boosté

    jenicris leur vrai problème c'est de pouvoir déterminer si une baisse des prix du marché pourrait arriver... l'enjeu est là pour tout le monde, faut sortir un jour sa machine et en même pas temps pas s'engager et louper le moment où le marché pourrait revenir à des prix plus soft.
    Même avec des clauses négociés faut pas penser que cela sera suffisant car ce n'est pas au fournisseurs de prendre les risques d'autant que la pression est sur la demande et pas sur l'offre.
    cyr posted the 04/28/2026 at 11:45 AM
    499€ sinon rien.

    C'est toujours d'actualité que le jeux en ligne serais sans abonnement ?
    kratoszeus posted the 04/28/2026 at 11:46 AM
    A l'époque on pouvait s'acheter un pc portable avec une 2080 pour 1500 2000 euros aujourd'hui un pc portable avec une 5080 c'est 3500 euros en moyenne.... Le secteur tech vise de plus en plus des produits aux prix prenium
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo