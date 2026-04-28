en raison d'une maladie qui touche toute l'industrie: le prix des composants dont la ram.
J'ai hésité à retranscrire les derniers propos d'Asha Sharma tellement il n'y a rien de concret, un robinet d'eau tiède.
Mais on aura quand même droit à cette petite info:
les kits de dev seront envoyés en 2027.
On peut se poser réellement la question de la véritable puissance car il règne un vrai flou....la console pourra en raison de la convergence faire tourner des jeux Xbox (ouf) et PC.
Mais en fait arrive cette situation où cela n'indique pas vraiment de quoi on parle vraiment et qu'en fonction de la quantité de ram cela peut être le jour et la nuit... on comprends seulement qu'en raison des coûts et de la difficulté à prévoir ce qui va se passer à l'avenir sur le marché des composants, il est difficile pour eux de s'engager...en gros on peut imaginer qu'ils en savent pas encore qu'elle sera la vraie puissance de la machine.
Pour sortie dans le meilleur des cas en 2027.
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posted the 04/28/2026 at 10:08 AM by newtechnix
https://www.gamespot.com/articles/next-gen-xbox-impacted-by-memory-crisis-new-ceo-admits/1100-6539620/?ftag=CAD-01-10abi2f&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
jenicris leur vrai problème c'est de pouvoir déterminer si une baisse des prix du marché pourrait arriver... l'enjeu est là pour tout le monde, faut sortir un jour sa machine et en même pas temps pas s'engager et louper le moment où le marché pourrait revenir à des prix plus soft.
Même avec des clauses négociés faut pas penser que cela sera suffisant car ce n'est pas au fournisseurs de prendre les risques d'autant que la pression est sur la demande et pas sur l'offre.
C'est toujours d'actualité que le jeux en ligne serais sans abonnement ?