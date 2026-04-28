en raison d'une maladie qui touche toute l'industrie: le prix des composants dont la ram.J'ai hésité à retranscrire les derniers propos d'Asha Sharma tellement il n'y a rien de concret, un robinet d'eau tiède.Mais on aura quand même droit à cette petite info:On peut se poser réellement la question de la véritable puissance car il règne un vrai flou....la console pourra en raison de la convergence faire tourner des jeux Xbox (ouf) et PC.Mais en fait arrive cette situation où cela n'indique pas vraiment de quoi on parle vraiment et qu'en fonction de la quantité de ram cela peut être le jour et la nuit... on comprends seulement qu'en raison des coûts et de la difficulté à prévoir ce qui va se passer à l'avenir sur le marché des composants, il est difficile pour eux de s'engager...en gros on peut imaginer qu'ils en savent pas encore qu'elle sera la vraie puissance de la machine.Pour sortie dans le meilleur des cas en 2027.