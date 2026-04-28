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PS5 pro: Le Path Tracing possible ?
En effet lors de la dernière édition de la GDC il y a un mois, EA avait fait forte impression en présentant une démo de F1 25 , tournant en 30 fps 1080p upscale en 4k avec le path tracing activé.

Pour le moment il s'agit que d'une démo technique et c est encore trop tôt pour affirmer si ce mode et cette technique d'éclairage ultra réaliste sera disponible dans la version commerciale.

Mais comme on le sait on sait que cette technologie est ultra gourmande en resources et surtout en VRAM et montre que la ps5 pro et son pssr en ont sous le capot.

Aucun doute que la ps6 proposera surement cette technologie sur plusieurs jeux dans un mode par exemple limité a 30 fps.

Quand on voit cette algorithme utilisé sur certains jeux pc c est un vrai game changer bien plus impressionnant que le ray tracing ( derniers exemple en date: RE 9 , PRAGMATA)

Résumé de l'article de Digital Foundry =>

Le path tracing est la forme la plus avancée (et la plus gourmande) du ray tracing, généralement réservée aux PC très puissants. Pourtant, des développeurs de Codemasters ont réussi à faire tourner un prototype de F1 25 en path tracing sur PS5 Pro, ce qui est assez impressionnant pour une console.

Lors d’une présentation à la GDC 2026, ils expliquent avoir travaillé un an sur cette techno. Sur PC, une RX 9070 XT arrive à faire tourner le jeu à environ 30 fps en 4K avec FSR3. Cela les a poussés à tester sur du matériel moins puissant, comme la PS5 Pro.

Sur PS5 Pro :

Résolution interne : 1080p, upscalée en 4K via PSSR
Première version : ~24 fps
Version optimisée (prototype ORCA) : ~43 fps (donc potentiellement stable à 30 fps)

Cependant :

Les tests ont été faits en conditions faciles (journée, circuit d’Imola)
Les scènes plus complexes (nuit, pluie) coûtent beaucoup plus cher en calcul

Techniquement, ils utilisent :

DDGI (Dynamic Diffuse Global Illumination) au lieu de systèmes plus lourds
→ ça stabilise l’éclairage, important pour un jeu très rapide comme F1

Conclusion :

Ce n’est qu’un prototype de recherche (pas garanti dans le jeu final)
Mais ça montre que le path tracing sur console devient envisageable, surtout pour la PS5 Pro et les futures générations
https://www.digitalfoundry.net/features/path-traced-f1-25-on-ps5-pro-codemasters-tech-demo-revealed
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    posted the 04/28/2026 at 07:26 AM by kratoszeus
    comments (5)
    tripy73 posted the 04/28/2026 at 07:36 AM
    Juste pour préciser que la GDC n'a pas lieu en ce moment mais date de plus d'un mois, si jamais tu veux modifier l'introduction de ton article Que tu le fasses ou non tu peux supprimer mon commentaire si tu veux.
    kratoszeus posted the 04/28/2026 at 07:36 AM
    tripy73 merci
    tripy73 posted the 04/28/2026 at 07:59 AM
    kratoszeus : pas de soucis, avec l'article de DF qui n'est publié que maintenant, ça pouvait prêter à confusion. En tout cas la techno d’EA est intéressante et pourrait permettre d'apporter sur Path Tracing sur des hardwares modestes et ce sera bénéfique pour tout le monde (console et PC).
    keiku posted the 04/28/2026 at 08:01 AM
    Disons que le path tracing est une solution principalement logicielle donc oui théoriquement les consoles peuvent le faire, par contre la qualité dépendra de la puissance de calcul alloué

    Donc disons que sur un jeux comme minecraft en vrai même la ps5 non pro pourrait y arriver,par contre sur un jeu comme cyberpunk, c'est nettement moins faisable
    kratoszeus posted the 04/28/2026 at 08:11 AM
    tripy73 oui je pense que pas mal d optimisation seront faites avec cette techno à l'avenir. Mais pour une image en 60 FPS faudra attendre la ps6 pro a mon avis
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