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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris974 > blog
[Charts France] Pragmata s’incline face a Tomodachi Life
Pour rappel, Tomodachi Life effectue le meilleur demarrage physique de l’année en France, depassant RE Requiem

(source : Oscar Lemaire)

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    link49
    posted the 04/27/2026 at 01:05 PM by aeris974
    comments (16)
    ducknsexe posted the 04/27/2026 at 01:15 PM
    J'ai cru que c était guiguif qui a fais l'article

    Pragmata pris en sandwich par Pokepia et Tomodachi life. Bon y a pas de salade tomate et oignon
    guiguif posted the 04/27/2026 at 01:21 PM
    ducknsexe dommage que le SELL ait une semaine de retard contrairement au top UK
    ravyxxs posted the 04/27/2026 at 01:22 PM
    La cinquième position montre à quel point le public Nintendo s'incline devant tout, le jeu est sorti sur 4 plateformes si je ne m'abuse...

    Après j'ai envie de dire que les remasters de gauche à droite comme GTA 5 n'arrange rien, mais quand même....

    Acheter ça 4 fois.....
    rogeraf posted the 04/27/2026 at 01:33 PM
    Ouf, sauvé de tamagoshi
    marchand2sable posted the 04/27/2026 at 01:39 PM
    C'est honteux de voir ce truc devant Pragmata n'empêche
    cyr posted the 04/27/2026 at 01:41 PM
    ravyxxs 4 plate-forme ? Tu parle de mario galaxy?
    Il y a eu les originaux sur wii, mais après il y a eu que la compile sur switch si je dir pas de bêtises.
    rogeraf posted the 04/27/2026 at 01:46 PM
    marchand2sable Ca montre que les jeunos sont nombreux sur la machine
    link49 posted the 04/27/2026 at 01:51 PM
    Tomodachi Life devrait rester premier un moment, jusqu'à la fin du mois.
    aeris974 posted the 04/27/2026 at 01:56 PM
    link49 Pas sûr car Tomodachi est victime de rupture de stock. Au UK il n’a pas réussi à se maintenir premier en deuxieme semaine à cause de ça
    link49 posted the 04/27/2026 at 01:58 PM
    aeris974 J'oubliais ce petit détail.
    aeris974 posted the 04/27/2026 at 02:13 PM
    marchand2sable C'est honteux de voir ce truc devant Pragmata n'empêche

    Ca aurait pu etre evité si Capcom avait maintenu la date initiale du 24 avril plutot que le sortir une semaine plus tot et se retrouver face a Tomodachi.
    ravyxxs posted the 04/27/2026 at 02:20 PM
    cyr Y a peut être un des titres qui n'est pas sorti sur Wii U, mais les deux ont fait Wii, Wii U, Switch 1 et maintenant Swich 2. Une GTA 5 quoi.
    djfab posted the 04/27/2026 at 02:21 PM
    En tout cas belle performance pour Pragmata et pour Capcom qui tente une nouvelle licence et qui se vend très bien. Comme quoi, parfois il faut prendre des risques !
    soulfull posted the 04/27/2026 at 02:22 PM
    Le plus important c'est que Pragmata soit rentable. En espagne il parait qu'il ya une polémique sur le jeu de Capcom parce que des moddeurs ont sorti un skin nude de Diana et ça a fait jaser des associsations d'enfants qui fustigent un contenu pédophile etc. J'ia un frère qui y réside.
    xynot posted the 04/27/2026 at 02:44 PM
    CapGOD continue
    shido posted the 04/27/2026 at 02:45 PM
    djfab comparé a d'autre qui tire sur la corde avec les même License depuis la préhistoire
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