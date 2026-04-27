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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
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aeris974
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aeris974
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[Charts France] Pragmata s’incline face a Tomodachi Life
Pour rappel, Tomodachi Life effectue le meilleur demarrage physique de l’année en France, depassant RE Requiem
(source : Oscar Lemaire)
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link49
posted the 04/27/2026 at 01:05 PM by
aeris974
comments (
16
)
ducknsexe
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the 04/27/2026 at 01:15 PM
J'ai cru que c était
guiguif
qui a fais l'article
Pragmata pris en sandwich par Pokepia et Tomodachi life. Bon y a pas de salade tomate et oignon
guiguif
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the 04/27/2026 at 01:21 PM
ducknsexe
dommage que le SELL ait une semaine de retard contrairement au top UK
ravyxxs
posted
the 04/27/2026 at 01:22 PM
La cinquième position montre à quel point le public Nintendo s'incline devant tout, le jeu est sorti sur 4 plateformes si je ne m'abuse...
Après j'ai envie de dire que les remasters de gauche à droite comme GTA 5 n'arrange rien, mais quand même....
Acheter ça 4 fois.....
rogeraf
posted
the 04/27/2026 at 01:33 PM
Ouf, sauvé de tamagoshi
marchand2sable
posted
the 04/27/2026 at 01:39 PM
C'est honteux de voir ce truc devant Pragmata n'empêche
cyr
posted
the 04/27/2026 at 01:41 PM
ravyxxs
4 plate-forme ? Tu parle de mario galaxy?
Il y a eu les originaux sur wii, mais après il y a eu que la compile sur switch si je dir pas de bêtises.
rogeraf
posted
the 04/27/2026 at 01:46 PM
marchand2sable
Ca montre que les jeunos sont nombreux sur la machine
link49
posted
the 04/27/2026 at 01:51 PM
Tomodachi Life devrait rester premier un moment, jusqu'à la fin du mois.
aeris974
posted
the 04/27/2026 at 01:56 PM
link49
Pas sûr car Tomodachi est victime de rupture de stock. Au UK il n’a pas réussi à se maintenir premier en deuxieme semaine à cause de ça
link49
posted
the 04/27/2026 at 01:58 PM
aeris974
J'oubliais ce petit détail.
aeris974
posted
the 04/27/2026 at 02:13 PM
marchand2sable
C'est honteux de voir ce truc devant Pragmata n'empêche
Ca aurait pu etre evité si Capcom avait maintenu la date initiale du 24 avril plutot que le sortir une semaine plus tot et se retrouver face a Tomodachi.
ravyxxs
posted
the 04/27/2026 at 02:20 PM
cyr
Y a peut être un des titres qui n'est pas sorti sur Wii U, mais les deux ont fait Wii, Wii U, Switch 1 et maintenant Swich 2. Une GTA 5 quoi.
djfab
posted
the 04/27/2026 at 02:21 PM
En tout cas belle performance pour Pragmata et pour Capcom qui tente une nouvelle licence et qui se vend très bien. Comme quoi, parfois il faut prendre des risques !
soulfull
posted
the 04/27/2026 at 02:22 PM
Le plus important c'est que Pragmata soit rentable. En espagne il parait qu'il ya une polémique sur le jeu de Capcom parce que des moddeurs ont sorti un skin nude de Diana et ça a fait jaser des associsations d'enfants qui fustigent un contenu pédophile etc. J'ia un frère qui y réside.
xynot
posted
the 04/27/2026 at 02:44 PM
CapGOD continue
shido
posted
the 04/27/2026 at 02:45 PM
djfab
comparé a d'autre qui tire sur la corde avec les même License depuis la préhistoire
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Pragmata pris en sandwich par Pokepia et Tomodachi life. Bon y a pas de salade tomate et oignon
Après j'ai envie de dire que les remasters de gauche à droite comme GTA 5 n'arrange rien, mais quand même....
Acheter ça 4 fois.....
Il y a eu les originaux sur wii, mais après il y a eu que la compile sur switch si je dir pas de bêtises.
Ca aurait pu etre evité si Capcom avait maintenu la date initiale du 24 avril plutot que le sortir une semaine plus tot et se retrouver face a Tomodachi.