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Retro Gamekyo NeoGeo
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micheljackson
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20519
micheljackson
> blog
[NEOGEO] pour ceux qui vont jouer en HDMI
Ils ont même prévu des filtres pour que ça soit un peu moins dégueulasse.
https://x.com/Vince_Tokyo/status/2048686085988045297
Vince_Tokyo
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https://x.com/Vince_Tokyo/status/2048686085988045297
tags :
neo geo
snk
hdmi
crt
scanlines
aes
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aeris974
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torotoro59
posted the 04/27/2026 at 10:22 AM by
micheljackson
comments (
10
)
defcon5
posted
the 04/27/2026 at 10:33 AM
Non mais ça va pas la tête ????
micheljackson
posted
the 04/27/2026 at 10:35 AM
defcon5
Bah, on sera une minorité à jouer sur CRT,
faut remonter le moral des mecs qui vont y jouer sur leur "écran plat".
raoh38
posted
the 04/27/2026 at 10:36 AM
Très bonne news , espérons de la bonne qualité au niveau scanline , il en existe de super qui simule vraiment bien l'effet tube cathodique.
Defcon calmos la majorité va jouer sur hdmi... maintenant si tu pexu me trouver un petit crt sympa d'ici la sortie...
micheljackson
posted
the 04/27/2026 at 10:39 AM
raoh38
Ouais mais non, le tube cathodique ce n'est pas que des scanlines, c'est surtout un fondu naturel des pixels, 0 motion blur et 0 input lag.
Pour le 0 motion blur on arrivera, sur un OLED il faudra qu'ils atteignent une fréquence de 1000 Hz de ce que j'ai lu.
rogeraf
posted
the 04/27/2026 at 11:00 AM
Ca sent l'achat compulsif avec une néo géo x derriere qui risque de prendre la poussiere ..... Les scalpeurs sont prets.
solarr
posted
the 04/27/2026 at 11:12 AM
J’ai trouvé un CRT 36 cm avec magnéto intégré neuf pour 35 euros
Il y a 4 ans.
malroth
posted
the 04/27/2026 at 11:24 AM
Ah mais ya carrément les jaquettes reversibles JAP/EU
Peu importe où on les achete.
C'est enorme en fait.
Ils ont pensé à tout ^^
gasmok2
posted
the 04/27/2026 at 11:38 AM
Console déjà précommandée depuis son annonce
raoh38
posted
the 04/27/2026 at 12:28 PM
micheljackson
je connais le crt j'y est joué des années et des années mais il existe des scanline de haute qualité avec un temps de réponse très bas, on approche du matériau d'origine sans l’égaler comme cette aes + d'ailleurs.
Le but final est d'avoir une image se rapprochant de l’époque en option car certains n'aiment pas du tout.
Ma foi ils nous laisseront le choix tant mieux non ?
solarr
posted
the 04/27/2026 at 12:53 PM
malroth
micheljackson
Ah mais ya carrément les jaquettes reversibles JAP/EU
Peu importe où on les achete.
Je ne suis pas certain d'avoir lu ça : déjà, c'est Plaion Replay JAP qui répond "la neogeo aes+ inclus les jaquettes japonaises pour la sortie de la console au Japon".
Me trompe-je ?
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Bah, on sera une minorité à jouer sur CRT,
faut remonter le moral des mecs qui vont y jouer sur leur "écran plat".
Defcon calmos la majorité va jouer sur hdmi... maintenant si tu pexu me trouver un petit crt sympa d'ici la sortie...
Ouais mais non, le tube cathodique ce n'est pas que des scanlines, c'est surtout un fondu naturel des pixels, 0 motion blur et 0 input lag.
Pour le 0 motion blur on arrivera, sur un OLED il faudra qu'ils atteignent une fréquence de 1000 Hz de ce que j'ai lu.
Il y a 4 ans.
Peu importe où on les achete.
C'est enorme en fait.
Ils ont pensé à tout ^^
Le but final est d'avoir une image se rapprochant de l’époque en option car certains n'aiment pas du tout.
Ma foi ils nous laisseront le choix tant mieux non ?
Peu importe où on les achete.
Je ne suis pas certain d'avoir lu ça : déjà, c'est Plaion Replay JAP qui répond "la neogeo aes+ inclus les jaquettes japonaises pour la sortie de la console au Japon".
Me trompe-je ?