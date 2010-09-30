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Final Fantasy XIV
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name : Final Fantasy XIV
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : MMORPG
multiplayer : oui (MMO)
european release date : 09/30/2010
us release date : 09/30/2010
japanese release date : 09/30/2010
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.finalfantasyxiv.com/
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Switch 2 : Final Fantasy XIV tournera en 30 fps "stable"
Yoshi-P dit que Final Fantasy XIV tournera de manière stable à 30 fps sur Switch 2, mais pourrait connaître quelques chutes de framerate dans les villes !

« Je veux être honnête avec vous, nous travaillons vraiment dur sur l'optimisation. Nous nous efforçons d'obtenir les meilleures performances possibles. »

« Je pense que dans les villes, vous pourriez voir un framerate plus bas, uniquement parce qu'il y a tellement de joueurs rendus à l'écran. »

« Nous sommes toujours capables d'atteindre 30 images par seconde dans un état stable, et donc, en ce qui concerne le contenu des Devotions, je pense que les performances sont quelque chose dont vous n'avez pas à vous inquiéter. »


https://x.com/Genki_JPN/status/2048209001545163135
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    posted the 04/26/2026 at 12:45 PM by ouroboros4
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