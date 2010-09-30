« Je veux être honnête avec vous, nous travaillons vraiment dur sur l'optimisation. Nous nous efforçons d'obtenir les meilleures performances possibles. »« Je pense que dans les villes, vous pourriez voir un framerate plus bas, uniquement parce qu'il y a tellement de joueurs rendus à l'écran. »« Nous sommes toujours capables d'atteindre 30 images par seconde dans un état stable, et donc, en ce qui concerne le contenu des Devotions, je pense que les performances sont quelque chose dont vous n'avez pas à vous inquiéter. »