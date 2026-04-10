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Youtube USA : augmentation de prix pour tous !
Vous étiez en manque d'augmentation de prix?
Bonne nouvelle, YouTube vient en remettre une petite couche.

Ainsi, aux USA, la plupart des services YouTube vont augmenter de prix.

-YouTube Premium, le service d'abonnement sans publicité de la plateforme qui permet également les téléchargements hors ligne et l'accès à YouTube Music, augmentera son prix de 2 dollars par mois pour atteindre 15,99 dollars.

-L'abonnement familial YouTube Premium, qui permet à un utilisateur d'ajouter jusqu'à cinq membres de sa famille et coûtait auparavant 22,99 $ par mois, passera également à 26,99 $.

-L'abonnement Premium Lite, la formule la moins chère de YouTube qui ne contient pas de publicités sur la plupart des vidéos mais n'inclut pas l'accès à YouTube Music, augmente de 1 $ pour atteindre 8,99 $ par mois, tandis que l'abonnement à YouTube Music augmente également de 1 $ pour atteindre 11,99 $ par mois.

YouTube a déclaré dans un communiqué que cette hausse de prix est la première depuis 2023, et que cette augmentation permettra à l'entreprise de « continuer à offrir une expérience de haute qualité qui soutient les créateurs et les artistes sur YouTube ».

Une autre affaire est aussi au coeur de l'actualité concernant l'application YouTube sur TV.
Apparemment YouTube serait en train de mettre en place des publicités d'une durée de 90 secondes impossibles à skip.


https://www.forbes.com/sites/conormurray/2026/04/10/youtube-hikes-premium-prices-but-denies-its-adding-90-second-unskippable-ads-for-tv-viewers/
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    posted the 04/10/2026 at 06:24 PM by ouroboros4
    comments (15)
    olex posted the 04/10/2026 at 06:27 PM
    C'est devenu la télé, en somme...
    draven86 posted the 04/10/2026 at 06:30 PM
    negan posted the 04/10/2026 at 06:47 PM
    J'ai jamais mis 1 Euro sur YouTube.
    jackfrost posted the 04/10/2026 at 06:57 PM
    Moi non plus, je n'y vois pas trop l'intérêt.
    skk posted the 04/10/2026 at 06:57 PM
    negan comme la plupart des gens je suppose... C'est fait pour les personnes sans ordis ou technophobe. Même sur gsm on peut bloquer les pubs...
    aozora78 posted the 04/10/2026 at 06:59 PM
    J'ai jamais payé Youtube de ma vie et ça va pas changer
    fdestroyer posted the 04/10/2026 at 07:15 PM
    J'ai beau avoir une chaîne, je connais personne qui n'a jamais mis un CHF dans YT...
    shirou posted the 04/10/2026 at 07:16 PM
    Les mec qui payent Youtube prenium c'est surement les même qui achètent la licence de WinRAR
    kikoo31 posted the 04/10/2026 at 07:17 PM
    Personne ne paye Youtube alors qu Adblock existe et YouTube downloader
    ouroboros4 posted the 04/10/2026 at 07:18 PM
    shirou
    wickette posted the 04/10/2026 at 07:33 PM
    shirou
    Perso je ne suis pas abonné à Youtube mais ça dépend quand même, tu peux avoir des gens qui l'utilisent pour la musique surtout plutot qu'un abonnement spotify/apple music/deezer
    nspy posted the 04/10/2026 at 07:49 PM
    - Adblock sur PC
    - Revanced sur Smartphone
    - Youtube cracké sur TV LG.

    le jour ou on ne pourra plus contourner, j’arrêterai de regarder.
    5120x2880 posted the 04/10/2026 at 08:00 PM
    Je savais même pas que c'était payant, j'utilise Brave partout depuis que ça existe
    patrickleclairvoyant posted the 04/10/2026 at 08:19 PM
    Smart Tube si vous avez une android tv. Ça change la vie
    akinen posted the 04/10/2026 at 08:37 PM
    Sinon, tout y’a qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique, donc la majeur partie de la population mondiale. Parmis eux, de jeunes adultes et d’autres qui consomment YouTube, payent parce que c’est pas cher et sans pub.
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