Vous étiez en manque d'augmentation de prix?

Bonne nouvelle, YouTube vient en remettre une petite couche.



Ainsi, aux USA, la plupart des services YouTube vont augmenter de prix.



-YouTube Premium, le service d'abonnement sans publicité de la plateforme qui permet également les téléchargements hors ligne et l'accès à YouTube Music, augmentera son prix de 2 dollars par mois pour atteindre 15,99 dollars.



-L'abonnement familial YouTube Premium, qui permet à un utilisateur d'ajouter jusqu'à cinq membres de sa famille et coûtait auparavant 22,99 $ par mois, passera également à 26,99 $.



-L'abonnement Premium Lite, la formule la moins chère de YouTube qui ne contient pas de publicités sur la plupart des vidéos mais n'inclut pas l'accès à YouTube Music, augmente de 1 $ pour atteindre 8,99 $ par mois, tandis que l'abonnement à YouTube Music augmente également de 1 $ pour atteindre 11,99 $ par mois.



YouTube a déclaré dans un communiqué que cette hausse de prix est la première depuis 2023, et que cette augmentation permettra à l'entreprise de « continuer à offrir une expérience de haute qualité qui soutient les créateurs et les artistes sur YouTube ».



Une autre affaire est aussi au coeur de l'actualité concernant l'application YouTube sur TV.

Apparemment YouTube serait en train de mettre en place des publicités d'une durée de 90 secondes impossibles à skip.





https://www.forbes.com/sites/conormurray/2026/04/10/youtube-hikes-premium-prices-but-denies-its-adding-90-second-unskippable-ads-for-tv-viewers/