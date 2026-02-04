Ce trailer qui a été montré hier lors du 1er avril. On vient de s’apercevoir qu’un site a été créé pour le trailer en question avec un countdown ! Maintenant la question est : est-ce un troll sur la durée ou bien vont-ils réellement annoncer quelque chose dans 19 jours et demi ? ( Sachant que le 22 avril et bien c'est l'anniversaire de Nier Replicant)
0.0000000000000000000001% de chance que ce soit un jeu pour console/pc
J'invite tellement tout le monde a y aller, celui de l'année dernière était le meilleur concert du genre auquel je suis allé. Les musiques sont évidemment folles, les orchestrations superbes, et le public vraiment ému. C'était vraiment canon!
J'espère vraiment des news concernant un nouveau jeu
C'est un tier qui a créé le site web, au point que Square-Enix a dû déclarer "ce n'est pas nous" .
https://noisypixel.net/nier-cosmic-horror-countdown-website-fake-april-fools/