Ce trailer qui a été montré hier lors du 1er avril. On vient de s’apercevoir qu’un site a été créé pour le trailer en question avec un countdown ! Maintenant la question est : est-ce un troll sur la durée ou bien vont-ils réellement annoncer quelque chose dans 19 jours et demi ? ( Sachant que le 22 avril et bien c'est l'anniversaire de Nier Replicant)