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lion93
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NieR: Cosmic Horror une blague qui en est peut-être pas une.


Ce trailer qui a été montré hier lors du 1er avril. On vient de s’apercevoir qu’un site a été créé pour le trailer en question avec un countdown ! Maintenant la question est : est-ce un troll sur la durée ou bien vont-ils réellement annoncer quelque chose dans 19 jours et demi ? ( Sachant que le 22 avril et bien c'est l'anniversaire de Nier Replicant)
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    posted the 04/02/2026 at 09:24 AM by lion93
    comments (9)
    shirou posted the 04/02/2026 at 09:39 AM
    Il y a de grande chances que ce soit au choix : une blague, un concert, un drama, un manga, un light novel, une pièce de théâtre, un audio book, un jeu pour téléphone ....

    0.0000000000000000000001% de chance que ce soit un jeu pour console/pc
    zekk posted the 04/02/2026 at 09:59 AM
    Quand on sait que Yakuza 7 a été annoncé au départ comme poisson du 1er avril, tout est possible
    marchand2sable posted the 04/02/2026 at 10:19 AM
    Nier Replicant 2, la suite de la fin E
    brook1 posted the 04/02/2026 at 10:27 AM
    espérons
    maxx posted the 04/02/2026 at 03:16 PM
    shirou Le série de concerts est déjà annoncée avec les places disponibles
    J'invite tellement tout le monde a y aller, celui de l'année dernière était le meilleur concert du genre auquel je suis allé. Les musiques sont évidemment folles, les orchestrations superbes, et le public vraiment ému. C'était vraiment canon!

    J'espère vraiment des news concernant un nouveau jeu
    masharu posted the 04/03/2026 at 02:22 PM
    lion93 shirou zekk marchand2sable brook1 maxx Le compteur est fake lui aussi.

    C'est un tier qui a créé le site web, au point que Square-Enix a dû déclarer "ce n'est pas nous" .

    https://noisypixel.net/nier-cosmic-horror-countdown-website-fake-april-fools/
    maxx posted the 04/03/2026 at 02:47 PM
    masharu
    shirou posted the 04/03/2026 at 03:41 PM
    masharu Oui en plus j'ai vu passé sur Reddit (je suis pas aller vérifier la source) comme quoi SE avait confirmé que Cosmic horror était bien une prank du 1re avril.
    brook1 posted the 04/03/2026 at 04:13 PM
    masharu
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