Malgré les rumeurs qui circulent depuis des années, Square-Enix n'a jamais officialisé ou démenti l'existence du Remake de Final Fantasy IX.
Malgré des rumeurs d'annulation, rien ne semble bouger depuis un moment.
D'après Natethehate, le remake de Final Fantasy IX serait au point mort...
Trois trophées étaient abusés voire traumatisants (sauter à la corde 1000 fois, vaincre 10 000 ennemis, battre les frères Nero 9 fois), je kiffe ce jeu mais perso je ne me relancerai pas dans son platine.
Sur FF10 tu peux tout faire ingame plus simplement je trouve. Mais concernant les moments relou et même si je te rejoins, la course de chocobo à terminer avec zéro secondes est trop souvent oubliée je trouve.