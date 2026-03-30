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Final Fantasy IX (PSN)
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name : Final Fantasy IX (PSN)
platform : PSP
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 05/26/2010
other versions : PlayStation 3
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
D'après Natethehate le remake de Final Fantasy IX serait "au point mort"


Malgré les rumeurs qui circulent depuis des années, Square-Enix n'a jamais officialisé ou démenti l'existence du Remake de Final Fantasy IX.

Malgré des rumeurs d'annulation, rien ne semble bouger depuis un moment.

D'après Natethehate, le remake de Final Fantasy IX serait au point mort...
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1s5wuu4/natethehate_final_fantasy_9_remake_is_on_ice/
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    posted the 03/30/2026 at 01:25 PM by ouroboros4
    comments (9)
    keiku posted the 03/30/2026 at 01:31 PM
    il voulait en faire un action rpg et puis ils ce sont rendu compte que ca allait faire un four
    altendorf posted the 03/30/2026 at 01:33 PM
    Si c'est pour faire moins bien que Memoria Project (https://www.youtube.com/watch?v=BaMiPb6KiWo), non merci.
    guiguif posted the 03/30/2026 at 01:51 PM
    keiku Non les rumeurs ont toujours parlé de tour par tour
    sdkios posted the 03/30/2026 at 01:53 PM
    Une rumeur au point mort, super
    grospich posted the 03/30/2026 at 02:16 PM
    Faut pas se leurrer, ça doit être tout au plus un remaster low cost comme FF8 Remaster ou Chrono Cross.
    magneto860 posted the 03/30/2026 at 02:43 PM
    FF9 est déjà sur PS4 et avec trophées, donc un remaster n’aurait pas de sens.

    Trois trophées étaient abusés voire traumatisants (sauter à la corde 1000 fois, vaincre 10 000 ennemis, battre les frères Nero 9 fois), je kiffe ce jeu mais perso je ne me relancerai pas dans son platine.
    guiguif posted the 03/30/2026 at 02:45 PM
    grospich T'as 8 ans de retard
    zephon posted the 03/30/2026 at 03:50 PM
    magneto860 ff10 et les éclairs et les papillons c'était aussi relou
    magneto860 posted the 03/30/2026 at 04:39 PM
    zephon Sur FF9 je me suis senti obligé d’utiliser des trucs : filmer et visionner au ralenti, mettre le mode turbo pendant deux jours, c’était un platine assez crade.

    Sur FF10 tu peux tout faire ingame plus simplement je trouve. Mais concernant les moments relou et même si je te rejoins, la course de chocobo à terminer avec zéro secondes est trop souvent oubliée je trouve.
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