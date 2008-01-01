Bonjour à tous, nouveau top sur un jeu que j'affectionne particulièrement, L'asile D'Arkham et ses alentours détient bon nombre de secrets à découvrir. En voici un certain nombre que je vais tenter de vous décrire du mieux possible ! Enfilez votre cape de justicier et plonger dans les méandres de cet asile de l'angoisse.10)- Le fondateur de l'Asile D'Arkham est Amadeus Arkham. C'était autrefois un psychiatre de renom, il a nommé l'établissement en hommage à sa mère, Elizabeth Arkham. Au fur et à mesure, Amadeus sombre peu à peu dans la folie et finis lui même incarcéré dans son propre asile. En effet, sa mère Élizabeth souffrait de troubles mentaux très grave, il la fait donc interner dans l'Asile pour la soigner. Mais un patient du nom de Martin Mad Dog Hawkins la tue. Cela le détruit mentalement.Il développe alors une haine exceptionnelle pour les criminels et veut les enfermer et les "soigner à tout prix". Amadeus finira par mettre la main sur le criminel ayant tué sa mère, il le captura et le tortura avant de le tuer. Jugé instable et fou, il sera alors lui même patient de son propre asile.9)- En effet, dans la zone pénitentiaire, on peut voir à un moment le commissaire Gordon en cellule. Cependant, il ne s'agit pas de lui, mais de Gueule d'argile qui peut prendre la forme de n'importe qui. On le voit donc enfermer derrière une vitre.8 )- L'homme Mystère n'est pas présent physiquement dans l'Asile bien qu'il parle à Batman un peu tout le temps. On peut voir sa cellule au tout début du jeu, rempli de point d'interrogation. Un autre ennemi de Batman moins connu nommé Zeus, un criminel obsédé par le dieu grec, est également pas présent physiquement mais on peut aussi voir sa cellule. On la reconnaît car elle est pleine d'éclair et de symbole, c'est d'ailleurs une énigme de l'homme Mystère. A noté d'ailleurs que si on réussit tous les défi et énigme de l'homme Mystère, il se fera arrêter a un moment du jeu grâce à Batman.7)- Lors de l'exploration du Manoir D'Arkham, on peut en fouillant bien détruire un mur, derrière le bureau du directeur de l'Asile Quincy Sharp. A l'intérieur se trouve les plans de Arkham City, preuve qu'une suite était déjà teasé, vu qu'on peut voir les plans de la ville.6)- Killer Croc est un des ennemis et criminel les plus dangereux de l'univers Batman. Doté d'une force surhumaine, il est obligé d'avoir une cellule spéciale, il est donc enfermé dans les égouts avec une porte blindée , ou on lui livre régulièrement de la nourriture via une trappe. Un collier électrique à son cou l'empêche également de trop se rebeller. Bien qu'on le voit au début du jeu, on sera amener à aller dans ses égouts (un des moments les plus stressant du jeu) pour récupérer des spores pour stopper la croissance de Poison Ivy. Pour la phase finale, il nous poursuivra, Batman lui tendera alors un piège et Croc disparaîtra mais il ne meurt pas. On le retrouvera en effet brièvement dans Batman Arkham City.5)- L'Épouvantail sera responsable de nombreuses hallucination et troubles mentaux sur Batman. Vers la fin du jeu, il voudra lancer sa toxine dans l'eau et contaminer toutes les eaux de la ville de Gotham. Cependant, Killer Croc empêchera cela et l'attrapera pour l'emporter avec lui dans les profondeurs. On ignore ce qu'il advient de lui par la suite, étant absent de Arkham City. Cependant, on le retrouvera dans Arkham Knight en tant que ennemi principal du jeu. Salement défiguré par Croc d'ailleurs, preuve que Croc a bien tenté de le tuer.4)- Le Titan est une drogue expérimentale très dangereuse. C'est une version améliorée du Venom, la drogue de Bane qui le rend surhumain. Elle est fabriquée dans les laboratoires de l'Asile mais ensuite dérobé par le Joker pour l'utiliser à ses propres fin. Quand une personne prend du Titan, sa force devient surhumaine, mais son état se dégrade très violemment, accélérant le cœur et peut causer un arrêt cardiaque comme on peut le voir au début du jeu quand le Joker en utilise sur un des sbires. La rage devient incontrôlable et on perd peu à peu la raison. C'est l'arme principale du Joker dans le jeu et un des sujets clés, le Joker désespéré à la fin du jeu en prend lui même pour tuer Batman, l'accusant d'avoir "gacher sa fête" grosse erreur de sa part pour ceux ayant joué à Arkham City...3)- Il ya pas que les méchants de vraiment "méchants" dans l'Asile D'Arkham. Ce que je vais vous révéler au sujet du docteur Young fait froid dans le dos. Brillante scientifique au demeurant, le Dr Pénélope Young est spécialisée dans les traitements psychiatriques, sur la papier elle veut "aider les patients" MAIS :C'est elle qui crée le Titan volontairement, (et qui déclenche tout le bordel par la suite) elle reprend la formule du Venom de Bane et consciente du danger et de sa matière instable, le développe quand même. C'est d'ailleurs elle qui mène des expériences douloureuse sur Bane, ce dernier lui en voulant terriblement en la traitant de "bruja" sorcière en espagnol.Par la suite, elle est manipulée et coincer par le Joker qui connaît ses expériences illégales. Elle se retrouve donc piéger mais refuse de lui donner ses notes. Elle finira capturer, Batman la libérera mais elle mourra d'une explosion d'un piège du Joker. Elle est à la fois coupable et victime c'est en parti à cause d'elle que ça dégénère très rapidement.2)- Le Titan affecte le Joker dans Arkham City, le rendant très malade. Ivy prend également du Titan avec l'aide du Joker pour envahir l'île, mais Pourquoi cette dernière n'a rien ? Et bien tout simplement parce que Pamela a été modifié génétiquement pour avoir un lien spécial avec les plantes. Son système immunitaire est renforcé par des toxines et des spores liés à ses plantes, qu'elle arrive d'ailleurs à contrôler.Résultat, le Titan ne peut pas affecter son corps comme un humain normal, elle est donc immunisée.1)- A la toute fin du jeu après le générique, on peut voir une caisse de Titan flotté dans l'eau. Contrairement à ce que certains joueurs pensent, c'est aléatoire le personnages qui apparaît et pas lié à la difficulté du jeu. Voici les mains des 3 personnages.Bane, Croc et L'Épouvantail et ce n'est pas un hasard. Bane parce qu'il se fait dégommer avec la Batmobile de Batman, et fini dans l'eau. Croc et L'Épouvantail car Croc attrape Crane et l'emmène avec lui dans la flotte après que ce dernier ait voulu empoisonné les eaux de Gotham.Voilà, j'espère que ce top sur ce jeu vous aura plu, il est prévu que je fasse Arkham City dans le futur, ça promet d'être passionnant, bon week-end !