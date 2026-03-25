Disponible depuis le 10 février sur Prime, la mini série liveest aussi sortit sur youtube sur la chaine de Sega (sous titres en anglais)Cette série de trois épisodes est une adaptation en prises de vues réelles du premier opus de la saga « Yakuza », réalisée par l'équipe de production et les acteurs de « Japan Unification » elle sert de préquelle à Kiwami 3 » / Dark Ties.Pour rappel, la nouvelle licencese dévoilera un peu plus demain lors du Xbox Partner Showcase à 18h.