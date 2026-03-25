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Yakuza Zero
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name : Yakuza Zero
platform : PlayStation 3
editor : Sega
developer : Sega
genre : action-aventure
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yanssou
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La mini série live Yakuza Powered by Nihon Touitsu est dispo
Disponible depuis le 10 février sur Prime, la mini série live Yakuza Powered by Nihon Touitsu est aussi sortit sur youtube sur la chaine de Sega (sous titres en anglais)

Cette série de trois épisodes est une adaptation en prises de vues réelles du premier opus de la saga « Yakuza », réalisée par l'équipe de production et les acteurs de « Japan Unification » elle sert de préquelle à Kiwami 3 » / Dark Ties.

Pour rappel, la nouvelle licence Stranger Than Heaven se dévoilera un peu plus demain lors du Xbox Partner Showcase à 18h.





https://www.youtube.com/@SEGA_West
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    sdkios, churos45
    posted the 03/25/2026 at 09:46 PM by yanssou
    comments (1)
    churos45 posted the 03/25/2026 at 11:21 PM
    Merci je me garde ça pour ce week-end
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