[Spielberg] Disclosure Day / BA
Les gens ont droit à la vérité.
Disclosure Day, le 10 juin exclusivement au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=qGm2zfpjtL4
tags :
2
Likes
Who likes this ?
mithrandir
,
spontexes
posted the 03/12/2026 at 03:59 PM by
yanssou
comments (
3
)
marcelpatulacci
posted
the 03/12/2026 at 04:44 PM
"idée originale"
mais bon ça reste du papy Spielou, obligé de voir.
mithrandir
posted
the 03/12/2026 at 04:49 PM
Vraiment hâte ! Spielberg de retour avec l'un de ses sujets favoris
mrvince
posted
the 03/12/2026 at 05:35 PM
T'enlèves le nom de Spielberg ca fait direct-to-dvd le truc...
mais bon ça reste du papy Spielou, obligé de voir.