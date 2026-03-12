profile
[Spielberg] Disclosure Day / BA


Les gens ont droit à la vérité.
Disclosure Day, le 10 juin exclusivement au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=qGm2zfpjtL4
    mithrandir, spontexes
    posted the 03/12/2026 at 03:59 PM by yanssou
    comments (3)
    marcelpatulacci posted the 03/12/2026 at 04:44 PM
    "idée originale"

    mais bon ça reste du papy Spielou, obligé de voir.
    mithrandir posted the 03/12/2026 at 04:49 PM
    Vraiment hâte ! Spielberg de retour avec l'un de ses sujets favoris
    mrvince posted the 03/12/2026 at 05:35 PM
    T'enlèves le nom de Spielberg ca fait direct-to-dvd le truc...
