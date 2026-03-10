accueil
PS6 vs Xbox Helix estimation des perf (RT/PT) et du prix
Estimation du prix:
Estimation des performances :
- en Ray Tracing
- en Path tracing
- sur RE Requiem (en RT high DLSS/FSR)
Vidéo complète:
https://youtu.be/4ZcKlhB-8nI?si=pafUbkWR9VIace38
posted the 03/10/2026 at 03:33 PM by
skuldleif
comments (
9
)
shambala93
posted
the 03/10/2026 at 03:35 PM
Le Must serait d’avoir les 3 machines pour les exclusivités Nintendo, PlayStation et pour avoir le top en tiers et les jeux exclusifs sur steam.
rogeraf
posted
the 03/10/2026 at 03:43 PM
Une Helix Light ou une PS6 light seraient le bienvenudo
skuldleif
posted
the 03/10/2026 at 03:44 PM
shambala93
j'ai toujours les 3 machines mais je ne les ai jamais en meme temps ou alors en fin de gen lorsque les jeux sont sortie.
quelqu'un qui de base prend ses tiers sur Playstation, et est donc joueur play en console principal n'a plus besoin de Xbox a moins de vouloir beneficier du GP pas cher (uniquement pour les malin , sinon il ne l'est plus) et meme la , la rentabilité est incertaine voire inexistante face à l'achat D1 ou ultérieur des jeux (qui nous intéresse) sur playstation.
neptonic
posted
the 03/10/2026 at 03:45 PM
au vu de ces estimations est ce que cette diff justifiera 300 à 400€ de diff ?
Je pense que la PS6 disc dépassera pas les 649 avec disc
La PS6 portable sera à 499€
skuldleif
posted
the 03/10/2026 at 03:46 PM
rogeraf
c'est simple si la helix light n'existe pas MS va perdre des joueurs , 90% de leur joueurs actuel n'a jamais dépensé plus de 500€ dans une console (XSS + XSX au prix pré augmentation)
ouroboros4
posted
the 03/10/2026 at 03:50 PM
J'adore ce genre de comparatif sur base de rien du tout
naru
posted
the 03/10/2026 at 03:54 PM
ouroboros4
Absolument.
syoshu
posted
the 03/10/2026 at 04:10 PM
Faut arreter ce genre de comparatif qui sort de nul part. Les consoles ne sont peut etre meme pas encore terminées, les composants peuvent changer et ça se base sur du vent
pcverso
posted
the 03/10/2026 at 04:17 PM
ouroboros4
il y a quand meme de beau graphique
