accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
749
visites since opening :
1772775
skuldleif
> blog
[Steam] Marathon ne connait finalement pas un destin a la Concord
le jeu est dispo depuis 18h
https://steamdb.info/app/3065800/charts/
https://steamdb.info/app/3065800/charts/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/05/2026 at 07:18 PM by
skuldleif
comments (
11
)
kratoszeus
posted
the 03/05/2026 at 07:33 PM
Je l'avais dit mais des abrutis s voulaient son échec ici et ailleurs. 80k joueurs en plein milieu de semaine cest plutôt un très bon démarrage. A voir les chiffre consoles
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 07:33 PM
C'est pas bon du tout, ça reste faible,d'ici Mardi le jeu doit être à plus de 130K pour que les devs soufflent et se dise y a à faire,là nous sommes en dessous des expectations, c'est très mauvais signe, pas Concord comme je disais aux gens y a deux jours,mais pas jojo.
On verra le pic aux US à 18-20 H chaque jour, l'heure ou beaucoup finisent le taf et flingue les jeux en ligne.
Titre de comparaison Arc Raiders c'est 204,420 K de connectés en 24 heures, et 178,015 K de joueurs en ligne en ce moment, ce chiffre à
DRASTIQUEMENT
chuter depuis un mois,où BEAUCOUP de gros streameurs ont fait une overdose du jeu, ce qui, par influence disons le, à fait que le jeu a chuter à 197 000K y a 4 semaines...
Bungie a énormément de taf à faire, le core du jeu n'est pas mauvais, mais quel jeu chiant à voir sur Twitch mon dieu, c'est mou...........
apollokami
posted
the 03/05/2026 at 07:34 PM
C'est beaucoup trop faible pour le moment. Si ça n'augmente pas beaucoup plus et vite ça sent mauvais...
skuldleif
posted
the 03/05/2026 at 07:35 PM
ravyxxs
a tu d'autres jeux online a titre de comparaison ou seulement des gros succes?
moi on (gamekyo) m'a pas dit ca ne sera pas un gros succes , on m'a dit ca sera un concord
xynot
posted
the 03/05/2026 at 07:37 PM
A voir sur la durée, mais perso je préfère largement Arc Raiders
kratoszeus
posted
the 03/05/2026 at 07:38 PM
ravyxxs
ravyxxs
Le mec qui regarde des streameurs sur switch y a pas pire dans la vie je crois
abookhouseboy
posted
the 03/05/2026 at 07:43 PM
C'est plutôt faible, en fait.
5120x2880
posted
the 03/05/2026 at 07:48 PM
Qu'on aime ou qu'on déteste, il y a quand même un monde entre ce jeu et Concord
ravyxxs
posted
the 03/05/2026 at 07:49 PM
skuldleif
Non mais l'insulte Concord c'est tellement à la mode et sensas que maintenant TOUT est Concord si ton jeu rencontre pas son public, Highguard aussi était appelé Concord, ridicule. Là comme ça non, les jeux qui font le top 5 c'est en boucle depuis des années, Counter Strike le boss avec ces 1.5M de joueurs quotidien à partir de 16 H mdr, Valorant, Overwatch revenu des cendres lol, Marvel Rivals qui lui a baissé de 25K par rapport à Overwatch qui penchent vers les 89K quotidien comme quoi la compétition c'est top,Five M qui est le rôle play de GTA 5, RUST aussi bien dégueulasse visuellement ce jeu de survie cartonne encore pour 40 livres mec lol, PUGB toujours un monstre avec 230K quotidien à 17h, et Arc Raiders qui fait encore du sale en attendant des majs bien sale avec ces 170K présent...
kratoszeus
Twitch et Youtube sont les deux références qui feront que ton jeu va marcher ou pas, c'est triste mais c'est comme ça de nos jours malheureusement mec. Le jeu serait sorti à une époque où les influenceurs étaient absent, Marathon aurait mouche comme Destiny, maintenant les devs prient pour que des gars comme SHROUD disent que leur jeu déchire, sinon une audience va faire flop le jeu. Ces streameurs ont une influence monstre sur l'industrie...
Perso j'aime regarder Twitch de temps en temps, y a différent topic, c'est ultra varié, du jeu à même des conversations avec des docteurs ou psychologue. Après je paie JAMAIS d'abonnement, c'est pas un taf pour moi....
5120x2880
kinectical
posted
the 03/05/2026 at 07:54 PM
Le jeu est honnêtement magnifique graphiquement et le gameplay est hyper bon MAIS ces un extraction shooter et je déteste ça alors ce ne sera jamais pour moi mais j’espère que le jeu auras son public
naoshige11
posted
the 03/05/2026 at 07:56 PM
kratoszeus
nan mais tu peux à la limite, mais se faire un avis formel non en effet c'est une connerie.
Je joue presque plus en multi parce que c'est toujours beaucoup trop gangrené par le grind, mais j'ai quand même essayer le jeu pendant le server slam en grande partie parce que je suis très attiré par la DA et franchement j'ai passer un bon moment.
Je trouve la progression intéressante avec les missions, c'est pas juste "je rentre dans une partie, je butte tout ce qui bouge, je loot et je me casse", ont peut le faire en solo même si c'est pas recommander et en plus ont tombe aussi sur des gens en solo (donc pas de risques de se prendre une escouade dans les dents), le feeling des armes est cool, j'ai pas tout compris au début concernant les trucs à récupérer mais sur la longueur je pense qu'ont fini par savoir ce qui est utile ou pas, nan franchement c'est une bonne surprise. Je mettrais pas 40 balles dedans, mais si il était F2P j'aurais volontiers pousser l'expérience.
Se faire un avis sur un jeu en regardant un mec y jouer c'est comme dire "j'ai fait tel ou tel jeu sur YT", surtout qu'il y avait moyen d'y jouer gratos pendant tout un WE.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
On verra le pic aux US à 18-20 H chaque jour, l'heure ou beaucoup finisent le taf et flingue les jeux en ligne.
Titre de comparaison Arc Raiders c'est 204,420 K de connectés en 24 heures, et 178,015 K de joueurs en ligne en ce moment, ce chiffre à DRASTIQUEMENT chuter depuis un mois,où BEAUCOUP de gros streameurs ont fait une overdose du jeu, ce qui, par influence disons le, à fait que le jeu a chuter à 197 000K y a 4 semaines...
Bungie a énormément de taf à faire, le core du jeu n'est pas mauvais, mais quel jeu chiant à voir sur Twitch mon dieu, c'est mou...........
moi on (gamekyo) m'a pas dit ca ne sera pas un gros succes , on m'a dit ca sera un concord
kratoszeus Twitch et Youtube sont les deux références qui feront que ton jeu va marcher ou pas, c'est triste mais c'est comme ça de nos jours malheureusement mec. Le jeu serait sorti à une époque où les influenceurs étaient absent, Marathon aurait mouche comme Destiny, maintenant les devs prient pour que des gars comme SHROUD disent que leur jeu déchire, sinon une audience va faire flop le jeu. Ces streameurs ont une influence monstre sur l'industrie...
Perso j'aime regarder Twitch de temps en temps, y a différent topic, c'est ultra varié, du jeu à même des conversations avec des docteurs ou psychologue. Après je paie JAMAIS d'abonnement, c'est pas un taf pour moi....
5120x2880
Je joue presque plus en multi parce que c'est toujours beaucoup trop gangrené par le grind, mais j'ai quand même essayer le jeu pendant le server slam en grande partie parce que je suis très attiré par la DA et franchement j'ai passer un bon moment.
Je trouve la progression intéressante avec les missions, c'est pas juste "je rentre dans une partie, je butte tout ce qui bouge, je loot et je me casse", ont peut le faire en solo même si c'est pas recommander et en plus ont tombe aussi sur des gens en solo (donc pas de risques de se prendre une escouade dans les dents), le feeling des armes est cool, j'ai pas tout compris au début concernant les trucs à récupérer mais sur la longueur je pense qu'ont fini par savoir ce qui est utile ou pas, nan franchement c'est une bonne surprise. Je mettrais pas 40 balles dedans, mais si il était F2P j'aurais volontiers pousser l'expérience.
Se faire un avis sur un jeu en regardant un mec y jouer c'est comme dire "j'ai fait tel ou tel jeu sur YT", surtout qu'il y avait moyen d'y jouer gratos pendant tout un WE.