Ayant passé plusieurs heures sur RE 9 et ayant vu quelques comparatif du jeu sur NS2, je me suis souvenu d'une autre fois ou un RE avait brillé sur une console ou le pari semblait perdu d'avance : RE2 sur Nintendo 64. Les orfèvres de chez Angel Studio (Rockstar San Diego) devait en effet comprimé 2 CD PS1 vers une cartouche N64 de 64MB, le résultat est pourtant à la hauteur, et même plus que ça, en fait.
Ce RE2 64 était une réussite sur tout les points.
Oui c'est un tour de force technique, mais ça reste moche.
predagogue Alors franchement, je regarde une vidéo comparative, ce qui pour moi ressort c'est les perso plus net sur N64, les décors... mmhh... kif kif?
