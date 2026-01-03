Salut la commu!Ayant passé plusieurs heures sur RE 9 et ayant vu quelques comparatif du jeu sur NS2, je me suis souvenu d'une autre fois ou un RE avait brillé sur une console ou le pari semblait perdu d'avance : RE2 sur Nintendo 64. Les orfèvres de chez Angel Studio (Rockstar San Diego) devait en effet comprimé 2 CD PS1 vers une cartouche N64 de 64MB, le résultat est pourtant à la hauteur, et même plus que ça, en fait.