Resident Evil 2 sur N64 : le portage miraculeux
Salut la commu!

Ayant passé plusieurs heures sur RE 9 et ayant vu quelques comparatif du jeu sur NS2, je me suis souvenu d'une autre fois ou un RE avait brillé sur une console ou le pari semblait perdu d'avance : RE2 sur Nintendo 64. Les orfèvres de chez Angel Studio (Rockstar San Diego) devait en effet comprimé 2 CD PS1 vers une cartouche N64 de 64MB, le résultat est pourtant à la hauteur, et même plus que ça, en fait.

    posted the 03/01/2026 at 05:38 PM by fdestroyer
    comments
    predagogue posted the 03/01/2026 at 05:31 PM
    Les textures étaient immondes, stop la désinformation.
    torotoro59 posted the 03/01/2026 at 05:46 PM
    celui-là pour le chopper en boîte... Aie aie aie
    marchand2sable posted the 03/01/2026 at 05:51 PM
    La petite intro de RE2 OG avec le petit son style 90's derrière me fera toujours de l’effet.
    fdestroyer posted the 03/01/2026 at 05:55 PM
    predagogue Les décors tu dis? Y'a pas vraiment de textures sur RE2 si ce n'est le personnages, et pour le coup, ils ressortent clairement plus propre sur N64
    kidicarus posted the 03/01/2026 at 05:57 PM
    Et Souvenez vous des premières images de Résident Evil 0.
    Ce RE2 64 était une réussite sur tout les points.
    derno posted the 03/01/2026 at 06:19 PM
    je ne l'ai vu qu'une fois dans un magasin à Bales...je n'avais clairement pas les moyens de me le prendre (tout comme conker) mais j'avais vraiment envie de l'avoir (tout comme conker ).
    predagogue posted the 03/01/2026 at 06:43 PM
    fdestroyer les décors ont des textures hein, et elles sont encore plus floues que celles de la PS1.

    Oui c'est un tour de force technique, mais ça reste moche.
    elicetheworld posted the 03/01/2026 at 06:51 PM
    quelle désinformation faut arrêter la fumette les texture n'existait pas a l'époque il n'y avait que des polygone.et sur PS1 c'était archi cubique,la version N64 était plus lisse moins pixelise plus agréable a regarder que la version PS1 ,en revanche les cinématiques était mal compressé et floue était bien visible.faut arrêté de refaire l'histoire.
    fdestroyer posted the 03/01/2026 at 06:54 PM
    elicetheworld Oui comme je le précise bien dans ma vidéo, ce qui a évidement souffert ce sont les cinématiques, avec la moitié moins de résolution et de framerate

    predagogue Alors franchement, je regarde une vidéo comparative, ce qui pour moi ressort c'est les perso plus net sur N64, les décors... mmhh... kif kif?

    https://www.youtube.com/watch?v=aq1vY8iXMEE
