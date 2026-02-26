profile
elicetheworld
0
Like
Likers
elicetheworld
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 68
visites since opening : 135035
elicetheworld > blog
IA je suis pas spécialement pour mais...
Mais ya quand même des chose cool ,et ces vrai que si j'avait accès à ce genre de chose.je pourrai kiffer comme cette vidéo si dessous.
Et vous quelle sont vos positions par rapport à ça sans des augmentations de ram juste l'intérêt de I A en lui même
https://youtube.com/shorts/zRQl14wS9kg?si=EpPZA4o_cBiryOSk
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris616
    posted the 02/26/2026 at 07:46 PM by elicetheworld
    comments (11)
    hypermario posted the 02/26/2026 at 07:50 PM
    Ca devient de plus en plus incroyable. les possibilité augmente de semaine en semaine... je comprends les investissement
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 07:54 PM
    Superbe
    grospich posted the 02/26/2026 at 07:58 PM
    Ça manque de petits cris façon Bruce Lee.
    mrvince posted the 02/26/2026 at 08:00 PM
    De toute facon qu'on soit pour ou contre ça change pas grand chose. C'est la, toutes les plus grosses boites du divertissement vont ou sont déjà en train de s'en servir et on a pas notre mot à dire. Le truc c'est qu'il faut que ce soit utiliser convenablement. Mais à l'avenir ce sera de toute façon très dur de voir ce qui sera fait avec IA ou non. C'est presque déjà le cas quand on voit certaine vidéos...
    sph1x posted the 02/26/2026 at 08:06 PM
    Impressionnant quand même
    balf posted the 02/26/2026 at 08:10 PM
    Je serai heureux le jour ou elle sera intégrée aux émulateurs pour lisser les anciens jeux, avec ça plus besoin de remasters ou remakes foireux
    hibito posted the 02/26/2026 at 08:11 PM
    A mon sens, l'intérêt de l'IA reside dans une amélioration des conditions de travail pro. In fine, j'espère que ça sera utilisé pour généraliser une baisse du temps de travail pour un rendement égal à ce qu'on a actuellement. Cela passera malheureusement par la disparition de certains emplois, la transformation et/ou la création d'autres.
    hypermario posted the 02/26/2026 at 08:22 PM
    C'est du DLSS 8.0
    soulfull posted the 02/26/2026 at 08:30 PM
    Je trouve que la vidéo n'a aucune âme. L'ia pour moi c'est comme le Make Up chez une femme avec tous les avantages et inconvenients qui vont avec.
    malroth posted the 02/26/2026 at 08:52 PM
    L'iA pourrait regler quelques soucis pour des series tv, je vous donne un exemple d'une serie tres suivi qui dû arreter recemment (Stranger things) à cause du vieillissement des enfants.

    Les realisateurs eux meme ont dit que c'etait difficile de garder ce coté des premieres saisons qui faisait son charme.

    Bah la avec l'iA, si les acteurs donnent leur accord pour utiliser leur image à condition qu'ils soient payé pour toutes les saisons futurs comme s'ils jouaient dedans. Bah les relaisateurs pourrait avoir les acteurs toujours au meme age grace à l'iA et faire leur scenario comme ils veulent
    kratoszeus posted the 02/26/2026 at 08:59 PM
    FUck l'IA pour ce genre de truc. C est marrant en utilisation perso comme je fais mais on sent vraiment que les mecs vont virer en masse les spécialiste FX etc et remplacer tout le monde par de l'IA. D'ici 10 ans 90% des métiers auront disparus et seront fait par des robots ( amazon, hyundai déploit en masse des robots humanoides dans leurs usines) et des agents IA (claud, codex, junie etc).

    Je coffre au maximum des thunes car ca va etre chaud de trouver un taf dans un avenir proche.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo