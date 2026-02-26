Mais ya quand même des chose cool ,et ces vrai que si j'avait accès à ce genre de chose.je pourrai kiffer comme cette vidéo si dessous.
Et vous quelle sont vos positions par rapport à ça sans des augmentations de ram juste l'intérêt de I A en lui même
tags :
posted the 02/26/2026 at 07:46 PM by elicetheworld
Les realisateurs eux meme ont dit que c'etait difficile de garder ce coté des premieres saisons qui faisait son charme.
Bah la avec l'iA, si les acteurs donnent leur accord pour utiliser leur image à condition qu'ils soient payé pour toutes les saisons futurs comme s'ils jouaient dedans. Bah les relaisateurs pourrait avoir les acteurs toujours au meme age grace à l'iA et faire leur scenario comme ils veulent
Je coffre au maximum des thunes car ca va etre chaud de trouver un taf dans un avenir proche.