- Subnautica est probablement une de mes meilleures découvertes de ces dernières années, j'ai très hâte pour le 2 d'ailleurs. Voilà pourquoi je vous propose aujourd'hui 10 secrets ou anecdote sur ce jeu ô combien mystérieux !10)- La planète ou se déroule le jeu est nommé 4546B, c'est une planète océanique extraterrestre composé de 95 % d'eau, et seulement 5 % de terre qui sont les 2 petites îles au nord et au sud. Les plus grandes profondeurs peuvent atteindre les 1500 mètres. Plus on descend dans les profondeurs, plus la zone devient hostile et les créatures imposantes.4546B est placé sous confinement extraterrestre, n'importe quel vaisseau qui tente d'y échapper ou d'atterrir sera automatiquement abattu par un gigantesque canon, pour empêcher la bactérie Kaara de se propager. Dans Subnautica, nous somme pas un héros, mais un intru dans un monde hostile indifférent à notre survie.9)- L'Aurora est l'énorme vaisseau spatial qui se crache sur la planète au tout début du jeu et dont nous somme le seul survivant. A la base, L'Aurora était en mission pour construire une porte de saut interstellaire mais aussi retrouver un vaisseau disparu nommé Degasi. Un canon Alien orbital tire sur notre vaisseau et le détruit, on apprend par la suite que ce canon était là pour empêcher la bactérie Kaara de se propager.Quelques jours plus tard, le réacteur nucléaire du vaisseau explose, radiant toute la zone près du vaisseau et dont il faudra une combinaison anti radiation pour pouvoir aller dedans et l'explorer. La zone radiée est d'ailleurs assez stressante car en en plus des nombreuses secousses, on y fait la rencontre du premier Reaper Leviathan...8 )- 4546B est une planète comme je l'ai dit essentiellement composée d'eau, et chaque créature à un rôle.Il ya les "herbivores" qui se nourrissent que de végétaux et qui servent de nourriture aux joueurs comme le petits poissons qu'on peut manger ou les pochons notamment pour boire.- Les carnivores qui attaquent le joueur notamment les Rôdeurs, les requins des Sables etc... Dangereux mais pas forcément très coriace.- Il ya ensuite les Super prédateurs, menace extrême à éviter à tout prix, on retrouve les léviathans ( je reviendrai sur eux plus tard) mais aussi les Calmar crabe et leur dangereuse attaque IEM.Il ya aussi des leviathans passif comme les Reefbacks ou ceux avec leur grandes pattes dont j'ai oublié le nom. Certaines créatures sont d'ailleurs infectée par la bactérie puisqu'on peut les voir fluorescente et de couleur vertes et passablement agressif. Il ya des créatures qu'on retrouve uniquement très profondément dans les abysses notamment les léviathans fantôme ou les dragons des mers qui vivent à plus de 1000 mètres.7)- La Rivière perdue est l'un des biomes les plus mystérieux et inquiétant de la planète, on trouve d'ailleurs d'immenses fossiles de créatures anciennes, sûrement des vestiges de créatures gigantesque ayant peuplés la planète il ya des millénaires. Ces fossiles sont d'ailleurs bien plus énormes que les léviathans du jeu de base qui sont déjà très grand, preuve que cette planète abritée autrefois des créatures encore plus colossales. On ignore comment ces créatures sont mortes, mais on peut supposer que comme la planète était autrefois un gigantesque volcan (j'y reviendrai) peut être ont-ils péris pendant l'éruption ? Un événement cataclysmique aurait peut être eu raison d'eux ?6)- Kharaa est une bactérie extraterrestre hautement infectieuse, elle est responsable de la quarantaine sur la planète, comme je l'ai dit, tout contact avec la planète entraîne l'activation de canon pour empêcher soit d'y entrer ou d'en sortir, un peu comme une prison à ciel ouvert.Cette bactérie affecte tout, faune, flore et humain puisque le joueur lui même se retrouvera infecté par la bactérie. La contagion se fait par contact direct avec les créatures infectées, la bactérie peut vivre dans l'eau, sur les sols et dans les organismes marins. Elle se propage très rapidement, notamment dans les biomes profonds.Certaines créatures sont infectées par la bactérie comme on peut le voir sur elles, néanmoins on dirait que sur les léviathans elle n'ait aucun effet... De même, à la surface ou dans les zones peu profondes la bactérie a du mal à se propager.Ryley Robison le personnage principal est lui même infecté, il montrera d'ailleurs des signes d'hallucinations.La bactérie est d'origine alien, elle a été découverte par les Architectes, l'ancienne civilisation avancée qui habitait la planète autrefois.Ils ont d'ailleurs tentés d'enrayer sa propagation mais ont échoué, d'ailleurs certaines installation montre encore leurs expériences sur la bactérie.5)- Pour neutraliser la bactérie, le joueur devra rencontrer L'empereur Leviathan, qui vie au plus profond de l'océan, dans la zone volcanique. Pour atteindre cette zone, il faudra fabriquer le Cyclops, un sous marin qui pourra atteindre les plus de 1000 mètres de profondeur. L'empereur Léviathan produit en effet des œufs qui produisent l'antidote de Kharaa, le joueur doit utiliser les œufs pour produire un fluide biologique (ouais c'est un peu compliqué) pour créer une sorte de vaccin. L'antidote sera ensuite utilisé pour purifier tout ce bordel et neutraliser complètement cette foutue bactérie.Une fois ceci fait, le canon orbital qui bloquer tout départ ou arriver se désactive.L'empereur Léviathan est heureusement pacifique, c'est d'ailleurs lui qui communique avec nous par télépathie au début du jeu, il est l'être le plus important de cette planète.4)- C'est une civilisation extraterrestre avancée qui a autrefois colonisé la planète. Ils ont découvert la bactérie Kharra et ont péris après avoir tenté de l'enrayer, sans succès... C'est à eux qu'on doit les nombreuses installations aliens sous marines et technologie avancée comme les portails de téleportation. Ils ont construit le canon orbital pour isoler la planète et empêcher l'infection de se propager dans l'espace. Leur objectif était de maintenir la bactérie mais pas d'exterminer les créatures. Les Architectes restent invisible dans tout le jeu, bien qu'on en entende parler, ils semblent aujourd'hui disparus.Il pourrait peut être exister ailleurs dans la galaxie mais on en sait pas plus.3)- La zone morte n'est en vérité pas vraiment une zone officielle du jeu mais les limites de la map. C'est un gigantesque trou noir dans l'océan ou il n'y a pas âme qui vivent. Si vous tentez d'aller dans cette zone, vous vous ferez automatiquement attaqué par 1, 2 et 3 leviathans fantôme et si vous survivez jusque là (ce qui m'étonnerait fort) le vide absolu avant que le jeu ne vous retéleporte dans votre capsule de survie du début de jeu.2)- Toutes les créatures de Subnautica ne sont pas hostiles, et heureusement, voici quelques exemples :- Reefback Léviathan : Il est énorme mais inoffensif bien que son cri peut surprendre, il abrite souvent des petits poissons ou autre ressources sur son dos.- Peepers/Hoverfish/Pochons : Tout ces petits poissons sont de la bouffe, les pochons étanchent d'ailleurs votre soif.- Gazopodes : Lui est un petit peu particulier car il peut vous attaquer mais uniquement s'il se sent menacé. Il libérera un gaz toxique qui fait peu de dégâts mais jamais il ne vous attaquera de lui même.- Les mantas : Elles se trouvent en profondeus, elle sont magnifiques avec leur couleurs bleutées, et vous rassurera avec leur lumières.- Cuddlefish : Cette créature est le seul animal de compagnie que le joueur peut avoir dans le jeu. Il pourra jouer avec, interagir etc par contre c'est pas évident de trouver ce qu'il faut faire pour en avoir un.1)- Finis le monde des bisounours, on passe maintenant au pire saloperies du jeu, enjoy !- Requin des Sables : On commence avec l'une des créatures les plus dangereuses au début de jeu, il se trouve très souvent dans la zone du Plateau Herbeux. C'est un prédateur qui se cache sous le sable et bondit sur vous pour vous mordre, ils peuvent être assez chiant mais heureusement font peu de dégâts.- Rôdeur spectrale : Ils sont beaucoup plus dangereux que leur confrères Rôdeurs de base. Ils se trouvent dans la zone de la Rivière Perdue et peuvent attaquer en groupe, et sont beaucoup plus agressif car le rôdeur de base était parfois assez craintif.- Le Blood Crawler : Ces grandes araignées aquatique ne sont pas forcément les plus dangereuses mais sont agressives, comme les rampants des cavernes. On peut facilement s'en débarrasser avec le couteau néanmoins.- L'anguille Tesla : Ne vous frottez pas à cette créatures ou elle vous électrisera sans autre forme de procès. Elle est agressive et sa morsure fait quand même 50 de dégâts donc en 2 coups, elle peut vous tuer. Ses décharge électrique font également assez mal et elle peut en plus la spammé assez vite. De même, ses attaques électrique endommage gravement les véhicules, heureusement pour vous, il yen a très peu dans le jeu.- Warper : Le Warper ou téléporteur en anglais est l'une des créatures les plus dangereuses du jeu. Cette saleté peut vous téléporter en dehors de votre véhicule, d'un seul coup, vous laissant vulnérable. Son rôle est d'éradiquer toute les espèces contenant la bactérie Kharra. Un coup de griffe de cette créature et c'est 70 % de vie en moins. A noté qu'une fois le joueur guérit de la bactérie, le Warper deviendra inoffensif.- Le serpent Crabe : Il se trouve uniquement dans la zone de la caverne des champis gelés. C'est un grand carnivore qui attaquera le joueur par surprise si il s'approche un peu trop de sa tanière, il fait assez mal mais au final étant que dans une seule zone du jeu, il est pas si dangereux que ça.- Le Calmar Crabe : Ce mélange de crabe et d'araignée est selon moi la quatrième créature la plus dangereuse du jeu, après les léviathans qu'on va voir ensuite. Il se trouve uniquement dans les zones profondes, carnivores et particulièrement flippant je trouve... Sa principale menace sont ses décharge IEM qui désactive tous les appareils électroniques dans sa zone d'effet. Il peut couper le courant de vos véhicules, éteindre la lumière, une vrai saleté. Heureusement, il yen a peu dans le jeu. Ils sont tellement chiant que perso j'hésite pas à les buter si je peux.Les Léviathans : Parmis toutes les créatures du jeu, les 3 léviathans carnivores sont sans conteste les plus dangereuses. Gigantesque et très agressifs, et flippant, ils font non seulement de gros dégâts au joueur, les tuant sur le coup, mais aussi à vos véhicules, et doivent être éviter à tout prix si possible.Léviathan faucheur : Le premier qu'on rencontre, et déjà gigantesque. 100 % agressif et une taille plus grande que votre sous marin Cyclops. Il yen a 25 dans le jeu, c'est le Léviathan le plus courant, il s'attaquera automatiquement au joueur s'il le repère, ou à son véhicule.Léviathan fantôme : Le 2 ème plus gros prédateur du jeu, contrairement au faucheur, il se trouve dans les zones beaucoup plus profondes. On dirait qu'il est fait d'os et translucide, son cri est terrifiant, la première fois que je l'ai entendu dans mon casque je me suis chier dessus comme jamais ! Il peut quasi vous one shot, il yen a en tout 3 adultes dans le jeu, les autres étant des leviathans fantôme juvéniles, moins dangereux mais ne pas à prendre à la légère non plus.Léviathan dragon des mers : Le plus gros prédateur du jeu et il se trouve uniquement dans la zone de lave. C'est la plus dangereuse de toute les créatures du jeu et peut tuer instantanément le joueur et pulvérisé d'une boule de feu les véhicules comme le seamoth. Il yen a 3 en tout dans le jeu et tant mieux tant ces créatures sont vraiment chiante et difficile à esquiver tant elles nous repèrent de très loin.Voilà j'espère que ce top en vrac vous aura plu, hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à la revoyure !