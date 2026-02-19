https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3mfaauf5pek2b
https://www.resetera.com/threads/sony-to-shutter-bluepoint-games.1440805/
Je dois avouer que j'ai dû mal à comprendre. Si quelqu'un a une explication, même juste "business" je suis preneur.
posted the 02/19/2026 at 06:55 PM by thejoke
"Bonjour à tous,
Je souhaitais vous faire part d'une mise à jour importante concernant les activités du studio.
Comme je l'ai mentionné lors de la réunion publique de décembre, l'année 2025 a été marquée par plusieurs moments forts au sein de PlayStation Studios. Ghost of Yōtei a connu un succès critique et commercial, Death Stranding 2: On the Beach a une nouvelle fois démontré notre engagement en faveur de l'excellence narrative, et Helldivers 2 et MLB The Show continuent de susciter l'intérêt des joueurs et de générer des revenus.
Dans le même temps, nous évoluons dans un environnement industriel de plus en plus difficile. La hausse des coûts de développement, le ralentissement de la croissance du secteur, l'évolution du comportement des joueurs et les difficultés économiques générales rendent plus difficile la création durable de jeux vidéo.
Pour faire face à cette réalité, nous devons continuer à nous adapter et à évoluer. Nous avons examiné de près notre activité afin de nous assurer que nous sommes performants aujourd'hui tout en restant bien positionnés pour l'avenir. En conséquence, nous fermerons Bluepoint Games en mars.
Cette décision n'a pas été prise à la légère. Bluepoint est une équipe incroyablement talentueuse et son expertise technique a permis d'offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation. Je tiens à remercier tous les membres de Bluepoint pour leur créativité, leur savoir-faire et leur engagement envers la qualité. Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de trouver des opportunités pour certains employés touchés au sein de notre réseau mondial de studios.
Je sais que cette nouvelle est difficile à accepter, mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. La créativité, l'innovation et la création d'expériences inoubliables pour les joueurs restent au cœur des activités de PlayStation Studios. Nous avons établi un plan d'action solide pour l'exercice 2026, et les mois à venir s'annoncent très prometteurs.
Merci pour votre travail acharné et votre soutien continu.
Cordialement,
Hermen Hulst
PDG, Studio Business Group"
J'espère vraiment que les réembauche c'est pas juste de la com.
L'industrie c'est vraiment devenu n'importe quoi.
brook1 publié le 18/02/2026 à 11:51
Du coup, qui s'occupe du remake de la trilogie Bluepoint ?
jenicris publié le 18/02/2026 à 11:54
brook1 la rumeur dit Bluepoint oui
C’est pas possible de faire des choix aussi merdiques.
Sony bande de merdes
Y a pas à dire les grands acteurs de l'industrie gèrent vraiment bien leur bizness, mais heureusement à la fin de l'année GTA va sortir pour sauver tout ça.
l'évolution du comportement des joueurs
Les États-Unis sont entrain de tout détruire dans le monde du jv...
Le dernier state of play était très bon non? Le déclin de Xbox et les tiers mettent playstation sur une autoroute, ils n'ont pas besoin de beaucoup de propositions first party, juste quelques jeux assez "premium" type naughty dog, santa monica peuvent suffirent.
Après je tique quand même un peu, ça fait un peu radin de fermer un studio partenaire qui n'a jamais merdé.
Bon courage à eux