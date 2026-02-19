profile
Fermeture de Bluepoint games
https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3mfaauf5pek2b

https://www.resetera.com/threads/sony-to-shutter-bluepoint-games.1440805/

Je dois avouer que j'ai dû mal à comprendre. Si quelqu'un a une explication, même juste "business" je suis preneur.
    nicolasgourry posted the 02/19/2026 at 06:59 PM
    Surtout que c'est un développeur qui fait du bon boulot !
    ksmworld59 posted the 02/19/2026 at 06:59 PM
    Incompréhensible! Surtout qu'il était sur un jeu solo eux, non?
    skuldleif posted the 02/19/2026 at 07:01 PM
    Hermen Hulst

    "Bonjour à tous,
    Je souhaitais vous faire part d'une mise à jour importante concernant les activités du studio.
    Comme je l'ai mentionné lors de la réunion publique de décembre, l'année 2025 a été marquée par plusieurs moments forts au sein de PlayStation Studios. Ghost of Yōtei a connu un succès critique et commercial, Death Stranding 2: On the Beach a une nouvelle fois démontré notre engagement en faveur de l'excellence narrative, et Helldivers 2 et MLB The Show continuent de susciter l'intérêt des joueurs et de générer des revenus.
    Dans le même temps, nous évoluons dans un secteur de plus en plus difficile...

    Dans le même temps, nous évoluons dans un environnement industriel de plus en plus difficile. La hausse des coûts de développement, le ralentissement de la croissance du secteur, l'évolution du comportement des joueurs et les difficultés économiques générales rendent plus difficile la création durable de jeux vidéo.
    Pour faire face à cette réalité, nous devons continuer à nous adapter et à évoluer. Nous avons examiné de près notre activité afin de nous assurer que nous sommes performants aujourd'hui tout en restant bien positionnés pour l'avenir. En conséquence, nous fermerons Bluepoint Games en mars.
    Cette décision n'a pas été prise à la légère. Bluepoint est une équipe incroyablement talentueuse et son expertise technique a permis d'offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation. Je tiens à remercier tous les membres de Bluepoint pour leur créativité, leur savoir-faire et leur engagement envers la qualité. Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de trouver des opportunités pour certains employés touchés au sein de notre réseau mondial de studios.
    Je sais que cette nouvelle est difficile à accepter, mais je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction. La créativité, l'innovation...

    Je sais que cette nouvelle est difficile à accepter, mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. La créativité, l'innovation et la création d'expériences inoubliables pour les joueurs restent au cœur des activités de PlayStation Studios. Nous avons établi un plan d'action solide pour l'exercice 2026, et les mois à venir s'annoncent très prometteurs.
    Merci pour votre travail acharné et votre soutien continu.
    Cordialement,
    Hermen Hulst
    PDG, Studio Business Group"
    ducknsexe posted the 02/19/2026 at 07:01 PM
    Affaire a suivre...
    bladagun posted the 02/19/2026 at 07:01 PM
    Pardon ? C'est quoi leur problème ?
    flom posted the 02/19/2026 at 07:02 PM
    Ohhh....
    ouroboros4 posted the 02/19/2026 at 07:04 PM
    nicolasgourry oui j'avoue ne pas comprendre
    e3ologue posted the 02/19/2026 at 07:04 PM
    Choqué.
    J'espère vraiment que les réembauche c'est pas juste de la com.

    L'industrie c'est vraiment devenu n'importe quoi.
    skuldleif posted the 02/19/2026 at 07:08 PM
    me dites pas que c'est santa monica qui fait gow trilogie remake


    brook1 publié le 18/02/2026 à 11:51
    Du coup, qui s'occupe du remake de la trilogie Bluepoint ?
    jenicris publié le 18/02/2026 à 11:54
    brook1 la rumeur dit Bluepoint oui

    walterwhite posted the 02/19/2026 at 07:08 PM
    Ils ont pété les plombs ? Pourquoi fermer ce studio qui avait un potentiel de dingue qu’on ne verra jamais ailleurs que sur des remakes ?

    C’est pas possible de faire des choix aussi merdiques.
    foxstep posted the 02/19/2026 at 07:08 PM
    Ils ferment bluepoint et ce décérébré sois human de hermen est toujours à son poste? Jaii du mal à capter la, c'est une décision ultra merdique quasi de digne de niveau Xbox.... Pffke sais même pas quoi tellement pas quoi mon niveau de déception est sans limite...
    shinz0 posted the 02/19/2026 at 07:09 PM
    Dégoûté
    Sony bande de merdes
    romgamer6859 posted the 02/19/2026 at 07:11 PM
    les fermer vu ce qu'il sont fait avec demon's souls, des teubés
    tripy73 posted the 02/19/2026 at 07:12 PM
    Et ben tout va bien chez Sony apparemment, entre le manque d'exclusivités first party PS5, la fermeture à la chaîne de studio qu'ils ont racheté, l'annulation des jeux ou Concord aka le plus gros accident industriel de l'histoire du JV, la grille tarifaire des jeux, abonnement et DLC qui vont augmenter, cette génération est vraiment une hécatombe...

    Y a pas à dire les grands acteurs de l'industrie gèrent vraiment bien leur bizness, mais heureusement à la fin de l'année GTA va sortir pour sauver tout ça.
    jenicris posted the 02/19/2026 at 07:15 PM
    Trop deg...les GaaS
    skuldleif posted the 02/19/2026 at 07:17 PM
    "Dans le même temps, nous évoluons dans un environnement industriel de plus en plus difficile. La hausse des coûts de développement, le ralentissement de la croissance du secteur, l'évolution du comportement des joueurs et les difficultés économiques générales rendent plus difficile la création durable de jeux vidéo."


    l'évolution du comportement des joueurs
    greggy posted the 02/19/2026 at 07:21 PM
    Incroyable de voir ce que devient Sony depuis quelques années.
    Les États-Unis sont entrain de tout détruire dans le monde du jv...
    gaeon posted the 02/19/2026 at 07:22 PM
    Ils n'avaient peut être plus rien de cool à leur faire "remaker" tout simplement. Ils vont sûrement transférer les meilleurs éléments dans d'autres studios. Bref je pense pas que ça soit grave, après tout ils n'ont jamais rien de proposé de vraiment neuf.

    Le dernier state of play était très bon non? Le déclin de Xbox et les tiers mettent playstation sur une autoroute, ils n'ont pas besoin de beaucoup de propositions first party, juste quelques jeux assez "premium" type naughty dog, santa monica peuvent suffirent.

    Après je tique quand même un peu, ça fait un peu radin de fermer un studio partenaire qui n'a jamais merdé.
    jackfrost posted the 02/19/2026 at 07:35 PM
    Japan studio, maintenant Bluepoint... Bungie les prochains.

    Bon courage à eux
    marchand2sable posted the 02/19/2026 at 07:42 PM
    Quel désastre...
    jem25 posted the 02/19/2026 at 07:42 PM
    J’comprends plus rien au marché du JV…
