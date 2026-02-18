profile

name : Capcom

description : Capcom est une société culte de l'univers des jeux vidéo. Crée en 1979 par Kenzo Tsujimoto, "CAPsule COMputer" a débuté en commercialisant des jeux éléctroniques. Du siège basé à Ôsaka, Capcom s'est développé avec Capcom USA en 1985 et Capcom Eurosoft en 2000. Ténor de l'arcade dans les années 80/90 (Street Fighter, Strider, Final Fight). Le succès mondial de Street Fighter 2 en 1991 propulse Capcom au firmament. Sur consoles, Capcom réalisa des jeux pour tout les constructeurs. Megaman ou Resident Evil ne sont que deux exemples de séries qui font de Capcom une légende du jeu vidéo très rarement en perte de vitesse.