Capcom
description : Capcom est une société culte de l'univers des jeux vidéo. Crée en 1979 par Kenzo Tsujimoto, "CAPsule COMputer" a débuté en commercialisant des jeux éléctroniques. Du siège basé à Ôsaka, Capcom s'est développé avec Capcom USA en 1985 et Capcom Eurosoft en 2000. Ténor de l'arcade dans les années 80/90 (Street Fighter, Strider, Final Fight). Le succès mondial de Street Fighter 2 en 1991 propulse Capcom au firmament. Sur consoles, Capcom réalisa des jeux pour tout les constructeurs. Megaman ou Resident Evil ne sont que deux exemples de séries qui font de Capcom une légende du jeu vidéo très rarement en perte de vitesse.
rogeraf > blog
Date de fin d'embargo pour Resident Evil Requiem
Apres quelques recherches sur reddit :

l'embargo sera levé mercredi 25 février à 7h, heure du Pacifique

De magnifiques wallpapers sont disponibles ici

https://wallpaperaccess.com/resident-evil-requiem


Fail :

[/img]https://wallpaperaccess.com/full/23973094.jpg[/img]
    posted the 02/18/2026 at 12:56 PM by rogeraf
    comments (11)
    giru posted the 02/18/2026 at 12:58 PM
    Reddit est surtout bourré de spoilers depuis ce matin L'embargo ne sert plus à grand chose avec le jeu déjà dispo pour pas mal de joueurs...
    taiko posted the 02/18/2026 at 01:18 PM
    Apocalypse?
    marchand2sable posted the 02/18/2026 at 01:24 PM
    Je ne lirai aucun test hormis celui de Gamekyo et en espérant le moins de spoilers possible pour ce dernier.
    giru posted the 02/18/2026 at 01:27 PM
    taiko C'était le nom en rumeur avant que Requiem soit officialisé.
    akinen posted the 02/18/2026 at 01:27 PM
    taiko je ne comprends pas nom plus

    Peut-être un parallèle avec requiem qui veut dire repos, mais apocalypse en grec veut simplement dire « révélation » contrairement à la croyance populaire.

    giru ah merci pour l’info
    kali posted the 02/18/2026 at 01:29 PM
    C'est quoi Resident Evil Apocalypse ?
    rogeraf posted the 02/18/2026 at 01:37 PM
    Ah me suis trompé, j'edit !
    rogeraf posted the 02/18/2026 at 01:39 PM
    giru Ca sert aux diffusions de tests, mais c'est sur que ca sera pas raté normalement ...
    vyse posted the 02/18/2026 at 01:48 PM
    marchand2sable le test de gamekyo le seul l'unique !!
    marchand2sable posted the 02/18/2026 at 01:56 PM
    vyse

    Non mais les autres qui s’offrent des montres Hamilton Call of et des voyages puis on voit des 17/20 18/20… ça va deux minutes. Leurs avis ne m’intéressent pas du tout et je suis bien content de ne pas les suivre ou d'aller sur leurs sites.
    rogeraf posted the 02/18/2026 at 02:05 PM
    marchand2sable Je fais confiance a xboxygen, gamergen, gamekyo quand il touche pas le chèque pour la sportive de fin d'année. Et je lis le test de jeuxvideo.com pour rigoler fort
