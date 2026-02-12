profile
Highguard
name : Highguard
platform : PC
editor : N.C
developer : Wildlight Entertainment
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
altendorf
altendorf
Wildlight Entertainment (Highguard) : la majorité de l’équipe remerciée


À peine quelques semaines après la sortie de Highguard, le studio américain Wildlight Entertainment serait déjà frappé par une importante vague de licenciements. La majorité de l’équipe de développement aurait été remerciée.

L’information vient d’Alex Graner, ancien level designer sur Highguard, qui a annoncé sur LinkedIn avoir été licencié en même temps que « la plupart de l’équipe » de Wildlight Entertainment. Dans son message, le développeur évoque une situation particulièrement difficile à vivre, d’autant plus qu’une grande quantité de contenu inédit était encore en préparation. Selon lui, plusieurs éléments sur lesquels il travaillait avec d’autres membres de Wildlight Entertainment risquent désormais de ne jamais être publiés.

Ces licenciements s’inscrivent dans un contexte compliqué pour Highguard, le hero shooter free-to-play lancé le 26 janvier sur PlayStation 5, Xbox Series XIS et PC. Dévoilé en décembre lors des Game Awards 2025 en tant que dernier « world premiere » de la cérémonie, le titre avait reçu un accueil mitigé lors de sa présentation, et ses premiers retours commerciaux et critiques semblent ne pas avoir répondu aux attentes internes.

Pour l’instant, Wildlight Entertainment n’a pas publié de communiqué officiel détaillant l’ampleur exacte des suppressions de postes ni leurs répercussions sur le suivi du jeu. Cette absence de communication laisse planer le doute sur le futur de Highguard, notamment concernant le maintien des serveurs et la sortie des contenus prévus. Dans une industrie déjà marquée par de nombreuses restructurations, ce nouvel épisode illustre une fois de plus la fragilité des studios, en particulier sur le segment des jeux services.
LinkedIn - https://www.linkedin.com/posts/alex-graner-a37262114_alex-graners-resume-activity-7427480816940892161-hmDh/
    posted the 02/11/2026 at 11:58 PM by altendorf
    comments (21)
    jeanouillz posted the 02/12/2026 at 12:07 AM
    Jpp des moustiques ont une plus grande durée de vie que les free 2 pay aujourd'hui
    Ça donne le ton pour Marathon
    Et merci pour l'info
    burningcrimson posted the 02/12/2026 at 12:11 AM
    Putain ça n'a pas trainé Le jeu n est pas une daube mais il est sortie trop tôt et avec une hype pas mérité. Si ils avaient pris le temps avant de le sortir ils se seraient vite rendu compte que la méchanique de base est juste vhiante à mourrir. T as un shooter et sur une partie tu perds environ 5 min à tout faire sauf à tirer sur des joueurs et je ne parle même pas de l'univers du keu qui n'est absolument pas crédible.
    ravyxxs posted the 02/12/2026 at 12:28 AM
    Y a aucun éditeur déjà donc je vois pas le studio survivre...
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 12:28 AM
    Comme prévu.
    Il ne reste plus que Concord 3 : Marathon,
    et la boucle sera bouclée.

    Je pense aussi que la pub qu’il a eue aux Game Awards l’a plus desservi qu’autre chose.
    On dit qu’il n’y a pas de mauvaise publicité, mais dans le cas présent, si.
    Mais dans tous les cas, son sort était scellé.
    skuldleif posted the 02/12/2026 at 12:38 AM
    adamjensen jeanouillz marathon va plutôt être un succès
    kratoszeus posted the 02/12/2026 at 01:29 AM
    adamjensen tu connais rien a la communauté bungie. J'habite au bout d'une monde j ai déjà 3 collègues qui vont l'acheter.
    burningcrimson posted the 02/12/2026 at 03:00 AM
    skuldleif Hummm les retours sont positifs mais on est pas à l'abri d'une énième polémique.
    jenicris posted the 02/12/2026 at 07:10 AM
    yogfei posted the 02/12/2026 at 07:26 AM
    skuldleif kratoszeus Vraiment curieux de voir on en reparle à sa sortie je pense a un énième bide moins gros que concord tout de même mais je ne crois pas au succès...
    mrvince posted the 02/12/2026 at 08:52 AM
    yogfei Idem. Rien n'annonce un succès. Y'a 0 buzz.
    brook1 posted the 02/12/2026 at 11:04 AM
    kratoszeus J'aime beaucoup Bungie mais faut être réaliste, si Marathon se plante (ce que je ne souhaite pas), il leur restera qu'un hypothétique Destiny 3 pour se sauver. Sony va pas faire dans le social indéfiniment avec eux.
    noishe posted the 02/12/2026 at 11:12 AM
    adamjensen Je pense aussi que la pub qu’il a eue aux Game Awards l’a plus desservi qu’autre chose.

    Je pense aussi, oui. Et leur projet initial de shadow drop après l'annonce aurait probablement été plus lucratif je pense, au final ça fait qu'ils n'avaient aucun projet de faire de la comm autour du jeu, et ça s'est senti dans l'absence totale de communication entre les Game Awards et la sortie.
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 11:21 AM
    noishe
    shambala93 posted the 02/12/2026 at 12:03 PM
    Les joueurs n’ont pas le temps pour ce genre de jeu. Ils ont déjà deux trois jeux multis. C’est bouché, le temps n’est pas extensible.
    apollokami posted the 02/12/2026 at 01:00 PM
    shambala93 Oui le temps disponible ça reste le vrai soucis. Surtout que de nos jours quand les f2p chinois écrasent qualitativement les prods AAA occidentales, les joueurs en ont quelques uns en cours et laissent tomber ce qui sort à côté.
    akinen posted the 02/12/2026 at 01:10 PM
    Vivement le prochain GAAS
    jeanouillz posted the 02/12/2026 at 02:37 PM
    akinen prout!
    churos45 posted the 02/12/2026 at 04:13 PM
    Je ne comprends pas qu'on vire les développeurs aussi vite après un lancements. Ils s'attendaient à faire des millions day one dans un free to play avec peu de contenu ? Le budget initial devrait compter les mois de mises à jour à venir, sinon ça veut dire qu'ils n'ont plus du tout confiance en leur projet.
    tokito posted the 02/12/2026 at 04:13 PM
    kratoszeus : Tu ne dois pas avoir un entourage bien classique
    altendorf posted the 02/12/2026 at 05:03 PM
    churos45 Cela sent surtout la fermeture du studio d'ici les prochaines semaines.
    kratoszeus posted the 02/12/2026 at 06:37 PM
    tokito au moins pas d adulte chelou qui jouent a la switch 2 passé un certain âge
