À peine quelques semaines après la sortie de Highguard, le studio américain Wildlight Entertainment serait déjà frappé par une importante vague de licenciements. La majorité de l’équipe de développement aurait été remerciée.L’information vient d’Alex Graner, ancien level designer sur Highguard, qui a annoncé sur LinkedIn avoir été licencié en même temps que « la plupart de l’équipe » de Wildlight Entertainment. Dans son message, le développeur évoque une situation particulièrement difficile à vivre, d’autant plus qu’une grande quantité de contenu inédit était encore en préparation. Selon lui, plusieurs éléments sur lesquels il travaillait avec d’autres membres de Wildlight Entertainment risquent désormais de ne jamais être publiés.Ces licenciements s’inscrivent dans un contexte compliqué pour Highguard, le hero shooter free-to-play lancé le 26 janvier sur PlayStation 5, Xbox Series XIS et PC. Dévoilé en décembre lors des Game Awards 2025 en tant que dernier « world premiere » de la cérémonie, le titre avait reçu un accueil mitigé lors de sa présentation, et ses premiers retours commerciaux et critiques semblent ne pas avoir répondu aux attentes internes.Pour l’instant, Wildlight Entertainment n’a pas publié de communiqué officiel détaillant l’ampleur exacte des suppressions de postes ni leurs répercussions sur le suivi du jeu. Cette absence de communication laisse planer le doute sur le futur de Highguard, notamment concernant le maintien des serveurs et la sortie des contenus prévus. Dans une industrie déjà marquée par de nombreuses restructurations, ce nouvel épisode illustre une fois de plus la fragilité des studios, en particulier sur le segment des jeux services.