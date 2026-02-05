accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
❤
Likers
Who likes this ?
name :
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform :
PC
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
15
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
,
f0lky
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
616
visites since opening :
1314392
ouroboros4
> blog
The Adventures of Elliot sera en GKC sur Switch 2
La mauvaise nouvelle(ou bonne c'est selon) provient directement du site de Square-Enix.
Le jeu sera en GKC sur la console.
Et le site ne liste aucune version Switch 1.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/05/2026 at 03:34 PM by
ouroboros4
comments (
21
)
thejoke
posted
the 02/05/2026 at 03:36 PM
Bon bah tant pis
judebox
posted
the 02/05/2026 at 03:40 PM
Cette époque pour le jeu video...
pcverso
posted
the 02/05/2026 at 03:42 PM
Moi ce sera en demat sur pc
yurius
posted
the 02/05/2026 at 03:42 PM
Sans moi , c'est dommage le jeu m'intéressait beaucoup
guiguif
posted
the 02/05/2026 at 03:44 PM
On le sais depuis plus ou moins son annonce, yavait deja un screen de la boite jap qui trainait.
jenicris
posted
the 02/05/2026 at 03:46 PM
Ca va devenir une constante.
cyr
posted
the 02/05/2026 at 03:48 PM
jenicris
prix élevé des cartouches ainsi qu'une faible vitesse....
newtechnix
posted
the 02/05/2026 at 03:50 PM
Quelle erreur de ne pas le sortir sur Switch 1...
Tant pis PS5
edgar
posted
the 02/05/2026 at 03:54 PM
Moi ça fait un bail que je suis passé au tout déma, de même que dans mon entourage.
Sur les 100/150 jeux que j’ai sur Switch, qu’ils soient petits, moyens ou grands, seulement 6 ou 7 sont en physique.
C’est toujours mieux d’avoir le choix évidemment, mais bon le déma c’est tellement ergonomique et pratique que j’arriverai plus jamais à m’en passer.
Surtout pour les jeux online qu’on relance tout le temps, Mario Kart, Street Fighter, Tetris 99, Dragon Ball FighterZ etc.
Et les micros SD Express ont déjà fortement chuté de prix, la 512Go est trouvable à « seulement » 100 euros, alors qu’il y a encore quelques mois, c’était le double, de même que pour la 1To, elle est tombée à 200€ au lieu de 300€.
Et peut-être que d’ici la fin de l’année, on pourra encore diviser leur prix par deux.
derno
posted
the 02/05/2026 at 03:57 PM
sans déconner
wickette
posted
the 02/05/2026 at 04:01 PM
C’est pas ça le problème pour moi
Je trouve, demo et trailers à l’appui, le jeu techniquement très brouillon et flou, certains sont moins sensibles à ça mais c’est insupportable pour moi, tant pis
deathegg
posted
the 02/05/2026 at 04:01 PM
Bon ben Go PS5, dommage je l'aurai pris sur switch sinon.
stampead
posted
the 02/05/2026 at 04:03 PM
Très bien cela sera donc sur ps5 pour moi.
jenicris
posted
the 02/05/2026 at 04:04 PM
cyr
tant mieux si vous aimez
xynot
posted
the 02/05/2026 at 04:05 PM
Aie
light
posted
the 02/05/2026 at 04:42 PM
Deja quelle idée de vouloir le faire sur switch si il sort sur Playstation je comprends pas
captaintoad974
posted
the 02/05/2026 at 05:14 PM
Day one
judebox
posted
the 02/05/2026 at 05:36 PM
light
Le mode portable je dirais
shambala93
posted
the 02/05/2026 at 05:42 PM
C’est pas vrai !!! J’aimais bien prendre les RPG en boîte pour la collection. C’est devenu impossible dorénavant !
guiguif
posted
the 02/05/2026 at 06:29 PM
shambala93
Bah si, sur PS5 et Xbox
shambala93
posted
the 02/05/2026 at 06:31 PM
guiguif
Ah non merci. Switch pour la collection et PC pour jouer dans de vraies bonnes conditions
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Tant pis PS5
Sur les 100/150 jeux que j’ai sur Switch, qu’ils soient petits, moyens ou grands, seulement 6 ou 7 sont en physique.
C’est toujours mieux d’avoir le choix évidemment, mais bon le déma c’est tellement ergonomique et pratique que j’arriverai plus jamais à m’en passer.
Surtout pour les jeux online qu’on relance tout le temps, Mario Kart, Street Fighter, Tetris 99, Dragon Ball FighterZ etc.
Et les micros SD Express ont déjà fortement chuté de prix, la 512Go est trouvable à « seulement » 100 euros, alors qu’il y a encore quelques mois, c’était le double, de même que pour la 1To, elle est tombée à 200€ au lieu de 300€.
Et peut-être que d’ici la fin de l’année, on pourra encore diviser leur prix par deux.
Je trouve, demo et trailers à l’appui, le jeu techniquement très brouillon et flou, certains sont moins sensibles à ça mais c’est insupportable pour moi, tant pis
Ah non merci. Switch pour la collection et PC pour jouer dans de vraies bonnes conditions