Après quasiment 8 ans d'attente depuis son annonce, les joueurs ont enfin pu jouer au tant attendu Metroid Prime 4 Beyond.
Malheureusement le jeu a été loin de faire l'unanimité sur pas mal de choses.
Sans parler que niveau chiffres de ventes on est apparement loin d'une une réussite étant donner le silence radio de Nintendo sur ce point(même sur la licence Metroid a toujours été un marché de niche).
Bref comment voyez-vous l'avenir de la saga?
Un Metroid Prime 5 rapidement en chantier? Ou la saga Prime finira dans le même tiroir que la licence F-Zéro pour ensuite disparaitre totalement du paysage du jeux vidéo?
Ou Nintendo ira sur des projets plus modeste comme Metroid Dread?
Ou des remaster comme Metroid Prime? Avec le 2 et le 3?
Pour revenir à MP, l'avenir proche, c'est les bacs à soldes pour MP4.
Pour le 5, Retro a déjà affirmé travailler dessus.
Quant à savoir ce que ça peut donner, rappelons nous que chaque nouvel opus de MP est moins bon que le précédent.
j'y ai jamais joué, mais j'ai l'impression que selon l'avis général, c'est plutôt le contraire nn ?
Pour moi le MP5 ideal:
gameplay plus profond avec un côté RPG (equipements, personnalisation plus poussée, skill tree)
Ambiance mature, arrêtez de prendre par la main, Metroid c'est oppressant et immersif, ça doit le rester, pas besoin de PNJ mais bon c'est Nintendo
Techniquement, prendre tout ce que la switch 2 ou 3 peut offrir, DLSS etc.
Mode multijoueur, metroid prime hunters sur DS a vraiment brillé grâce à ça.
Monde ouvert ou semi-ouvert + poussé, un vrai, pas un desert low poly vide avec des crystaux verts, je pense la structure de niveaux classique, MP1-4 l'ont éprouvée
Malheureusement je pense entre les metroidvania type dread et les prime, ça va faire comme Forza horizon et motorsport, t'en as un qui est très rentable et un succès critique, l'autre qui a couté tellement + mais vendu tellement -...et est bien plus mitigé niveau accueil critique