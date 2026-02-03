profile
Metroid Prime 4 Beyond
10
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 609
visites since opening : 1306794
ouroboros4 > blog
Comment voyez-vous l'avenir de la saga Metroid Prime?


Après quasiment 8 ans d'attente depuis son annonce, les joueurs ont enfin pu jouer au tant attendu Metroid Prime 4 Beyond.

Malheureusement le jeu a été loin de faire l'unanimité sur pas mal de choses.
Sans parler que niveau chiffres de ventes on est apparement loin d'une une réussite étant donner le silence radio de Nintendo sur ce point(même sur la licence Metroid a toujours été un marché de niche).

Bref comment voyez-vous l'avenir de la saga?

Un Metroid Prime 5 rapidement en chantier? Ou la saga Prime finira dans le même tiroir que la licence F-Zéro pour ensuite disparaitre totalement du paysage du jeux vidéo?

Ou Nintendo ira sur des projets plus modeste comme Metroid Dread?

Ou des remaster comme Metroid Prime? Avec le 2 et le 3?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/03/2026 at 06:59 PM by ouroboros4
    comments (6)
    cail2 posted the 02/03/2026 at 07:11 PM
    Contrairement à F-Zero, la licence Metroid se décline aussi en 2,5D et les ventes sont plus encourageantes (puisque plus proche de l'original). Après Sakamoto est plus tout jeune, dur de savoir qui reprendra le flambeau.

    Pour revenir à MP, l'avenir proche, c'est les bacs à soldes pour MP4.
    Pour le 5, Retro a déjà affirmé travailler dessus.
    Quant à savoir ce que ça peut donner, rappelons nous que chaque nouvel opus de MP est moins bon que le précédent.
    brook1 posted the 02/03/2026 at 07:21 PM
    En TPS
    ratchet posted the 02/03/2026 at 07:52 PM
    Sous terre et profond
    mrpomme posted the 02/03/2026 at 07:54 PM
    J'attends son successeur ambiance Blame! : Luna Abyss
    jacquescechirac posted the 02/03/2026 at 07:54 PM
    cail2 Le 3 est moins bon que le 2 ?
    j'y ai jamais joué, mais j'ai l'impression que selon l'avis général, c'est plutôt le contraire nn ?
    wickette posted the 02/03/2026 at 08:12 PM
    Malheureusement je ne pense pas que MP5 existera un jour vu que MP4 ne s'est juste pas bien vendu vu l'investissement massif derrière.


    Pour moi le MP5 ideal:

    gameplay plus profond avec un côté RPG (equipements, personnalisation plus poussée, skill tree)

    Ambiance mature, arrêtez de prendre par la main, Metroid c'est oppressant et immersif, ça doit le rester, pas besoin de PNJ mais bon c'est Nintendo

    Techniquement, prendre tout ce que la switch 2 ou 3 peut offrir, DLSS etc.

    Mode multijoueur, metroid prime hunters sur DS a vraiment brillé grâce à ça.

    Monde ouvert ou semi-ouvert + poussé, un vrai, pas un desert low poly vide avec des crystaux verts, je pense la structure de niveaux classique, MP1-4 l'ont éprouvée


    Malheureusement je pense entre les metroidvania type dread et les prime, ça va faire comme Forza horizon et motorsport, t'en as un qui est très rentable et un succès critique, l'autre qui a couté tellement + mais vendu tellement -...et est bien plus mitigé niveau accueil critique
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo