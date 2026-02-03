Après quasiment 8 ans d'attente depuis son annonce, les joueurs ont enfin pu jouer au tant attendu Metroid Prime 4 Beyond.Malheureusement le jeu a été loin de faire l'unanimité sur pas mal de choses.Sans parler que niveau chiffres de ventes on est apparement loin d'une une réussite étant donner le silence radio de Nintendo sur ce point(même sur la licence Metroid a toujours été un marché de niche).Bref comment voyez-vous l'avenir de la saga?Un Metroid Prime 5 rapidement en chantier? Ou la saga Prime finira dans le même tiroir que la licence F-Zéro pour ensuite disparaitre totalement du paysage du jeux vidéo?Ou Nintendo ira sur des projets plus modeste comme Metroid Dread?Ou des remaster comme Metroid Prime? Avec le 2 et le 3?