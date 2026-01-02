accueil
profile
name :
NiOh 3
platform :
Playstation 5
editor :
Koei Tecmo
developer :
Team Ninja
genre :
action-aventure
other versions :
PC
Who likes this ?
Nioh 3 sera une exclusivité console PS5 pendant au moins 6 mois
C'est via une image de Sony pour la publicité du jeu Nioh 3 qu'on apprend que celui-ci sera une exclusivité console PlayStation 5 pendant au moins 6 mois après sa sortie.
https://x.com/i/status/2017733447461310847
posted the 02/01/2026 at 02:20 PM by
ouroboros4
comments (
11
)
malroth
posted
the 02/01/2026 at 02:41 PM
Je suis entrain de saigner la demo + que certains jeux que j'ai acheté
Nioh c'est la vie
Sinon étonnant cette exclu console 6 mois. Pourquoi Sony paye pour 6 mois pour un jeu qui deja de base n'est pas pour le grand publique ?
T'ajoute à ça que meme day one sur xbox ça va pas enlever des ventes à playstation.
À moins que c'est un choix de Koei tecmo car ils ont besoin d'optimiser sur xbox ???
deathegg
posted
the 02/01/2026 at 02:56 PM
malroth
Nioh 1 et 2 étaient des exclu Playstation à la base avant de sortir sur PC et ils n'étaient pas sorti sur xbox.
Mais là, ca sort sur PC et Playstation en même temps. Sans doute un deal avec Sony pour une exclu console..... Peut etre qu'ils ont signé pour 3 jeux ou que Sony a un contrat sur les sorties console.
malroth
posted
the 02/01/2026 at 03:24 PM
deathegg
oue je me souviens pour le 1 et le 2 je les avais pris day one sur ps4
Et la heureusement il sort day one sur pc car j'ai monté un gros pc et j'ai revendu revendu la ps5.
Sinon clairement j'aurai Racheté la PS5 juste pour Nioh 3
Donc ils doivent peutetre savoir qu'il ya des fanatiques de Nioh
walterwhite
posted
the 02/01/2026 at 04:32 PM
Le 1 c’était vraiment une tuerie, pas eu l’opportunité de faire le 2 mais celui-ci a l’air vraiment mortel je pense me laisser tenter.
marchand2sable
posted
the 02/01/2026 at 05:19 PM
Elle a une très forte image Playstation cette licence.
walterwhite
Comme toi j’ai fait le 1, mais pas le 2. Je regrette un peu avec le temps car ça me fait chier de le sauter pour le 3 que je prendrai plus tard dans l’année.
malroth
posted
the 02/01/2026 at 06:29 PM
Je vais meme vous dire une dinguerie, pour moi la Saga Nioh a le meilleur systeme de combat ever tout JV du genre
Sachant que j'etais d'abord fan des souls bien avant l'existence de Nioh.
Mais à sa sortie, c'etait un coup de foudre comme j'en ai rarement eu pour un gameplay de JV.
Je pourrai jouer à vie à Nioh
naoshige11
posted
the 02/01/2026 at 07:01 PM
Si Nioh 3 sort ailleurs que sur Playstation (dans la planète console j'entend) ça sera une grande première parce que de mémoire, aucun épisode est sortie sur Xbox. Et je vois pas l'intérêt de sortir celui là vu le parc de machines. Ma main au feu qu'il finira sur Switch 2.
shambala93
posted
the 02/01/2026 at 07:13 PM
J’ai adoré le premier mais flemme ! J’ai l’impression de voir ce type de jeu/DA/ambiance en boucle depuis quelques temps.
skuldleif
posted
the 02/01/2026 at 07:15 PM
malroth
malheureusement tu as des gens qui sont capable d'acheter un jeu si il est exclusif et ne pas le faire si il ne l'est pas , d'ailleurs certains studio ont essayé de vendre leur daube ainsi , cf les studio de code violet et quantum error
malroth
posted
the 02/01/2026 at 08:44 PM
skuldleif
ah oue ils sont bizarres ceux qui font ça lol. Drole de mentalité. J'espere ils sont une minorité à acheter une exclu juste parceque c'est une exclu.
Le bon sens voudrait qu'on achete un jeu car il nous attire, il nous plait. C'est quand meme la base
skuldleif
posted
the 02/01/2026 at 08:50 PM
malroth
c'est la methode cartman (je sais pas si tu as vu l'episode south park avec cartmanland le parc d'attraction)
le fait que d'autres n'y aient pas acces ca attire des gens
