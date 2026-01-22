:'(
victornewman > blog
Les maitres de l'univers 1er Bande annonce
    thekingman1
    posted the 01/22/2026 at 03:41 PM by victornewman
    comments (15)
    akinen posted the 01/22/2026 at 03:50 PM
    Entre les reboot anime, comics faisant suite à l'adaptation de she-ra etc., on est bien loin de la proposition initiale
    victornewman posted the 01/22/2026 at 03:53 PM
    akinen je m'attendais à bien pire même si ça ne vole pas haut , je te l'accorde .
    nigel posted the 01/22/2026 at 03:55 PM
    Dommage, le trailer c'était l'occasion parfaite de mettre "What's Up" de 4 Non Blondes pour la musique
    akinen posted the 01/22/2026 at 03:56 PM
    victornewman C'est un film, ça vaut le coup de l'voir en famille pour rigoler. Au pire je m'endormirai sur le canap

    Et peut être qu'il sera une bonne surprise comme Transformers One
    aozora78 posted the 01/22/2026 at 04:18 PM
    Oh putain, j'ai jamais rien regardé concernant cette licence, juste je connais un peu l'histoire et les personnages... mais bordel que ce trailer fait cheap. ça semble insupportable. J'espère que c'est juste le trailer qui le vend mal, comme pour le film DnD l'honneur des voleurs.
    shinz0 posted the 01/22/2026 at 04:33 PM
    Ok pourquoi pas
    kidicarus posted the 01/22/2026 at 04:38 PM
    Moi j'attends ce film avec impatience.
    La suite de la première série faite par Netflix m'a bien régalé.

    Vivement le 5 juin.
    gasmok2 posted the 01/22/2026 at 04:39 PM
    ça vaut pas Dolf Lundgren et Courtney Cox
    ducknsexe posted the 01/22/2026 at 04:50 PM
    Pourquoi on se retrouve encore avec une partie du film dans une métropole moderne
    vohmp posted the 01/22/2026 at 05:02 PM
    je m'attendais à pire ca passe, le skeletor est pas trop degeu, mais le mec de Reacher en Musclor ca aurait eu plus de gueule
    micheljackson posted the 01/22/2026 at 05:32 PM
    akinen
    Heureusement qu'il va y avoir ce jeu
    https://store.steampowered.com/app/3749580/HeMan_and_the_Masters_of_the_Universe_Dragon_Pearl_of_Destruction/
    newtechnix posted the 01/22/2026 at 05:45 PM
    houla c'est vraiment trop cheap
    docteurdeggman posted the 01/22/2026 at 05:57 PM
    Putain cette manie de toujours tout ramener au monde actuel…
    pimoody posted the 01/22/2026 at 06:38 PM
    Le truc aseptisé avec zéro personnalité. Ça sera consommable, oubliable… et donc oublié peu de temps après.
    tab posted the 01/22/2026 at 07:52 PM
    Ils sont où les gars en slip?!
