victornewman
victornewman
> blog
Les maitres de l'univers 1er Bande annonce
posted the 01/22/2026 at 03:41 PM by
victornewman
akinen
posted
the 01/22/2026 at 03:50 PM
Entre les reboot anime, comics faisant suite à l'adaptation de she-ra etc., on est bien loin de la proposition initiale
victornewman
posted
the 01/22/2026 at 03:53 PM
akinen
je m'attendais à bien pire même si ça ne vole pas haut , je te l'accorde .
nigel
posted
the 01/22/2026 at 03:55 PM
Dommage, le trailer c'était l'occasion parfaite de mettre "What's Up" de 4 Non Blondes pour la musique
akinen
posted
the 01/22/2026 at 03:56 PM
victornewman
C'est un film, ça vaut le coup de l'voir en famille pour rigoler. Au pire je m'endormirai sur le canap
Et peut être qu'il sera une bonne surprise comme Transformers One
aozora78
posted
the 01/22/2026 at 04:18 PM
Oh putain, j'ai jamais rien regardé concernant cette licence, juste je connais un peu l'histoire et les personnages... mais bordel que ce trailer fait cheap. ça semble insupportable. J'espère que c'est juste le trailer qui le vend mal, comme pour le film DnD l'honneur des voleurs.
shinz0
posted
the 01/22/2026 at 04:33 PM
Ok pourquoi pas
kidicarus
posted
the 01/22/2026 at 04:38 PM
Moi j'attends ce film avec impatience.
La suite de la première série faite par Netflix m'a bien régalé.
Vivement le 5 juin.
gasmok2
posted
the 01/22/2026 at 04:39 PM
ça vaut pas Dolf Lundgren et Courtney Cox
ducknsexe
posted
the 01/22/2026 at 04:50 PM
Pourquoi on se retrouve encore avec une partie du film dans une métropole moderne
vohmp
posted
the 01/22/2026 at 05:02 PM
je m'attendais à pire ca passe, le skeletor est pas trop degeu, mais le mec de Reacher en Musclor ca aurait eu plus de gueule
micheljackson
posted
the 01/22/2026 at 05:32 PM
akinen
Heureusement qu'il va y avoir ce jeu
https://store.steampowered.com/app/3749580/HeMan_and_the_Masters_of_the_Universe_Dragon_Pearl_of_Destruction/
newtechnix
posted
the 01/22/2026 at 05:45 PM
houla c'est vraiment trop cheap
docteurdeggman
posted
the 01/22/2026 at 05:57 PM
Putain cette manie de toujours tout ramener au monde actuel…
pimoody
posted
the 01/22/2026 at 06:38 PM
Le truc aseptisé avec zéro personnalité. Ça sera consommable, oubliable… et donc oublié peu de temps après.
tab
posted
the 01/22/2026 at 07:52 PM
Ils sont où les gars en slip?!
