name : Street Fighter 6
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Street Fighter 6 : du gameplay pour Alex


Alex sortira le 17 mars dans le pass.
https://m.youtube.com/watch?v=Xc2K1LF1dAs
    posted the 01/21/2026 at 11:12 PM by yanssou
    comments (13)
    gat posted the 01/21/2026 at 11:16 PM
    Pas de version Switch 2 ?
    burningcrimson posted the 01/21/2026 at 11:22 PM
    Sacrément rapide pour un grappler
    shining posted the 01/22/2026 at 06:39 AM
    Lol du jam project carrément pour la musique.
    thelastone posted the 01/22/2026 at 07:57 AM
    L'un de mes deux mains enfin , je vais en mettre des tatanes
    Sinon j'espère que dans le prochain il y aura Evil ryu / Kage le jeu deviendra parfait
    hypermario posted the 01/22/2026 at 07:59 AM
    gat Il y a bien le logo switch 2 a la fin, pourquoi tu dis ca ?
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 08:10 AM
    hypermario Parce que gat est debile, myope, ou les deux, va savoir
    burningcrimson posted the 01/22/2026 at 09:16 AM
    aeris666 T as combien de comptes ? thelastone Moi je veux Makoto et ptête que j'achèterais.
    jaysennnin posted the 01/22/2026 at 10:15 AM
    burningcrimson un peu comme les grappler de KOF, notamment Clark
    mercure7 posted the 01/22/2026 at 01:34 PM
    burningcrimson 666ème (sûrement pas, mais on s'en approche) . . . mais il persévère, malgré les bans successifs.
    thelastone posted the 01/22/2026 at 05:29 PM
    Burningcrimson Yes et re yes makoto était Prio sur c viper en plus
    burningcrimson posted the 01/22/2026 at 07:04 PM
    mercure7 j y ai pensé au 666 aussi Je pense qu'il devrait consulterthelastone Haaaa j aurais tellement aimé Makoto à la place
    mercure7 posted the 01/22/2026 at 07:39 PM
    burningcrimson Je pense que Makoto est difficile à intégrer dans SF6 à cause du système de Drive, et il faudrait nerf fortement ses options offensives (dash / karakusa / frame data / axe kick / etc).

    Sûrement pour ça qu'elle est pas encore revenue, les devs doivent galérer à faire un kit qui soit fidèle sans la rendre ultra pétée.
    burningcrimson posted the 01/23/2026 at 07:54 AM
    mercure7 Je pense aussi
