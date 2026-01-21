accueil
profile
name :
Street Fighter 6
profile
Street Fighter 6 : du gameplay pour Alex
Alex sortira le 17 mars dans le pass.
https://m.youtube.com/watch?v=Xc2K1LF1dAs
posted the 01/21/2026 at 11:12 PM by yanssou
yanssou
comments (13)
13
)
gat
posted
the 01/21/2026 at 11:16 PM
Pas de version Switch 2 ?
burningcrimson
posted
the 01/21/2026 at 11:22 PM
Sacrément rapide pour un grappler
shining
posted
the 01/22/2026 at 06:39 AM
Lol du jam project carrément pour la musique.
thelastone
posted
the 01/22/2026 at 07:57 AM
L'un de mes deux mains enfin , je vais en mettre des tatanes
Sinon j'espère que dans le prochain il y aura Evil ryu / Kage le jeu deviendra parfait
hypermario
posted
the 01/22/2026 at 07:59 AM
gat
Il y a bien le logo switch 2 a la fin, pourquoi tu dis ca ?
aeris586
posted
the 01/22/2026 at 08:10 AM
hypermario
Parce que
gat
est debile, myope, ou les deux, va savoir
burningcrimson
posted
the 01/22/2026 at 09:16 AM
aeris666
T as combien de comptes ?
thelastone
Moi je veux Makoto et ptête que j'achèterais.
jaysennnin
posted
the 01/22/2026 at 10:15 AM
burningcrimson
un peu comme les grappler de KOF, notamment Clark
mercure7
posted
the 01/22/2026 at 01:34 PM
burningcrimson
666ème (sûrement pas, mais on s'en approche) . . . mais il persévère, malgré les bans successifs.
thelastone
posted
the 01/22/2026 at 05:29 PM
Burningcrimson
Yes et re yes makoto était Prio sur c viper en plus
burningcrimson
posted
the 01/22/2026 at 07:04 PM
mercure7
j y ai pensé au 666 aussi
Je pense qu'il devrait consulter
thelastone
Haaaa j aurais tellement aimé Makoto à la place
mercure7
posted
the 01/22/2026 at 07:39 PM
burningcrimson
Je pense que Makoto est difficile à intégrer dans SF6 à cause du système de Drive, et il faudrait nerf fortement ses options offensives (dash / karakusa / frame data / axe kick / etc).
Sûrement pour ça qu'elle est pas encore revenue, les devs doivent galérer à faire un kit qui soit fidèle sans la rendre ultra pétée.
burningcrimson
posted
the 01/23/2026 at 07:54 AM
mercure7
Je pense aussi
citer un membre
