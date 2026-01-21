Doug Bowser ne sera pas rester aussi longtemps que cela au poste de directeur de Nintendo USA...il avait repris le poste de Reggie Fils Ayme.
Arrive donc Devon Pritchard, une femme ayant un parcours basé sur la méritocratie interne puisqu'elle bosse chez Nintendo depuis 2006!
Wikipedia:
Pritchard a rejoins Nintendo of America en 2006 en tant que directrice du département juridique, lors de la transition entre la présidence de Tatsumi Kimishima et celle de Reggie Fils-Aimé. Elle a ensuite occupé des postes à responsabilité dans le marketing, les affaires commerciales et les relations avec les éditeurs. En novembre 2021, elle a été nommée vice-présidente exécutive par intérim des ventes, du marketing et de la communication, un poste officialisé en juillet 2022. À ce titre, elle supervisait la stratégie et sa mise en œuvre aux États-Unis et au Canada, notamment la croissance des ventes physiques et numériques, le marketing, la publicité, l'événementiel, les réseaux sociaux et la création de contenu original. Elle a contribué au lancement de jeux Nintendo Switch majeurs, tels que Pokémon Legends: Arceus, Kirby and the Forgotten Land et Nintendo Switch Sports. En assumant les fonctions de président et de chef de l'exploitation, Pritchard relèvera directement de Satoru Shibata, récemment promu PDG de Nintendo of America, rejoindra le conseil d'administration de Nintendo of America et deviendra un cadre dirigeant de Nintendo au Japon.
A la suite de la démission de Doug Bowser, Devon Pritchard est nommée présidente et directrice générale de Nintendo of America avec une prise de fonction fixée au 1er janvier 2026.
Alors mon avis mouais ok je préciserai aussi son cursus universitaire:
Dans un premier temps Pritchard a obtenu une licence en sciences biologiquesà l'Université d'État du Kansas , où elle jouait dans l'équipe de volley-ball universitaire.
En 2001, elle a obtenu son doctorat en droit à la faculté de droit de l'Université Gonzaga.
Il faut savoir qu'USA l'idée concernant l'éducation ets totalement différente qu'en Europe.
au USA c'est ouvert et basé sur la volonté de réussir
en France c'est sclérosé et conditionné.
La philosophie est la suivante si tu es capable d'obtenir un diplôme de cuisine, de philosophie, etc alors cela veut dire que tu as bossé et que tu es capable de réussir même dans d'autres domaines.
Elle a prouvé sur le temps qu'elle était investis, elle connait très bien la boite...le seule doute est le suivant et est une réponse directe à un des commentaires d'analyse interne à Nintendo, ils avaient déclaré que cela manquait d'étranger au conseil d'administration...résultat ils ont embauché Chris Meledandri, CEO d'Illumination.
Donc pareillement on peut penser sans remettre en cause sa compétence, que Pritchard est une réponse au manque de femme à des postes de direction au sein de Nintendo.
posted the 01/21/2026 at 04:11 PM by newtechnix
Il va vraiment falloir Make Nintendo Great Again
https://www.youtube.com/watch?v=0gX4kshe6i0
Faut vite revendre ses actions Nintendo, ça va "go broke"
On sait pourquoi doug est parti ?
Oui, c'est la première étape ça
Il n'a pas fallu attendre que Pritchard prenne la tête de NoA pour que ça change vers ce sens...
Oui, si cette Pritchard a été recrutée, c'est que le ver était déjà dans le fruit.
Mais ça ne va pas arranger les choses on va dire.
hypermario
Je déteste Nintendo moi ?
La Super Famicom est ma console préférée pourtant
micheljackson ils prennent trop a cœur Nintendo c'est ça le gros soucis avec les fanboy nintendo
On dirait des supporters d'un club de foot, quels que soient les joueurs et les résultats, pour eux c'est le même club.
J'ai l'impression qu'ils soutiennent Nintendo comme si derrière il y avait encore Hiroshi Yamauchi et que Shigeri Miyamoto faisait encore des jeux.
Alors que (quasiment) tous les talents de l'âge d'or de Nintendo sont partis à la retraite ou sont décédés... (ou ne sont là que pour embellir la vitrine... comme Miyamoto )
Ce qui prévaut rationnellement c'est la compétence si tu fais des choix autre que ceux là alors ton entreprise n'a pas d'avenir.
micheljackson perso le Bowser a plus été un emploi fictif qu'autre chose...d'ailleurs il est pas resté longtemps.
"- Nous pensons que l'ajout de M. Meledandri contribuera à assurer l'équilibre de notre diversité, y compris la perspective globale, les connaissances et l'expérience, améliorant ainsi l'efficacité de notre Conseil d'administration."
Il est le premier non japonais à incorporé le board de nintendo en qualité de conseiller.
J'ai plus de doute sur la boss d'Xbox qui de par son CV aurait du incorporer L'oréal ou Dolce&Gabana...mais le poste était tellement inespéré pour elle. Elle a gagné l'euro millions pour obtenir un tel poste il faut en tant normal beaucoup plus d'expérience et de faits d'armes. Elle a clairement chopé le poste parce que c'est une femme.
On verra pour Nintendo et son communiqué qui j'anticipe justement sur l'aspect politique de féminisation...et en voyant son parcours j'ai moins d edoute sur sa présence pour service rendu à l'entreprise Nintendo...c'est une promotion et si elle a bien bossé pour alors bravo. Il ets aussi possible que ce soit politique et que Nintendo recherche une femme pour cela. Après rien n'empêche qu'elle soit top pour ce job.
On jugera sur le temps.
il y avait aussi une femme du temps de la wii pour le marketing mais là c'était clairement une erreur de casting, on comprenait qu'elle n'était pas adapté aux Jeux vidéo mais plus pour Procter & Gamble.
"on aime bien taquiner mais c'est que nintendo part un peu en vrille depuis la switch 1 contrairement a la bonne vieille époque de la gamecube."
Et bien tu vois moi je trouve que Nintendo est bien mieux maintenant que lors de la GameCube.
Je trouve :
Smash Bros NS>NGC
Zelda BOTW > Wind Waker
Mario Odissey> Mario sunshine
ect..
Ils ont beaucoup plus de tier et le mode portable va a merveille avec le boom des jeux indépendants.
Bref j'aime énormément la proposition de Nintendo qui pour moi est tres coherente.