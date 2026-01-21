Doug Bowser ne sera pas rester aussi longtemps que cela au poste de directeur de Nintendo USA...il avait repris le poste de Reggie Fils Ayme.



Arrive donc Devon Pritchard, une femme ayant un parcours basé sur la méritocratie interne puisqu'elle bosse chez Nintendo depuis 2006!



Wikipedia:

Pritchard a rejoins Nintendo of America en 2006 en tant que directrice du département juridique, lors de la transition entre la présidence de Tatsumi Kimishima et celle de Reggie Fils-Aimé. Elle a ensuite occupé des postes à responsabilité dans le marketing, les affaires commerciales et les relations avec les éditeurs. En novembre 2021, elle a été nommée vice-présidente exécutive par intérim des ventes, du marketing et de la communication, un poste officialisé en juillet 2022. À ce titre, elle supervisait la stratégie et sa mise en œuvre aux États-Unis et au Canada, notamment la croissance des ventes physiques et numériques, le marketing, la publicité, l'événementiel, les réseaux sociaux et la création de contenu original. Elle a contribué au lancement de jeux Nintendo Switch majeurs, tels que Pokémon Legends: Arceus, Kirby and the Forgotten Land et Nintendo Switch Sports. En assumant les fonctions de président et de chef de l'exploitation, Pritchard relèvera directement de Satoru Shibata, récemment promu PDG de Nintendo of America, rejoindra le conseil d'administration de Nintendo of America et deviendra un cadre dirigeant de Nintendo au Japon.



A la suite de la démission de Doug Bowser, Devon Pritchard est nommée présidente et directrice générale de Nintendo of America avec une prise de fonction fixée au 1er janvier 2026.



Alors mon avis mouais ok je préciserai aussi son cursus universitaire:

Dans un premier temps Pritchard a obtenu une licence en sciences biologiquesà l'Université d'État du Kansas , où elle jouait dans l'équipe de volley-ball universitaire.

En 2001, elle a obtenu son doctorat en droit à la faculté de droit de l'Université Gonzaga.



Il faut savoir qu'USA l'idée concernant l'éducation ets totalement différente qu'en Europe.

au USA c'est ouvert et basé sur la volonté de réussir

en France c'est sclérosé et conditionné.



La philosophie est la suivante si tu es capable d'obtenir un diplôme de cuisine, de philosophie, etc alors cela veut dire que tu as bossé et que tu es capable de réussir même dans d'autres domaines.



Elle a prouvé sur le temps qu'elle était investis, elle connait très bien la boite...le seule doute est le suivant et est une réponse directe à un des commentaires d'analyse interne à Nintendo, ils avaient déclaré que cela manquait d'étranger au conseil d'administration...résultat ils ont embauché Chris Meledandri, CEO d'Illumination.



Donc pareillement on peut penser sans remettre en cause sa compétence, que Pritchard est une réponse au manque de femme à des postes de direction au sein de Nintendo.