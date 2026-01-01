Hello, tout est dans le titre ^^2025 a tiré sa révérence et 2026 s'annonce déjà comme une année avec beaucoup de titres intéressants à venir.A choisir, si il ne devait en rester qu'un, ce serait lequel pour vous ?Pour ma part, pas de GTA VI ou de Resident Evil Requiem, un titre peut être moins ambitieux sur le papier...J'ai eu un coup de coeur pour le jeu dès son annonce. Il a l'air super prometteur pour un jeu Lego, reprenant le gameplay des jeux Arkham, avec des inspirations de tout les films en live-action. Ayant adoré la Saga Skywalker, ça a l'air d'être dans la même lignée avec Gotham en open world.J'ai hésité avecet sa DA old school qui lui est sans hésitation mon jeu indé le plus attendu !