Quel est le jeu vidéo que vous attendez le plus cette année ?
Hello, tout est dans le titre ^^
2025 a tiré sa révérence et 2026 s'annonce déjà comme une année avec beaucoup de titres intéressants à venir.

A choisir, si il ne devait en rester qu'un, ce serait lequel pour vous ?

Pour ma part, pas de GTA VI ou de Resident Evil Requiem, un titre peut être moins ambitieux sur le papier...

Lego Batman : L'héritage du Chevalier Noir



J'ai eu un coup de coeur pour le jeu dès son annonce. Il a l'air super prometteur pour un jeu Lego, reprenant le gameplay des jeux Arkham, avec des inspirations de tout les films en live-action. Ayant adoré la Saga Skywalker, ça a l'air d'être dans la même lignée avec Gotham en open world.



J'ai hésité avec MOUSE P.I. For Hire et sa DA old school qui lui est sans hésitation mon jeu indé le plus attendu !
    posted the 01/01/2026 at 04:14 PM by lightside
    comments (10)
    wazaaabi posted the 01/01/2026 at 04:16 PM
    Saros
    jenicris posted the 01/01/2026 at 04:19 PM
    GTAVI
    djfab posted the 01/01/2026 at 04:21 PM
    Wolverine
    senseisama posted the 01/01/2026 at 04:22 PM
    Re 9, pragmata, onimusga
    tab posted the 01/01/2026 at 04:25 PM
    GTA 6
    adamjensen posted the 01/01/2026 at 04:26 PM
    Resident Evil : Requiem
    balf posted the 01/01/2026 at 04:32 PM
    Voir le premier trailer de Dragon Quest XII
    perse9 posted the 01/01/2026 at 04:42 PM
    balf d'accord avec toi, et le premier trailer de FF7 part 3
    kidicarus posted the 01/01/2026 at 04:43 PM
    Le premier sera résident evil 9
    kakazu posted the 01/01/2026 at 04:51 PM
    Dawn of war 4
