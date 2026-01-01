profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 563
visites since opening : 1185088
ouroboros4 > blog
Beaucoup d'anniversaires de grosses licences cette année !
J'ai hâte de voir ce qu'on aura pour les 40 ans de Zelda.
Il y aussi les 30 ans de Pokémon

Et vous ?

    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, burningcrimson
    posted the 01/01/2026 at 10:11 AM by ouroboros4
    comments (6)
    sonilka posted the 01/01/2026 at 10:17 AM
    Les 40 ans de Mario ont été d'une tristesse infinie. Je m'attends à rien de fou chez Nintendo pour leurs autres IP.

    Par contre on sait deja que TCPi et GF annonceront des nouveaux jeux lors du Pokémon Day fin février. Probablement la 10G mais y aura surement d'autres annonces. Et Atlus a lancé un site pour les 30 ans de Persona. On verra le remake du 4. Pour le 6, peut etre une simple annonce.
    choopssunny posted the 01/01/2026 at 10:19 AM
    Zelda : TP HD + WW HD sur switch et trailer du prochain Zelda
    Metroid: Prime 2 + 3 remastered
    Dragon : encore un remake + trailer du 12
    Kid icarus : nouvel opus (on y croit ...)
    Castlevania : Trailer nouveau jeux de konami
    Sonic: trailer sonic frontiers 2
    Persona : encore un truc avec le 5 ... + Persona 4 remake + trailer du 6
    Pokemon : Gen 10 + spin off
    Animal crossing : Maj sur new horizons
    Luigi's Mansion : trailer du 4eme épisode
    Pikmin : Maj du 1 2 et 3 sur switch 2

    fan2jeux posted the 01/01/2026 at 10:39 AM
    Pour zelda, le portage de zelda ww hd et tp hd sur switch.
    60€ pour chaque.
    kidicarus posted the 01/01/2026 at 10:58 AM
    sonilka mais n'est pas fini vu que Nintendo a dit que ça durera toute l'année 2026 et qu'il y aura d'autres ND dédier.

    Du moins il me semble.
    jacquescechirac posted the 01/01/2026 at 11:24 AM
    choopssunny
    Le rêve pour les deux zelda

    Jsuis entrain de faire pour la première fois Skyward sword sur switch 1, quel kiff putain.
    Je le trouve tellement plus plaisant et infiniment mieux rythmé que totk
    ouroboros4 posted the 01/01/2026 at 11:25 AM
    jacquescechirac tellement
    Puis les musiques !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo