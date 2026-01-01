accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
14
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
,
junaldinho
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
563
visites since opening :
1185088
ouroboros4
> blog
Beaucoup d'anniversaires de grosses licences cette année !
J'ai hâte de voir ce qu'on aura pour les 40 ans de Zelda.
Il y aussi les 30 ans de Pokémon
Et vous ?
tags :
2
Likes
Who likes this ?
kisukesan
,
burningcrimson
posted the 01/01/2026 at 10:11 AM by
ouroboros4
comments (
6
)
sonilka
posted
the 01/01/2026 at 10:17 AM
Les 40 ans de Mario ont été d'une tristesse infinie. Je m'attends à rien de fou chez Nintendo pour leurs autres IP.
Par contre on sait deja que TCPi et GF annonceront des nouveaux jeux lors du Pokémon Day fin février. Probablement la 10G mais y aura surement d'autres annonces. Et Atlus a lancé un site pour les 30 ans de Persona. On verra le remake du 4. Pour le 6, peut etre une simple annonce.
choopssunny
posted
the 01/01/2026 at 10:19 AM
Zelda : TP HD + WW HD sur switch et trailer du prochain Zelda
Metroid: Prime 2 + 3 remastered
Dragon : encore un remake + trailer du 12
Kid icarus : nouvel opus (on y croit ...)
Castlevania : Trailer nouveau jeux de konami
Sonic: trailer sonic frontiers 2
Persona : encore un truc avec le 5 ... + Persona 4 remake + trailer du 6
Pokemon : Gen 10 + spin off
Animal crossing : Maj sur new horizons
Luigi's Mansion : trailer du 4eme épisode
Pikmin : Maj du 1 2 et 3 sur switch 2
fan2jeux
posted
the 01/01/2026 at 10:39 AM
Pour zelda, le portage de zelda ww hd et tp hd sur switch.
60€ pour chaque.
kidicarus
posted
the 01/01/2026 at 10:58 AM
sonilka
mais n'est pas fini vu que Nintendo a dit que ça durera toute l'année 2026 et qu'il y aura d'autres ND dédier.
Du moins il me semble.
jacquescechirac
posted
the 01/01/2026 at 11:24 AM
choopssunny
Le rêve pour les deux zelda
Jsuis entrain de faire pour la première fois Skyward sword sur switch 1, quel kiff putain.
Je le trouve tellement plus plaisant et infiniment mieux rythmé que totk
ouroboros4
posted
the 01/01/2026 at 11:25 AM
jacquescechirac
tellement
Puis les musiques !
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Par contre on sait deja que TCPi et GF annonceront des nouveaux jeux lors du Pokémon Day fin février. Probablement la 10G mais y aura surement d'autres annonces. Et Atlus a lancé un site pour les 30 ans de Persona. On verra le remake du 4. Pour le 6, peut etre une simple annonce.
Metroid: Prime 2 + 3 remastered
Dragon : encore un remake + trailer du 12
Kid icarus : nouvel opus (on y croit ...)
Castlevania : Trailer nouveau jeux de konami
Sonic: trailer sonic frontiers 2
Persona : encore un truc avec le 5 ... + Persona 4 remake + trailer du 6
Pokemon : Gen 10 + spin off
Animal crossing : Maj sur new horizons
Luigi's Mansion : trailer du 4eme épisode
Pikmin : Maj du 1 2 et 3 sur switch 2
60€ pour chaque.
Du moins il me semble.
Le rêve pour les deux zelda
Jsuis entrain de faire pour la première fois Skyward sword sur switch 1, quel kiff putain.
Je le trouve tellement plus plaisant et infiniment mieux rythmé que totk
Puis les musiques !