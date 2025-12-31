D’après des sources industrielles, en date du 30, AMD devrait augmenter les prix de certains GPU à partir de janvier prochain, et Nvidia à partir de février prochain. »"... La RTX 5090, sortie au début de cette année au prix de 1 999 $ (2,86 millions de KRW), devrait atteindre 5 000 $ (7,15 millions de KRW) l'année prochaine."« Les deux entreprises prévoient de continuer à augmenter les prix de leurs GPU chaque mois. Il est fort probable que ces hausses de prix s'étendent à l'ensemble de leur gamme de produits, incluant non seulement les GPU grand public, mais aussi les GPU destinés aux centres de données et serveurs d'IA. »« Un expert du secteur a expliqué : « La part moyenne de la mémoire dans le coût total de fabrication des GPU a récemment dépassé les 80 %. »