articles : 562
visites since opening : 1183767
Vers une hausse de prix massive des GPU en 2026?
Newsis : Nvidia et AMD vont augmenter significativement les prix de leurs GPU dès le mois prochain. L'article décrit notamment la hausse du prix de la RTX 5090, qui passera de 2 000 $ à 5 000 $

D’après des sources industrielles, en date du 30, AMD devrait augmenter les prix de certains GPU à partir de janvier prochain, et Nvidia à partir de février prochain. »

"... La RTX 5090, sortie au début de cette année au prix de 1 999 $ (2,86 millions de KRW), devrait atteindre 5 000 $ (7,15 millions de KRW) l'année prochaine."

« Les deux entreprises prévoient de continuer à augmenter les prix de leurs GPU chaque mois. Il est fort probable que ces hausses de prix s'étendent à l'ensemble de leur gamme de produits, incluant non seulement les GPU grand public, mais aussi les GPU destinés aux centres de données et serveurs d'IA. »

« Un expert du secteur a expliqué : « La part moyenne de la mémoire dans le coût total de fabrication des GPU a récemment dépassé les 80 %. »

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1q0cq28/newsis_nvidia_and_amd_to_significantly_increase
    posted the 12/31/2025 at 01:33 PM by ouroboros4
    comments (16)
    gat posted the 12/31/2025 at 01:35 PM
    Pas cher mon colonel
    altendorf posted the 12/31/2025 at 01:38 PM
    A ce stade, on peut laisser tomber le "?", c'est une évidence.
    ouroboros4 posted the 12/31/2025 at 01:39 PM
    altendorf on est sur Gamekyo donc je préfère être prudent
    altendorf posted the 12/31/2025 at 02:11 PM
    ouroboros4 Ouais je sais t'inquiète
    shirou posted the 12/31/2025 at 02:13 PM
    Moi ce qui me fait marrer (ou pas vu la situation du marché) dans l'article c'est :

    Le prix du DDR5 16 G ( 2x8 ), une mémoire DRAM typique utilisée dans les GPU, était de 5,5 dollars en mai, mais le mois dernier, a dépassé les 20 dollars.

    Alors oui, le coût de production augmente, mais ils en profitent au maximum pour augmenter aussi leurs bénéfices. Ils ne répercutent surement pas l’augmentation sur le client avec un ratio de un pour un.

    source initial : l'article coréen de newsis dont est basé le post reddit https://mobile.newsis.com/view/NISX20251229_0003458273#_endPass
    walterwhite posted the 12/31/2025 at 02:18 PM
    Et dire que certains défendaient mordicus que le PC était la suite logique des consoles

    NVIDIA a bien compris qu’il y avait énormément de mailles à se faire sur des ien-cli qui mettent des 3k€ pour flex sur CyberPunk (2020) et RDR (201…j’imagine pas quand GTA VI sortira sur PC, les banques auront tout intérêt à augmenter les taux d’intérêts sur les prêts perso
    jenicris posted the 12/31/2025 at 02:26 PM
    Le meilleur rapport qualité prix après ça?
    ouroboros4 posted the 12/31/2025 at 02:29 PM
    jenicris les consoles je suppose
    walterwhite posted the 12/31/2025 at 02:29 PM
    jenicris Online gratuit et jeux « démat’ » moins chers, t’y penseras plus trop aux 5k€ dépensés dans une 5090 t’inquiète
    pcverso posted the 12/31/2025 at 02:41 PM
    Heureusement que les consoles vont echapper a cette hausse
    supasaiyajin posted the 12/31/2025 at 02:48 PM
    pcverso Elles n'y échapperont pas, mais la hausse sera peut être plus limitée vu les gros volumes. À voir aussi si les constructeurs ont anticipé en faisant du stock ou en passant de grosses commandes avant la pénurie.
    51love posted the 12/31/2025 at 02:56 PM
    « La part moyenne de la mémoire dans le coût total de fabrication des GPU a récemment dépassé les 80 %. »


    C'est complètement fou ça fait flipper sur ce que pourrait donner les prix hardware l'année prochaine..

    jenicris walterwhite

    J'attends de voir les prix, mais si ça augmente autant que ça j'espère que tout ceux qui veulent une tour gaming l'on déjà , on risque de retomber dans le dur comme a l'époque ou la majorité du parc GPU était utilisé pour miner ethereum.

    Après ces dernières années c'était vraiment une bonne période pour upgrade sa tour ou s'en faire une belle, encore au black friday yavait des super offres, il ya quelques jours j'ai vu passer de la bonne DDR5, 32go a un prix tout a fait normal sur dealabs, mais ça devient de plus en plus rare.

    Après a bon prix (donc pas une 5090 )une tour PC, a mes yeux, c'est clairement une solution qui a rien à envier à une console tout en offrant pas mal d'avantages, des meilleures perfs, les mods, etc ...

    Vu que j'achète bcp de jeux, que je ne les revends jamais, que le jeu physique a perdu presque tout son intérêt à mes yeux, que je paye pas abonnement online, je pense que j'économise facile 200€ par an en jouant sur PC. Après c'est ma façon de consommer, d'autres joueurs economiseront bcp plus encore ou bcp moins, logique.
    skuldleif posted the 12/31/2025 at 02:59 PM
    Achetez vos hardware maintenant quel qu'ils soient
    pcverso posted the 12/31/2025 at 03:25 PM
    supasaiyajin oui j'en doutes pas mais curieux de voir si une ps5 pro atteindra les 1000€ en tout cas ceux qui comme moi etnous qui avons acheter nos pc ou consoles avant cette hausse on va ceoiser les doigts pour ne pas quelle nous lache trop rapidement
    jaysennnin posted the 12/31/2025 at 04:17 PM
    mais qu'ils aillent bien se faire enculer, ben du coup la rtx 5070 de base va devenir une carte bien sexy
    jenicris posted the 12/31/2025 at 04:36 PM
    ouroboros4 si on prend pas l'abonnement oui clairement même si elles vont sûrement augmenter aussi mais pas dans les même proportions

    walterwhite c'est trop ça surtout que bon les jeux moins cher ça se discute
