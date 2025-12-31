Newsis : Nvidia et AMD vont augmenter significativement les prix de leurs GPU dès le mois prochain. L'article décrit notamment la hausse du prix de la RTX 5090, qui passera de 2 000 $ à 5 000 $
D’après des sources industrielles, en date du 30, AMD devrait augmenter les prix de certains GPU à partir de janvier prochain, et Nvidia à partir de février prochain. »
"... La RTX 5090, sortie au début de cette année au prix de 1 999 $ (2,86 millions de KRW), devrait atteindre 5 000 $ (7,15 millions de KRW) l'année prochaine."
« Les deux entreprises prévoient de continuer à augmenter les prix de leurs GPU chaque mois. Il est fort probable que ces hausses de prix s'étendent à l'ensemble de leur gamme de produits, incluant non seulement les GPU grand public, mais aussi les GPU destinés aux centres de données et serveurs d'IA. »
« Un expert du secteur a expliqué : « La part moyenne de la mémoire dans le coût total de fabrication des GPU a récemment dépassé les 80 %. »
Le prix du DDR5 16 G ( 2x8 ), une mémoire DRAM typique utilisée dans les GPU, était de 5,5 dollars en mai, mais le mois dernier, a dépassé les 20 dollars.
Alors oui, le coût de production augmente, mais ils en profitent au maximum pour augmenter aussi leurs bénéfices. Ils ne répercutent surement pas l’augmentation sur le client avec un ratio de un pour un.
source initial : l'article coréen de newsis dont est basé le post reddit https://mobile.newsis.com/view/NISX20251229_0003458273#_endPass
NVIDIA a bien compris qu’il y avait énormément de mailles à se faire sur des ien-cli qui mettent des 3k€ pour flex sur CyberPunk (2020) et RDR (201…j’imagine pas quand GTA VI sortira sur PC, les banques auront tout intérêt à augmenter les taux d’intérêts sur les prêts perso
C'est complètement fou ça fait flipper sur ce que pourrait donner les prix hardware l'année prochaine..
J'attends de voir les prix, mais si ça augmente autant que ça j'espère que tout ceux qui veulent une tour gaming l'on déjà , on risque de retomber dans le dur comme a l'époque ou la majorité du parc GPU était utilisé pour miner ethereum.
Après ces dernières années c'était vraiment une bonne période pour upgrade sa tour ou s'en faire une belle, encore au black friday yavait des super offres, il ya quelques jours j'ai vu passer de la bonne DDR5, 32go a un prix tout a fait normal sur dealabs, mais ça devient de plus en plus rare.
Après a bon prix (donc pas une 5090 )une tour PC, a mes yeux, c'est clairement une solution qui a rien à envier à une console tout en offrant pas mal d'avantages, des meilleures perfs, les mods, etc ...
Vu que j'achète bcp de jeux, que je ne les revends jamais, que le jeu physique a perdu presque tout son intérêt à mes yeux, que je paye pas abonnement online, je pense que j'économise facile 200€ par an en jouant sur PC. Après c'est ma façon de consommer, d'autres joueurs economiseront bcp plus encore ou bcp moins, logique.
walterwhite c'est trop ça surtout que bon les jeux moins cher ça se discute