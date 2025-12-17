profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2
Metroid Prime 4 - Beyond : contre avis


Après l'avis de synthèse au vitriol d'Iglou2310, puis son analyse plus développée , c'est au tour de @BlondexGf, également Grand Amoureux de la saga, de nous livrer son avis.

Ben c'est pas folichon non plus. Récit.

(PS : si vous si souhaitez lire directement l'avis sur le site source pour valoriser son auteur et son référencement :
https://www.gameforever.fr/metroid-prime-4-beyond-14887.php )




SANS PASSION, SANS INSPIRATION

Samus est blasée. Encore des soldats à sauver, encore un peuple disparu qui voit en elle une élue, encore des métroïdes, encore un rival jaloux de son succès… Et je la comprends : tout dans le démarrage de Beyond rappelle la trilogie Prime.




De nouveaux pouvoirs psychiques ? Samus s’en moque, car ça y est, c’est décidé, elle passe son permis moto ! J’imaginais une aventure avec plus d’inspiration que ça…




Pensé pour suivre l’intrigue de l’oublié Federation Force, le projet lancé en 2017 était il est vrai très mal parti. Parce qu’il fallait bien le mener jusqu’à son terme sans passer pour des charlots, Nintendo l’a finalement confié à un Retro Studios en mode autoguidage qui, faute de proposer un level design digne de ce nom, a au moins soigné la réalisation.




La fluidité est même remarquable sur Switch 1 – au prix de temps de chargement –, et si la version Switch 2 est bien plus étincelante, la réalisation témoigne d’un travail artistique fourni. L’ambiance est souvent réussie, mais à l’image de son immense désert, l’aventure manque de passion et de surprises. Malgré tout, ce jeu a fini par sortir dans un état technique impeccable, c’est toujours mieux qu’un projet abandonné.
    comments (2)
    cyr posted the 12/17/2025 at 06:26 PM
    Le jeux paye sont temps de développement. Un bad buzz....

    Justifier ou non.

    Mais hormis le premier metroid prime, le 2 c'etais plus chiant, le 3 plus convenu. Le 4 je sais pas...

    Mais reprendre la saga aussi longtemps après.....c'est plus la même équipe dans retro studio. Et ils on pas fait grand chose a part aider, et donkey Kong country......
    akinen posted the 12/17/2025 at 06:43 PM
    cyr j’avais pas du tout l’orientation du 2 à l’époque sur GC et encore moins les déclarations des devs concernant le 3 et les portages avec la « véritable maniabilité immersive » sur Wii. J’trouvais dejà que les scans et les ouvertures de porte étaient bien lentes.

    Au final, Ça m’a surtout rebuté de voir les vidéos promotionnelles.
