Samus est blasée. Encore des soldats à sauver, encore un peuple disparu qui voit en elle une élue, encore des métroïdes, encore un rival jaloux de son succès… Et je la comprends : tout dans le démarrage de Beyond rappelle la trilogie Prime.

De nouveaux pouvoirs psychiques ? Samus s’en moque, car ça y est, c’est décidé, elle passe son permis moto ! J’imaginais une aventure avec plus d’inspiration que ça…

Pensé pour suivre l’intrigue de l’oublié Federation Force, le projet lancé en 2017 était il est vrai très mal parti. Parce qu’il fallait bien le mener jusqu’à son terme sans passer pour des charlots, Nintendo l’a finalement confié à un Retro Studios en mode autoguidage qui, faute de proposer un level design digne de ce nom, a au moins soigné la réalisation.

La fluidité est même remarquable sur Switch 1 – au prix de temps de chargement –, et si la version Switch 2 est bien plus étincelante, la réalisation témoigne d’un travail artistique fourni. L’ambiance est souvent réussie, mais à l’image de son immense désert, l’aventure manque de passion et de surprises. Malgré tout, ce jeu a fini par sortir dans un état technique impeccable, c’est toujours mieux qu’un projet abandonné.

Après, puis, c'est au tour de @BlondexGf, également Grand Amoureux de la saga, de nous livrer son avis.Ben c'est pas folichon non plus. Récit.(PS :