pour le premier semestre 2026 (jeux datés) ?
Mes jeux actuels (only demat)
PS5 :
EA Sports FC 25, Microsoft Flight Simulator, BF6, MGS Delta, Mafia The Old Country, DS2, Indiana Jones, Doom The Dark Ages, Clair Obscur, Days Gone Remastered, Monster Hunter Wilds, AC Shadows, Ninja Gaiden Black
NS2 :
Metroid Prime 4, Pokemon ZA, Little Nightmares 3, Hades 2, Hollow Knight Silksong, MK World, Tony Hawk's 3/4
FULL DEMAT (10/15€ chaque jeu)
PS5 Pro :
Yakuza Kiwami 3 / Dark Ties (12/02/26)
Resident Evil Requiem (27/02/26)
John Carpenter's Toxic Commando (12/03/26)
Crimson Desert (19/03/26)
007 First Light (27/03/26)
Saros (30/04/26)
NS2 :
Reanimal (13/02/26)
(sauf GTA 6 en boite évidemment)
: jeux dont je suis sûr d'acheter
Toxic Commando et Crimson je vais les zapper également je pense, seulement un jeu à prendre en mars pour moi et ça sera 007
Saros, pas emballé pour le moment, je le laisse dans la liste mais il ne m'intéresse pas pour le moment
donc pour résumer 2 jeux en février pour moi Reanimal sur switch et RE Requiem sur PS5 puis 007 en Mars, donc 3 jeux sur les 4/5 prochains mois, surement dans les 40e pour les 3
Liste des achats prévus pour 2026 :
- RE 9
- John Carpenter’s Toxic Commando
- 007 first light
- MOUSE : P.I. For Hire
- Crimson Desert
- Super Mario Wonder (extension payante)
- Jeu Nintendo non dévoilé fin 2026
- Jeu Nintendo non dévoilé fin 2026
- Orbitals
- Pragmata
- Tomb Raider Remake
- Forza Horizon 6 (GamePass)
- Gears 0 (GamePass)
- Fable (GamePass)
- Marvel 1943
- GTA 6
Ca fait bcp de jeux 2026
Romeo is a dead man 11 février (Selon les tests)
Yakuza kiwami 3 12 février
Reanimal 13 février
Resident evil 9 27 février
Toxic commando 12 mars (Plus tard avec les potes et selon les tests)
Replaced 12 mars
007 : first light 26 mars
Screamer 26 mars (Selon les tests)
Pragmata 24 avril
Resident Evil Requiem
REANIMAL
SAROS
Tomb Raider Legacy of Atlantis
End of Abyss
Résident Evil Requiem
Pragmata
Saros