



FULL DEMAT (10/15€ chaque jeu)

(sauf GTA 6 en boite évidemment) (sauf GTA 6 en boite évidemment)

PS5 Pro :

Yakuza Kiwami 3 / Dark Ties (12/02/26)

Resident Evil Requiem (27/02/26)

John Carpenter's Toxic Commando (12/03/26)

Crimson Desert (19/03/26)

007 First Light (27/03/26)

Saros (30/04/26)

NS2 :

Reanimal (13/02/26)

pour le premier semestre 2026 (jeux datés) ?EA Sports FC 25, Microsoft Flight Simulator, BF6, MGS Delta, Mafia The Old Country, DS2, Indiana Jones, Doom The Dark Ages, Clair Obscur, Days Gone Remastered, Monster Hunter Wilds, AC Shadows, Ninja Gaiden BlackMetroid Prime 4, Pokemon ZA, Little Nightmares 3, Hades 2, Hollow Knight Silksong, MK World, Tony Hawk's 3/4: jeux dont je suis sûr d'acheter