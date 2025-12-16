profile
ioop > blog
all
Votre ludothèque actuelle + Vos prochains jeux PS5 / NS2 ?
pour le premier semestre 2026 (jeux datés) ?

Mes jeux actuels (only demat)
PS5 : EA Sports FC 25, Microsoft Flight Simulator, BF6, MGS Delta, Mafia The Old Country, DS2, Indiana Jones, Doom The Dark Ages, Clair Obscur, Days Gone Remastered, Monster Hunter Wilds, AC Shadows, Ninja Gaiden Black
NS2 : Metroid Prime 4, Pokemon ZA, Little Nightmares 3, Hades 2, Hollow Knight Silksong, MK World, Tony Hawk's 3/4



FULL DEMAT (10/15€ chaque jeu)
(sauf GTA 6 en boite évidemment)

PS5 Pro :
Yakuza Kiwami 3 / Dark Ties (12/02/26)
Resident Evil Requiem (27/02/26)
John Carpenter's Toxic Commando (12/03/26)
Crimson Desert (19/03/26)
007 First Light (27/03/26)
Saros (30/04/26)

NS2 :
Reanimal (13/02/26)

: jeux dont je suis sûr d'acheter
    posted the 12/16/2025 at 01:56 PM by ioop
    comments (8)
    ioop posted the 12/16/2025 at 02:05 PM
    Dark Ties m'intéresse mais pas Kiwami 3 et ils se vendent ensemble je crois ? donc je vais probablement le zapper.

    Toxic Commando et Crimson je vais les zapper également je pense, seulement un jeu à prendre en mars pour moi et ça sera 007

    Saros, pas emballé pour le moment, je le laisse dans la liste mais il ne m'intéresse pas pour le moment

    donc pour résumer 2 jeux en février pour moi Reanimal sur switch et RE Requiem sur PS5 puis 007 en Mars, donc 3 jeux sur les 4/5 prochains mois, surement dans les 40e pour les 3
    rogeraf posted the 12/16/2025 at 02:13 PM
    Mes jeux actuels, pas possible de te détailler ma ludothèque (XBOX autour de 600 jeux, Steam 200, epic ...)

    Liste des achats prévus pour 2026 :

    - RE 9
    - John Carpenter’s Toxic Commando
    - 007 first light
    - MOUSE : P.I. For Hire
    - Crimson Desert
    - Super Mario Wonder (extension payante)
    - Jeu Nintendo non dévoilé fin 2026
    - Jeu Nintendo non dévoilé fin 2026
    - Orbitals
    - Pragmata
    - Tomb Raider Remake
    - Forza Horizon 6 (GamePass)
    - Gears 0 (GamePass)
    - Fable (GamePass)
    - Marvel 1943
    - GTA 6

    Ca fait bcp de jeux 2026
    ioop posted the 12/16/2025 at 02:16 PM
    rogeraf Orbitals a l'air bien, pas encore de date
    rogeraf posted the 12/16/2025 at 02:41 PM
    ioop Je prend note, il y a un autre jeu indé qui m'a fait de l œil aussi lors de la cérémonie des Game awards c'est "Coven of the Chicken Foot" style Miyazaki. Mais pas sur aussi qu'il sorte en 2026
    yogfei posted the 12/16/2025 at 02:41 PM
    Dragon quest 7 reimagined 5 février
    Romeo is a dead man 11 février (Selon les tests)
    Yakuza kiwami 3 12 février
    Reanimal 13 février
    Resident evil 9 27 février
    Toxic commando 12 mars (Plus tard avec les potes et selon les tests)
    Replaced 12 mars
    007 : first light 26 mars
    Screamer 26 mars (Selon les tests)
    Pragmata 24 avril
    aozora78 posted the 12/16/2025 at 04:34 PM
    Oula, flemme de lister ma collection PS5 et PC actuelle (au moins de ces 2/3 dernières années) mais par contre les jeux que j'attends énormément et qui sortiront j'espère pour le premier semestre 2026 :

    Resident Evil Requiem
    REANIMAL
    SAROS
    Tomb Raider Legacy of Atlantis
    End of Abyss
    akinen posted the 12/16/2025 at 04:53 PM
    Yakuza kiwami 3 sur PS5
    Résident Evil Requiem
    Pragmata
    Saros
    senseisama posted the 12/16/2025 at 05:06 PM
    ioop tu les platine t'es jeux?
