Hello,



Je ne poste pas super souvent mais je tenais à vous faire partager cette folle découverte.



Je profite actuellement de l'offre GFN pour me faire enfin un peu de ludothèque XBOX, après South of Midnight qui est une belle histoire avec une DA superbe, une OST vraiment cool mais un jeu très moyen, je viens de torcher Keeper, le dernier jeu de Double Fine.

C'est une dinguerie, vraiment, c'est pour des expériences comme celles ci que je joue aux jeux vidéos.

Ça a l'air tout tranquille mais c'est un journey sous acide avec des idées à la pelle. Une grosse grosse baffe ! Si vous trouvez le début un peu mou, persévérez un peu, il y a peut être pour vous aussi une grosse baffe à venir.



Bonne soirée et bon jeu à toutes et tous