1
name : Keeper
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Double Fine
genre : Aventure
other versions : PC
kisukesan
41
kisukesan
kisukesan > blog
Le GOTY que je n'attendais pas
Hello,

Je ne poste pas super souvent mais je tenais à vous faire partager cette folle découverte.

Je profite actuellement de l'offre GFN pour me faire enfin un peu de ludothèque XBOX, après South of Midnight qui est une belle histoire avec une DA superbe, une OST vraiment cool mais un jeu très moyen, je viens de torcher Keeper, le dernier jeu de Double Fine.
C'est une dinguerie, vraiment, c'est pour des expériences comme celles ci que je joue aux jeux vidéos.
Ça a l'air tout tranquille mais c'est un journey sous acide avec des idées à la pelle. Une grosse grosse baffe ! Si vous trouvez le début un peu mou, persévérez un peu, il y a peut être pour vous aussi une grosse baffe à venir.

Bonne soirée et bon jeu à toutes et tous
    1
    nicolasgourry
    posted the 12/15/2025 at 10:22 PM by kisukesan
    comments (6)
    kisukesan posted the 12/15/2025 at 10:23 PM
    shanks tu l'as testé ?

    nicolasgourry c'est un jeu pour toi je pense !
    jackfrost posted the 12/15/2025 at 10:30 PM
    Il peut m'intéresser à petit prix, c'est mis dans la wishlist
    kujotaro posted the 12/15/2025 at 10:36 PM
    J'attends la sortie Ps5. Enfin si c'est prévu du moins...
    kisukesan posted the 12/15/2025 at 10:47 PM
    jackfrost oui, j'étais content de le faire dans l'abonnement, à partir de 20€ je trouve qu'il commence à bien valoir le coup.

    kujotaro et Switch 2, ce serait bien pour que tout le monde en profite !
    nicolasgourry posted the 12/15/2025 at 10:51 PM
    kisukesan Ah oui ! Je vais regarder ça de plus près alors.
    J'attends une annonce sur d'autres supports (car je n'ai pas de XSX et mon PC commence à se faire vieux), comme pour South of Midnight.
    PS : Comme tu dis, c'est rare que tu postes un article, la façon dont tu en parles m'intrigue encore plus avec un tel enthousiasme.
    marcelpatulacci posted the 12/15/2025 at 11:06 PM
    Merci pour la découverte

    J'connaissais pas du tout, je suis partie voir sur youvraimenteubé et...MAMA MIA
