Hello,
Je ne poste pas super souvent mais je tenais à vous faire partager cette folle découverte.
Je profite actuellement de l'offre GFN pour me faire enfin un peu de ludothèque XBOX, après South of Midnight qui est une belle histoire avec une DA superbe, une OST vraiment cool mais un jeu très moyen, je viens de torcher Keeper, le dernier jeu de Double Fine.
C'est une dinguerie, vraiment, c'est pour des expériences comme celles ci que je joue aux jeux vidéos.
Ça a l'air tout tranquille mais c'est un journey sous acide avec des idées à la pelle. Une grosse grosse baffe ! Si vous trouvez le début un peu mou, persévérez un peu, il y a peut être pour vous aussi une grosse baffe à venir.
Bonne soirée et bon jeu à toutes et tous
tags :
posted the 12/15/2025 at 10:22 PM by kisukesan
nicolasgourry c'est un jeu pour toi je pense !
kujotaro et Switch 2, ce serait bien pour que tout le monde en profite !
J'attends une annonce sur d'autres supports (car je n'ai pas de XSX et mon PC commence à se faire vieux), comme pour South of Midnight.
PS : Comme tu dis, c'est rare que tu postes un article, la façon dont tu en parles m'intrigue encore plus avec un tel enthousiasme.
J'connaissais pas du tout, je suis partie voir sur youvraimenteubé et...MAMA MIA