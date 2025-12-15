accueil
name :
Grand Theft Auto VI
platform :
PC
editor :
Rockstar Games
developer :
Rockstar Games
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
GTA 6 ne sera pas GOTY 2026
A cause de sa sortie tardive, il ne pourra pas être nommé pour le Game of the year 2026 .... voilà
Mylor
posted the 12/15/2025 at 08:44 PM by mylor
mylor
comments (
15
)
suzukube
posted
the 12/15/2025 at 08:44 PM
ok
noishe
posted
the 12/15/2025 at 08:55 PM
C'est débattu par beaucoup de gens depuis des jours déjà, comme beaucoup je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils fassent une exception/extension de deadline pour GTA6 (s'il n'est pas reporté), ils ne vont probablement pas se passer de la présence d'un aussi gros jeu dans les nominations et potentiels awards.
liquidus
posted
the 12/15/2025 at 08:57 PM
Ils ne se passeront jamais d'un tel jeu, il a déjà été nommé jeu le plus attendu deux années d'affilée. Puis si il est reporté à 2027, il sera large, il n'y aura personne pour dire quoi que ce soit.
kikoo31
posted
the 12/15/2025 at 09:03 PM
suzukube
d'accord
5120x2880
posted
the 12/15/2025 at 09:05 PM
Raf
altendorf
posted
the 12/15/2025 at 09:08 PM
Geoff ne peut pas manquer un tel sacre. Soit il va faire une entorse au règlement, soit GTA 6 sera reporté une nouvelle fois avec une date plus proche pour le GOTY 2027.
shambala93
posted
the 12/15/2025 at 09:09 PM
J’espère Squadron 42
psxbox
posted
the 12/15/2025 at 09:20 PM
Si il sort pas en 2027
wickette
posted
the 12/15/2025 at 09:28 PM
shambala93
on parle de goty 2026 là
slyder
posted
the 12/15/2025 at 09:33 PM
Ils s'en battent les glaouis dude !
idd
posted
the 12/15/2025 at 10:00 PM
slyder
C'est pas faux, limite ils seraient capable d'attendre plusieurs années et faire un prix "jeu de la décennie" juste pour lui ^^
losz
posted
the 12/15/2025 at 10:09 PM
Comme ca ils ce feront pas voler comme avec RDR2
midomashakil
posted
the 12/15/2025 at 10:42 PM
le jeux sera reporter pour mars 2027 donc ca sera pour le goty 2027 ^^
taiko
posted
the 12/15/2025 at 10:51 PM
Non mais ça ne sera pas reporté...
draven86
posted
the 12/15/2025 at 11:09 PM
...
