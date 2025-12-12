profile
LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
name : LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
platform : PC
editor : Warner Bros Interactive
developer : Traveller's Tales
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
yanssou
yanssou
Lego Batman L'Héritage du Chevalier Noir : nouveau trailer et date de sortie


Dans ce nouveau trailer de Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, le système de combat se veut différents par rapport aux autres titres Lego, Batman pourra compter sur l'aide de sa Bat-family pour l'aider a nettoyer Gotham.

Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, et Catwoman le rejoindront au fur et mesure de la progression de la campagne. Les différentes Batmobiles (Batman (1989), The Dark Knight, The Batman) et costumes ont été refaits avec soin pour retranscrire au mieux les films, séries télévisées, et comics.

Le titre sortira le 29 mai 2026 sur Ps5, Xbox Series, Pc et Switch 2.
https://www.youtube.com/watch?v=zPvMJMjiywk
    esets
    posted the 12/12/2025 at 05:06 PM by yanssou
    cyr posted the 12/12/2025 at 05:42 PM
    J'ai vu la fiche sur l'eshop, mais il y a pas le poids du jeux encore...
    Gear clubs bidule 3 , ferais 48,8 go

    C'est la fête au surpoids des jeux sur l'eshop.....

    Avant sur switch, grand max c'était 30 go....mais sur switch2.....
    gamjys posted the 12/12/2025 at 07:18 PM
    Day one pour moi, j'adore les jeux lego surtout celui ci il y a une vibe batman arkham.
    kenjushi posted the 12/12/2025 at 08:23 PM
    Day one pour moi également, Batman c'est juste mon super hero préféré, et ce coté Arkham avec l'humour Lego c'est tout ce qu'il me faut.
    kujotaro posted the 12/12/2025 at 08:40 PM
    Day one absolu. Mettre le gameplay des Arkham était la meilleure idée possible
