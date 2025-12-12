Dans ce nouveau trailer de Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, le système de combat se veut différents par rapport aux autres titres Lego, Batman pourra compter sur l'aide de sa Bat-family pour l'aider a nettoyer Gotham.
Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, et Catwoman le rejoindront au fur et mesure de la progression de la campagne. Les différentes Batmobiles (Batman (1989), The Dark Knight, The Batman) et costumes ont été refaits avec soin pour retranscrire au mieux les films, séries télévisées, et comics.
Le titre sortira le 29 mai 2026 sur Ps5, Xbox Series, Pc et Switch 2.
Gear clubs bidule 3 , ferais 48,8 go
C'est la fête au surpoids des jeux sur l'eshop.....
Avant sur switch, grand max c'était 30 go....mais sur switch2.....