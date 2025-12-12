Pour une fois je me permet de donner mon avis sur un jeu(ou plutôt son extension).Pour commencer : oui j'ai fini Légendes Pokémon Z-A et oui j'ai acheter le DLC(vendu 30 euros tout de même).Et après avoir quasiment fini l'aventure, quelle déception!L'histoire tient sur un bout de papier et les conversations sont niais au possible.L'aventure se résume à explorer des failles pour se rendre dans des zones appeler "Extra Illumis".Sauf que les zones qui en plus d'être rikiki se comptent sur les doigts d'une main.Sans parler du faite que vous ne pouvez y rester que quelques minutes(sachant que vous avez besoin de fabriquer un objet pour de nouveau accéder à d'autres failles).Et dans les failles alors on fait quoi? Ben du farm.Capturer des Pokémon en nombre restreint(souvent 3 ou 4) sachant que plus de la moitié sont issu de ceux déjà existant dans le jeu.Ah oui vous pouvez aussi détruire des Pokéball pour gagner des objets comme des Baie Extra(qui permettent de se rendre dans les failles).Et enfin quelques combats contre des dresseurs.Bref vous avez saisi : cela vous rapporte des points qui permettent de faire progresser l'histoire.Donc le même genre de farm que dans l'aventure principale. Encore.Suivi d'un combat contre un Méga-Ferox. Encore.Et les quêtes annexes alors? Des dizaines et des dizaines totalement nouvelles!Sauf que c'est la même merde que dans le jeu de base : des quêtes tuto et d'autre ou on vous demande d'apporter un Pokémon spécifique(pour souvent un combat en 1 vs 1).Mention spécial pour la quête ou l'on vous demande de promener un Patachiot pour recevoir comme récompense 750 Pokédollars(oui oui c'est très sérieux).Enfin je fini sur les Méga-évolution.Principe de base intéressant mais ici totalement éclaté tellement le jeu en arrive à faire Méga-évolué tout et n'importe quoi!Des dizaines de Méga-Evolution avec des design totalement raté.On se demande si ma grand-mère ne va pas finir par Méga-évolué non plus....Bref ce DLC est une véritable arnaque.35 euros pour des bouts d'Illumis flashy et quelques nouveaux(anciens) Pokémon. Et c'est tout.Les DLC de Epée et Bouclier / Ecarlate et Violet avaient au moins la bonne idée de nous faire voyager vers des zones totalement nouvelles.Ici il n'en sera jamais rien.Ici on résumera le DLC en un mot : farm.Un conseil : gardez votre argent