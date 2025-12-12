Pour une fois je me permet de donner mon avis sur un jeu(ou plutôt son extension).
Pour commencer : oui j'ai fini Légendes Pokémon Z-A et oui j'ai acheter le DLC(vendu 30 euros tout de même).
Et après avoir quasiment fini l'aventure, quelle déception!
L'histoire tient sur un bout de papier et les conversations sont niais au possible.
L'aventure se résume à explorer des failles pour se rendre dans des zones appeler "Extra Illumis".
Sauf que les zones qui en plus d'être rikiki se comptent sur les doigts d'une main.
Sans parler du faite que vous ne pouvez y rester que quelques minutes(sachant que vous avez besoin de fabriquer un objet pour de nouveau accéder à d'autres failles).
Et dans les failles alors on fait quoi? Ben du farm.
Capturer des Pokémon en nombre restreint(souvent 3 ou 4) sachant que plus de la moitié sont issu de ceux déjà existant dans le jeu.
Ah oui vous pouvez aussi détruire des Pokéball pour gagner des objets comme des Baie Extra(qui permettent de se rendre dans les failles).
Et enfin quelques combats contre des dresseurs.
Bref vous avez saisi : cela vous rapporte des points qui permettent de faire progresser l'histoire.
Donc le même genre de farm que dans l'aventure principale. Encore.
Suivi d'un combat contre un Méga-Ferox. Encore.
Et les quêtes annexes alors? Des dizaines et des dizaines totalement nouvelles!
Sauf que c'est la même merde que dans le jeu de base : des quêtes tuto et d'autre ou on vous demande d'apporter un Pokémon spécifique(pour souvent un combat en 1 vs 1).
Mention spécial pour la quête ou l'on vous demande de promener un Patachiot pour recevoir comme récompense 750 Pokédollars(oui oui c'est très sérieux).
Enfin je fini sur les Méga-évolution.
Principe de base intéressant mais ici totalement éclaté tellement le jeu en arrive à faire Méga-évolué tout et n'importe quoi!
Des dizaines de Méga-Evolution avec des design totalement raté.
On se demande si ma grand-mère ne va pas finir par Méga-évolué non plus....
Bref ce DLC est une véritable arnaque.
35 euros pour des bouts d'Illumis flashy et quelques nouveaux(anciens) Pokémon. Et c'est tout.
Les DLC de Epée et Bouclier / Ecarlate et Violet avaient au moins la bonne idée de nous faire voyager vers des zones totalement nouvelles.
Ici il n'en sera jamais rien.
Ici on résumera le DLC en un mot : farm.
Un conseil : gardez votre argent
C'est pas un DLC comme Xenoblade Torna, eux au moins ils se foutent pas de notre gueule, ils savent qu'ils vont faire 10 fois moins de ventes mais ils y mettent 10 fois plus d'efforts, mon argent c'est vers des studios comme ça désormais.
Evidemment Pokémon se vend avec ou sans les déçus et à des paquets de millions...mais je pensent franchement qu'ils perdent tellement de ventes avec leur fainéantise surtout chez les 25-40 ans.. C'est comme Mario Odyssey, il serait beaucoup moins bien il ferait 15-20 millions mais comme il était excellent il fait plus de 30m
Avec un tel budget, Monolith te fait un Xenoblade....
35 boules en plus le truc y'a vraiment aucun respect envers les joueurs..
On te montre les deux Méga-Evolution de Raichu en gros plan sur la pub du DLC alors qu'au final ce sera deux PNJ qui te donnent les Méga-Gemme
Puis c'est tout
Moi ça me désole étant fan de la première heure et ayant quasiment produit un fan-game à l'époque GBA-DS, mais les gens qui jouent aujourd'hui aux jeux Pokémon n'ont ce qu'ils méritent je ne peux que me dire cela. Ça achètera le DLC à 30 balles même si ça ne les vaut largement pas. Ce sont des malades qui ont participé au hijacking d'une de mes séries JV préférées. Parce que les vrai coupables, ce sont les responsable de chez Pokémon Company, l'éditeur des jeux et de l'exploitation de la franchise.
Depuis le passage à la Wii U et 3DS, la gestion de la franchise Pokémon c'est une catastrophe. Orientation live service avec quasiment tous les spin-off étant sur mobile, la banque Pokémon qui est devenu payante, et les jeux principaux par Game Freak de moins en moins ambitieux dans leur proposition, de part le fait que l'on ne donne pas suffisamment le temps au studio pour faire ces jeux.
L'ouverture à ce que j'appelle "" les joueurs ultra-casual "", notamment issue de Pokémon GO et des mouvements d'Internet, a non seulement fait vraiment mal au game-design des jeux principaux qui est revenu à la baisse pour des questions d'accessibilité, mais a aussi poussé Pokémon Company a multiplié des expériences casuals de masse (comme vouloir un MOBA Pokémon de surcroit développé par Tencent...). Pour l'avoir vécu, ces ultra-casual défendent ouvertement le fait que les jeux ne sont pas ambitieux.
Rester sur les épisodes qui apporte de nouvelle génération de pokemon..
(Comment j'ai pas aimer lets go pikachu)(heureusement qu'il y en a pas eu d'autre.)
Vraiment dommage.
Mais la je suis dans une zone avec 60/70 Pokémon dedans donc dire qu’il y a que 4/5 bestioles dedans non.
Ils pourraient avoir au moins l’idée de faire un genre de rogue-like ou quelque chose du genre qui ferait passer la pilule de façon maline. C’est vraiment devenu trop la machine à cash, ils vont vraiment finir par avoir des problèmes si ils continuent comme ça. On verra bien la prochaine gen.
À force, ils risque d’user le public et avoir une tellement mauvaise réputation que insidieusement comme pour d’autres studios ça va lentement les gangrener. À un moment faut que gens du secteurs sanctionnent et le fasse remarquer fortement.
Ici c'est l'exemple de ce que GF sait faire de pire dans un minimum de temps, et pourtant vendu a prix exorbitant