profile
Legendes Pokemon : ZA
1
Likers
name : Legendes Pokemon : ZA
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 550
visites since opening : 1147932
ouroboros4 > blog
[Spoil]Légendes Pokémon Z-A : le DLC de l'arnaque
Pour une fois je me permet de donner mon avis sur un jeu(ou plutôt son extension).

Pour commencer : oui j'ai fini Légendes Pokémon Z-A et oui j'ai acheter le DLC(vendu 30 euros tout de même).

Et après avoir quasiment fini l'aventure, quelle déception!

L'histoire tient sur un bout de papier et les conversations sont niais au possible.

L'aventure se résume à explorer des failles pour se rendre dans des zones appeler "Extra Illumis".
Sauf que les zones qui en plus d'être rikiki se comptent sur les doigts d'une main.
Sans parler du faite que vous ne pouvez y rester que quelques minutes(sachant que vous avez besoin de fabriquer un objet pour de nouveau accéder à d'autres failles).

Et dans les failles alors on fait quoi? Ben du farm.
Capturer des Pokémon en nombre restreint(souvent 3 ou 4) sachant que plus de la moitié sont issu de ceux déjà existant dans le jeu.

Ah oui vous pouvez aussi détruire des Pokéball pour gagner des objets comme des Baie Extra(qui permettent de se rendre dans les failles).

Et enfin quelques combats contre des dresseurs.

Bref vous avez saisi : cela vous rapporte des points qui permettent de faire progresser l'histoire.
Donc le même genre de farm que dans l'aventure principale. Encore.
Suivi d'un combat contre un Méga-Ferox. Encore.


Et les quêtes annexes alors? Des dizaines et des dizaines totalement nouvelles!
Sauf que c'est la même merde que dans le jeu de base : des quêtes tuto et d'autre ou on vous demande d'apporter un Pokémon spécifique(pour souvent un combat en 1 vs 1).

Mention spécial pour la quête ou l'on vous demande de promener un Patachiot pour recevoir comme récompense 750 Pokédollars(oui oui c'est très sérieux).


Enfin je fini sur les Méga-évolution.
Principe de base intéressant mais ici totalement éclaté tellement le jeu en arrive à faire Méga-évolué tout et n'importe quoi!
Des dizaines de Méga-Evolution avec des design totalement raté.
On se demande si ma grand-mère ne va pas finir par Méga-évolué non plus....


Bref ce DLC est une véritable arnaque.
35 euros pour des bouts d'Illumis flashy et quelques nouveaux(anciens) Pokémon. Et c'est tout.

Les DLC de Epée et Bouclier / Ecarlate et Violet avaient au moins la bonne idée de nous faire voyager vers des zones totalement nouvelles.
Ici il n'en sera jamais rien.

Ici on résumera le DLC en un mot : farm.

Un conseil : gardez votre argent
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/12/2025 at 04:46 PM by ouroboros4
    comments (24)
    onsentapedequijesuis posted the 12/12/2025 at 04:52 PM
    Pour 35€ tu peux te mettre tellement bien en jeu indé (surtout en promo )
    rogeraf posted the 12/12/2025 at 04:52 PM
    "Poke" "daube", et il revient très vite dans les bacs ! Ils en sortent combien 2 ou 3 l'année prochaine (pour une bonne gerbe collective) ? Gardez votre argent !
    wickette posted the 12/12/2025 at 05:03 PM
    Non mais un DLC qui sort quelques mois après la sortie du jeu c'est quasi toujours de l'arnaque.

    C'est pas un DLC comme Xenoblade Torna, eux au moins ils se foutent pas de notre gueule, ils savent qu'ils vont faire 10 fois moins de ventes mais ils y mettent 10 fois plus d'efforts, mon argent c'est vers des studios comme ça désormais.

    Evidemment Pokémon se vend avec ou sans les déçus et à des paquets de millions...mais je pensent franchement qu'ils perdent tellement de ventes avec leur fainéantise surtout chez les 25-40 ans.. C'est comme Mario Odyssey, il serait beaucoup moins bien il ferait 15-20 millions mais comme il était excellent il fait plus de 30m
    51love posted the 12/12/2025 at 05:04 PM
    Le DLC dont le budget a explosé? tu te demandes ou passer l'argent chez Gamefreaks....


    Avec un tel budget, Monolith te fait un Xenoblade....
    51love posted the 12/12/2025 at 05:05 PM
    wickette amen

    35 boules en plus le truc y'a vraiment aucun respect envers les joueurs..
    ouroboros4 posted the 12/12/2025 at 05:09 PM
    wickette Même avec mon côté les plus pessimiste je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi mauvais.

    On te montre les deux Méga-Evolution de Raichu en gros plan sur la pub du DLC alors qu'au final ce sera deux PNJ qui te donnent les Méga-Gemme
    Puis c'est tout
    sonilka posted the 12/12/2025 at 05:24 PM
    Mais Pokémon ZA est deja une douille. Vous vous attendiez à quoi avec ce DLC ? Le truc a meme été annoncé avant la sortie du jeu. C'était sur que ca serait rincé.
    masharu posted the 12/12/2025 at 05:34 PM
    La qualité de ce DLC, ça n'est plus étonnant quand on voit Pokémon Friends et ses prix abusif pour un jeu de puzzle ou encore le fait que ça va vendre Pokémon Pokopia en game key même au Japon pour le voir. Même les DLC des versions Epée/Bouclier et Ecarlate/Violet, on part pour rappel quand même de la polémique que les jeux n'ont plus tous les Pokémon dans les donnés des jeux (contrairement à avant où on pouvait échanger les Pokémon sans problème, ça n'est plus le cas depuis la NS1 hein). Beaucoup on défendu cela en disant "oui et alors ?" alors qu'on se plaignait que Game Freak enlevait des Pokémon, et après ça s'est permit de les vendre en DLC !!!

    Moi ça me désole étant fan de la première heure et ayant quasiment produit un fan-game à l'époque GBA-DS, mais les gens qui jouent aujourd'hui aux jeux Pokémon n'ont ce qu'ils méritent je ne peux que me dire cela. Ça achètera le DLC à 30 balles même si ça ne les vaut largement pas. Ce sont des malades qui ont participé au hijacking d'une de mes séries JV préférées. Parce que les vrai coupables, ce sont les responsable de chez Pokémon Company, l'éditeur des jeux et de l'exploitation de la franchise.

    Depuis le passage à la Wii U et 3DS, la gestion de la franchise Pokémon c'est une catastrophe. Orientation live service avec quasiment tous les spin-off étant sur mobile, la banque Pokémon qui est devenu payante, et les jeux principaux par Game Freak de moins en moins ambitieux dans leur proposition, de part le fait que l'on ne donne pas suffisamment le temps au studio pour faire ces jeux.

    L'ouverture à ce que j'appelle "" les joueurs ultra-casual "", notamment issue de Pokémon GO et des mouvements d'Internet, a non seulement fait vraiment mal au game-design des jeux principaux qui est revenu à la baisse pour des questions d'accessibilité, mais a aussi poussé Pokémon Company a multiplié des expériences casuals de masse (comme vouloir un MOBA Pokémon de surcroit développé par Tencent...). Pour l'avoir vécu, ces ultra-casual défendent ouvertement le fait que les jeux ne sont pas ambitieux.
    cyr posted the 12/12/2025 at 05:39 PM
    Perso j'ai fait l'impasse au ZA, comme legend. Et même si j'avais ZA, le dlc aucune chance.

    Rester sur les épisodes qui apporte de nouvelle génération de pokemon..
    (Comment j'ai pas aimer lets go pikachu)(heureusement qu'il y en a pas eu d'autre.)
    ratchet posted the 12/12/2025 at 05:44 PM
    35e ? Tu l’as acheté où ?
    ratchet posted the 12/12/2025 at 05:45 PM
    La mauvaise foi de l’article une pépite
    ouroboros4 posted the 12/12/2025 at 05:46 PM
    ratchet désolé c'est 30. Ja confondu avec le prix du DLC de EV
    thelastone posted the 12/12/2025 at 05:46 PM
    Et j'ai une question, tu vas l'acheter le prochain ?
    ratchet posted the 12/12/2025 at 05:47 PM
    ouroboros4 pour le reste j’ai l’impression que tu l’as pas toucher hein…
    gamergunz posted the 12/12/2025 at 05:50 PM
    Non c'est 30€ mais oui ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est.
    Vraiment dommage.
    ouroboros4 posted the 12/12/2025 at 05:52 PM
    ratchet ton impression est fausse. Tu veux des screen avec mon pseudo ? Si tu veux éviter de parler pour dire des bêtises.
    ratchet posted the 12/12/2025 at 05:53 PM
    ouroboros4 je sais que tu y as jouer juste fallait pas t’attendre à autre chose que le jeu de base hein.

    Mais la je suis dans une zone avec 60/70 Pokémon dedans donc dire qu’il y a que 4/5 bestioles dedans non.
    ouroboros4 posted the 12/12/2025 at 05:55 PM
    ratchet je parle de Pokémon différent. Sinon oui yen a 20. Tu as très bien compris ce que je voulais dire
    zerdow posted the 12/12/2025 at 08:14 PM
    Ouroboros4 mec je ne te comprend pas , ça fait un moment que je suis sur le site en tant que simple lecteur et seulement quelques mois que je me suis fait un compte pour interagir. T’est tout le temps déçu par Nintendo et encore plus par Pokémon. Pourquoi tu « t’inflige » ça si tu sais déjà que tu vas détester ?
    pimoody posted the 12/13/2025 at 06:12 AM
    ZA perso j’apprécie vraiment le jeu (malgré des defaults évidents), les ajouts et changements de gameplay m’ont eu. Par contre, le DLC même à 15 balles je pense que ça sent l’arnaque (maintenant je l’ai pas encore touché, donc j’ai pas d’avis réel).

    Ils pourraient avoir au moins l’idée de faire un genre de rogue-like ou quelque chose du genre qui ferait passer la pilule de façon maline. C’est vraiment devenu trop la machine à cash, ils vont vraiment finir par avoir des problèmes si ils continuent comme ça. On verra bien la prochaine gen.

    À force, ils risque d’user le public et avoir une tellement mauvaise réputation que insidieusement comme pour d’autres studios ça va lentement les gangrener. À un moment faut que gens du secteurs sanctionnent et le fasse remarquer fortement.
    ouroboros4 posted the 12/13/2025 at 10:16 AM
    pimoody dans n'importe quel autre jeu ce genre de contenu aurait été totalement gratuit.
    pimoody posted the 12/13/2025 at 04:49 PM
    ouroboros4 dans certains bon studio oui, surtout quand tu vois les bénéfices dégager sur cette licence et le nombres de jeux qui vendent, y a quand même rarement des gestes envers leurs consommateurs…
    ouroboros4 posted the 12/13/2025 at 05:13 PM
    pimoody Surtout que c'est sans doute le pire DLC de la licence et dispo même pas deux mois après la sortie du jeu
    Ici c'est l'exemple de ce que GF sait faire de pire dans un minimum de temps, et pourtant vendu a prix exorbitant
    pimoody posted the 12/13/2025 at 05:20 PM
    ouroboros4 oui, c'est vraiment aberrant et le prix cette fois concerne en plus une seul extension et en plus minimaliste de ce que j'ai compris.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo