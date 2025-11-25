profile
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
name : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau quitte le Top français après même pas une semaine
Le nouveau jeu Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau n'aura finalement même pas une semaine dans le top 5 des jeux les plus vendus en France.

Chaud quand même.
Je pense même qu'on y verra sans jamais le dernier jeu Kirby

    posted the 11/25/2025 at 07:15 AM by ouroboros4
    comments (7)
    judebox posted the 11/25/2025 at 07:55 AM
    Que ce soit ce Hyrule Warriors ou le Kirby, ça reste des jeux de niche, c'est pas étonnant du coup.
    Personnellement, fan de Zelda, les Hyrule Warriors ne m'intéressent pas.
    Et ce Kirby, j'ai essayé la démo et ça ne sera pas pour moi non plus.
    nyseko posted the 11/25/2025 at 07:57 AM
    C'est normal vue le parc de console, le type de jeu et surtout les jeux présents dans le top.
    cyr posted the 11/25/2025 at 08:10 AM
    nyseko c'est ce que j'allais répondre a Ouroboros4

    Certains veulent vraiment voir un bide sans tenir compte du reste


    Déjà aucune info concernant le nombre d'exemplaire. Si ça ce trouve les 5 premier on des chiffres du même ordre de grandeur, et que hyrule wariro est juste en dessous.....

    Ou le premier a 10k de plus que le deuxième...ou bref sans chiffres, un classement de ce type n'apporte rien de plus que des spéculation....
    ouroboros4 posted the 11/25/2025 at 08:14 AM
    cyr qui te parle de bide ? Faut toujours que tu extrapoles
    shanks posted the 11/25/2025 at 08:19 AM
    judebox
    Hyrule Warriors 2 a fait plus de 4 millions de ventes (plus grand succès de l'histoire des Musô avec One Piece PW4).

    Alors c'est sûr que ça n'a pas le poids de Call of, Pokémon ou même Mario Kart, mais on ne va pas non plus parler de "jeu de niche".
    judebox posted the 11/25/2025 at 08:24 AM
    shanks Comme tu le dis c'est le plus grand succès dans la catégorie des Musô et ce n'est pas le genre le plus populaire. Alors 4 millions c'est pas mal mais il faudra voir sur la durée.
    cyr posted the 11/25/2025 at 08:53 AM
    ouroboros4 ben ta dit "chaud quand même "
