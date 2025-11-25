Le nouveau jeu Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau n'aura finalement même pas une semaine dans le top 5 des jeux les plus vendus en France.
Chaud quand même.
Je pense même qu'on y verra sans jamais le dernier jeu Kirby
posted the 11/25/2025 at 07:15 AM by ouroboros4
Personnellement, fan de Zelda, les Hyrule Warriors ne m'intéressent pas.
Et ce Kirby, j'ai essayé la démo et ça ne sera pas pour moi non plus.
Certains veulent vraiment voir un bide sans tenir compte du reste
Déjà aucune info concernant le nombre d'exemplaire. Si ça ce trouve les 5 premier on des chiffres du même ordre de grandeur, et que hyrule wariro est juste en dessous.....
Ou le premier a 10k de plus que le deuxième...ou bref sans chiffres, un classement de ce type n'apporte rien de plus que des spéculation....
Hyrule Warriors 2 a fait plus de 4 millions de ventes (plus grand succès de l'histoire des Musô avec One Piece PW4).
Alors c'est sûr que ça n'a pas le poids de Call of, Pokémon ou même Mario Kart, mais on ne va pas non plus parler de "jeu de niche".