- Ça faisait un bout de temps que je voulais me le faire ce Rayman Origins, bah depuis sa sortie en fait... Mais je sais pas pourquoi, d'autre priorité, d'autre jeux mais dans ma tête je me disais "je le ferais, un jour... et ce jour fut arrivé. Il faut savoir qu'avant d'être un gros jeu complet, Ubisoft voulait faire de ce Rayman un simple "petit jeu" presque comm un indépendant en fait, mais le chantier a été revu pour le résultat qu'on lui connaît aujourd'hui.Rien ne va plus dans la contrée des Rêves ! Vous faites un barouf pas possible vous et vos potes en ronflant comme des gorets, ce qui gêne le voisinage. Du coup, bah plein de monstre attaque et c'est donc à Rayman et ses compères de partir à l'aventure. Oui le scénario est débile et anecdotique mais on s'en fout complètement dans ce genre de jeu, l'essentiel est bien évidemment ailleurs.Déjà, le Ubi Art fait des merveilles, le jeu est absolument magnifique et la DA claque comme c'est pas permis. L'animation de Rayman, autre perso et des ennemis est excellente, rien qu'à voir les tronches quand on se fait toucher ou qu'on se prend des baffes c'est hilarant ! On dirait un véritable dessin animé qui se déroule sous nos yeux, c'est un régal. En plus d'être splendide visuellement, le jeu est également super varié dans ces environnements. 10 mondes quand même au total et une soixantaine de niveau pour une durée de vie plutôt solide.(Visuelllement ya rien à dire...)Vous passerez d'une forêt enchanté à un désert qui "swingue", vous explorez des montagnes enneigés et des fonds marins absolument grandiose tellement ces niveaux aquatique sont excellent, au gameplay au petit oignons et qui n'ont rien à envier au DK Country récent. Si ya rien à dire dans les phases sous l'eau, je serai en revanche un peu plus dubitatif concernant le gameplay en lui même. Non pas qu'il soit mauvais, pas du tout mais il est vrai qu'il demande un petit temps d'adaptation, l'inertie parfois "flottant" et glissant de Rayman peut causer problème, et j'avoue avoir pas mal pester parfois sur des sauts pas toujours très précis...En revanche, distribuer des baffes ou autres coups de pieds à vos ennemis se fait sans problème. Rayman a une bonne petite panoplie de mouvement, à savoir du wall jump comme Mario, et d'autre pouvoirs qui seront à débloquer comme celui de courir sur les murs ou encore nager sous l'eau. L'hélicoptère avec les cheveux fait bien évidemment son retour. Le jeu est en quelque sorte un reboot de Rayman et au départ je pensais que c'était même un reboot du premier, et bien qu'il y ait quelques similitudes, dont certains mondes inspirés comme celui de la musique, il en reste au final malgré tout assez éloigné.(Libérer la fée vous octroiera un pouvoir)Même si on retrouve malgré tout notre pote Moskito, découvert dans le tout premier Rayman de 1995 (et ouais vieux croûton) dans des phases shoot em up très bonne bien que plutôt corsée. J'ai trouvé ces passages parfaitement bien intégré au jeu, dans des décors époustouflant et avec une animation encore une fois impeccable. Il yen a ni trop, ni pas assez juste ce qu'il faut. Parmis les niveaux "originaux" la poursuite des Coffrapatte fait aussi parti du délire.Le but ? Foncer à toute allure en utilisant le sprint dans un niveau à l'allure Die And Retry avec le scrolling qui vous rattrape pour éviter que le coffre ne vous échappe. Si les premiers sont plutôt facile, je peux vous garantir que vous allez vous arracher les cheveux sur certains niveaux comme ceux là. Très frustrant d'autant que si on meurt on recommence tout, heureusement qu'on a les vies infinies !(Quelques boss sont de la partie)Et Rayman Origins prend parfois des allures de Die And Retry sur certains niveaux, surtout ceux en fin de jeu. A tel point que ça ma un peu gavé de crever inlassablement jusqu'à connaître le niveau sur le bout des doigts. En effet, il est quasi impossible de passer un niveau dans ce genre là sans mourir, car c'est souvent du par cœur comme sauter au bond moment (parfois c'est à la frame près c'est abusé) ou des piques qui pop à ce moment là, un trou qui arrive trop vite. Je vous avoue que ces niveaux ne font pas partie de mes préférés, et le jeu en abuse peut être un peu trop sur la fin. D'ailleurs, le tout dernier niveau qu'on débloque (qui nécessite d'avoir choper tous les Coffrapatte avant) et un enfer comme j'en ai rarement vu de ma vie, même s'il est magnifique et qui permet de voir le vrai boss de fin.Boss qui sont d'ailleurs plutôt sympathique dans ce Rayman, pas transcendant mais cool avec encore une fois une excellente animation. Le boss final est d'ailleurs assez impressionnant pour le coup. Mais c'est encore aussi un peu du par cœur tant parfois il faut connaître leur patern sur le bout des doigts, mais comme ils sont pas très résistant ça passe.Le 100 % des niveaux se révèlent parfois aussi un peu fastidieux, grosso modo il faudra choper les electoons en nombre suffisant pour débloquer les niveaux suivants, ainsi que les Coffrapatte. Heureusement le jeu nous permet quand même de progresser suffisamment pour pas se retrouver bloquer, mais pour ceux qui en veulent, il yaura les cages à choper dans chaque niveau, au nombre de 2 plus celle de fin. Puis choper les Lums 150, 250 300 pour avoir quasi tous les Lums du niveaux. Il faudra aussi se taper le contre la montre pour avoir le dernier Lums et ainsi finir le niveau entièrement.(Les niveaux aquatiques sont un plaisir à jouer)Et pour ceux qui en veulent toujours plus, avoir la médaille d'or, donc attraper les 350 Lums du niveau. Il est vraiment très difficile d'avoir cette médaille dans certains niveaux je peux vous le garantir. Mais voilà, se retaper certains niveaux inlassablement j'avoue que j'en ai pas eu la force, surtout que des fois tu es timé pour des Lums et donc si tu rates c'est terminé. J'ai quand même bien torché le jeu hein, et pas mal de niveaux je les ai terminé entièrement mais j'avoue que j'ai pas eu la force de tout faire à 100 %. Notamment ceux en moustique ou il faut faire le perfect.D'autant plus que Rayman Origins a des niveaux de fin de jeu vraiment corsé, et je me vois pas me refarcir certains niveaux à 100 %. Après, j'admets que le jeu n'avait pas forcément besoin de cet aspect "collecte" à 100 % pour être bon mais c'est là et c'est comme ça. Une fois le gameplay maîtrisé, on se rend compte d'ailleurs que pour faire le meilleur score il faut rusher, parce qu'on fait de plus haut saut, quand le musique se lance et qu'on essaie de doubler nos points on les attrape plus vite etc... Heureusement que le 100 % n'est quoptionnel parce que je le trouve honnêtement assez fastidieux.Mais voilà, j'ai pris malgré tout beaucoup de plaisir à refaire les niveaux parce que le jeu est magnifique mais surtout qu'est ce qu'il est fun. Bien que ma copine a jouer avec moi sur certains niveaux, j'ai fait la quasi intégralité du jeu en solo et même tout seul j'ai eu énormément de fun. Il serait aussi criminel de ne pas mentionner l'incroyable OST du jeu, avec des thèmes parfois absolument magnifique. Le chant quand on est sous l'eau par exemple, j'ai même encore la musique du premier monde en tête. L'OST est tout bonnement excellente et de même que l'ambiance loufoque et barré comme c'est pas permis, pas de doute nous somme dans Rayman.Conclusion : Bien que j'aurais pesté sur son gameplay pas toujours très précis et sur son inertie parfois bizarroide et ses niveaux die and Retry frustrant. Je suis quand même obligé d'admettre que ce Rayman Origins est un des meilleurs jeux de plate-forme que j'ai pu faire, et que je suis très content d'avoir pu enfin le découvrir. Beau à en crever, avec une OST sublime et un fun de tous les instants, j'ai qu'une envie c'est de me faire sa suite Rayman Legends qui est à priori encore meilleur. Bref, reviens Rayman, tu nous manques !Les + :- Beau à se damner- Ultra variés dans ses environnements- Les niveaux aquatique du petit lait !- Drôle avec une animation impeccable- l'OST- L'ambiance loufoque et déjanté- Un bon gameplay dans l'ensemble même si...- Du challenge, bien corsé dans certains niveaux- Des boss rigolos- Plusieurs personnages jouable (même si j'en ai pas parlé lors de mon test arf.. )- Très bonne durée de vie, une soixantaine de niveaux !- Fun, seul ou à plusieurs- Certains niveaux sont des purs masterclassLes moins :- Une inertie parfois bizarre et un gameplay pas toujours précis- Trop de Die And Retry (certains niveaux sont du par cœur)- Le 100 % trop prise de tête9/10