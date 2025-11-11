Et ce chiffre a ete atteint au 2 novembre soit 1 mois après sa sortie. Ce sont d'excellents chiffres considérant le budget de 60 millions presque faible pour un jeu SIE comparé au 200 pour spiderman 2 ou horizon 2.
Avec les fêtes de Noël, le black Friday, le jeu devrait atteindre les 5 millions facilement .
Félicitations a sucker punch qui garantit par ces chiffres son futur..
D'autres chiffre concernant PlayStation:
84.2 millions de ps5 vendues. ( 4 de plus qu au dernier trimestre de cette année )
posted the 11/11/2025 at 03:57 AM by kratoszeus