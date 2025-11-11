profile
kratoszeus > blog
3.3 millions de ventes pour ghost of yotei
Et ce chiffre a ete atteint au 2 novembre soit 1 mois après sa sortie. Ce sont d'excellents chiffres considérant le budget de 60 millions presque faible pour un jeu SIE comparé au 200 pour spiderman 2 ou horizon 2.

Avec les fêtes de Noël, le black Friday, le jeu devrait atteindre les 5 millions facilement .

Félicitations a sucker punch qui garantit par ces chiffres son futur..

D'autres chiffre concernant PlayStation:

84.2 millions de ps5 vendues. ( 4 de plus qu au dernier trimestre de cette année )
    posted the 11/11/2025 at 03:57 AM by kratoszeus
