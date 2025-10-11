Mise à jour et option payante à l'utilisation ? netflixisation prochaine de l'automobile vu comme un service, et non plus comme un objet.
CaaS : Car As A Service, je viens de l'inventer celle-là puisque l'industrie actuelle où l'on est propriétaire de ce que l'on achète, serait vouée à la casse.
Que ceux qui ont acheté une VE, avec ou sans leasing, en profite bien. L'avenir risque d'être bcp moins généreux.
Je crains en revanche que notre "chère" UE ne nous dégote des taxes une fois le parc envahit de VE, et que le coût de l'électricité n'explose, puisque l'on se sera enfermé dans une seule source énergétique pour nos déplacements... j'espère que l'industrie auto développera les bio-carburants comme alternative, que l'on soit pro ou anti.
Vous avez aimé soleil vert, gunm(alita) etc on en pas loin.
Reste chez toi, consomme, touche ton chèque et ferme ta b.... La caste approche, c'est presque une blague.
A voir s'ils iront jusqu'au bout, avec des fragments du moteur rotatif, techno qui a fait les beaux jours de la Mazda 787B.
Mais une voiture qui absorbe son propre CO/2, ce serait une manne financière en moins pour l'UE, car disparition des malus.