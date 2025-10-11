profile
Taxe au km - CaaS : bientôt sur vos écrans...
Solarr the PC Master
Promis @Shanks, le seul de la journée.

Mise à jour et option payante à l'utilisation ? netflixisation prochaine de l'automobile vu comme un service, et non plus comme un objet.
CaaS : Car As A Service, je viens de l'inventer celle-là puisque l'industrie actuelle où l'on est propriétaire de ce que l'on achète, serait vouée à la casse.

Que ceux qui ont acheté une VE, avec ou sans leasing, en profite bien. L'avenir risque d'être bcp moins généreux.


















Je crains en revanche que notre "chère" UE ne nous dégote des taxes une fois le parc envahit de VE, et que le coût de l'électricité n'explose, puisque l'on se sera enfermé dans une seule source énergétique pour nos déplacements... j'espère que l'industrie auto développera les bio-carburants comme alternative, que l'on soit pro ou anti.
    posted the 11/10/2025 at 03:08 PM by solarr
    comments (3)
    taiko posted the 11/10/2025 at 03:27 PM
    ????????????????
    kidicarus posted the 11/10/2025 at 03:56 PM
    Solution de nos maîtres envers l'électrique est la bourse de l'électricité qui est déjà mise en place, grâce au linky ils pourront savoir quelle machine consomme donc surtaxe quand tu recharges ta voiture à la maison, la taxe au km est dan starting Block depuis un moment et d'autres bien Plus imaginatif sont à prévoir.

    Vous avez aimé soleil vert, gunm(alita) etc on en pas loin.
    Reste chez toi, consomme, touche ton chèque et ferme ta b.... La caste approche, c'est presque une blague.
    solarr posted the 11/10/2025 at 04:14 PM
    Elle n'est pas mal l'invention de Mazda.
    A voir s'ils iront jusqu'au bout, avec des fragments du moteur rotatif, techno qui a fait les beaux jours de la Mazda 787B.

    Mais une voiture qui absorbe son propre CO/2, ce serait une manne financière en moins pour l'UE, car disparition des malus.
