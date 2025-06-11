Prêt pour une nouvelle partie ?
ozyxp > blog
all
PRINCE OF PERSIA 2008 La tentative de renouveau...
MES PETITS ARTICLES
Salut la famille Gamekyo ici OzyXP

Aujourd'hui je voulais vous revenir sur le cas de Prince of Persia ( PoP 2008 ) un jeu qui aurait mérité un autre sort et surtout une suite.

Le jeu est un nouveau départ pour la franchise Prince of Persia, se démarquant de la trilogie des Sables du temps par son système de jeu et ses graphismes en « art illustratif » (cel-shading) comme nous le disent les créateurs du jeu. C'est le septième épisode de la saga Prince of Persia.

La première chose qui m'avait frappé à l'époque c'était les graphismes : Ce prince of persia était une référence de la nouvelle génération de l'époque (PS3/X360) et l'utilisation du cell shading apporter un vent de fraîcheur à la série.

Le gameplay était toujours aussi acrobatique et la cohésion entre le prince et Elika la princesse qui nous accompagne était superbe.

Le point qui aura fait couler le plus d'encre : vous ne pouviez pas mourir car Elika vous sauvez à chaque fois et ça beaucoup y vont de l'assistanat à outrance de la part d'Ubisoft.

J'en garde personnellement un très bon souvenir et j'ai toujours le DLC avec le véritable Épilogue du jeu qui m'attends sur ma PS3.

Oui ça par contre c'est abusé de mettre la vraie fin en DLC...

Et vous vous y avez joué ?

Je partage ma passion en vidéo. Pour découvrir mes aventures c'est juste la : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=gRBPcG7o3e1sLbQ9
    posted the 11/06/2025 at 10:15 AM by ozyxp
    comments (5)
    zekk posted the 11/06/2025 at 10:17 AM
    Le jeu était vraiment très beau et très sympa, dommage que l'on voyait déjà les prémices de l'ubisoft actuel qui était prêt à tout pour arnaquer les joueurs
    rogeraf posted the 11/06/2025 at 10:20 AM
    Ah, la grande epoque d'UbiSoft !
    sosky posted the 11/06/2025 at 10:36 AM
    Pareil j'en garde un bon souvenir, le parkour était agréable, la DA superbe, osef de pas pouvoir mourir perso

    Jamais fait la fin en DLC par contre
    bladagun posted the 11/06/2025 at 10:51 AM
    J'avais énormément aimé
    beyondgood074 posted the 11/06/2025 at 10:55 AM
    Très joli, et gameplay fun au début, mais très peu de challenge, et ultra répétitif, je l'ai même pas terminé alors que j'ai torché plusieurs fois toute la quadrilogie des sables
