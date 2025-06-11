MES PETITS ARTICLES

Salut la famille Gamekyo ici OzyXP



Aujourd'hui je voulais vous revenir sur le cas de Prince of Persia ( PoP 2008 ) un jeu qui aurait mérité un autre sort et surtout une suite.



Le jeu est un nouveau départ pour la franchise Prince of Persia, se démarquant de la trilogie des Sables du temps par son système de jeu et ses graphismes en « art illustratif » (cel-shading) comme nous le disent les créateurs du jeu. C'est le septième épisode de la saga Prince of Persia.



La première chose qui m'avait frappé à l'époque c'était les graphismes : Ce prince of persia était une référence de la nouvelle génération de l'époque (PS3/X360) et l'utilisation du cell shading apporter un vent de fraîcheur à la série.



Le gameplay était toujours aussi acrobatique et la cohésion entre le prince et Elika la princesse qui nous accompagne était superbe.



Le point qui aura fait couler le plus d'encre : vous ne pouviez pas mourir car Elika vous sauvez à chaque fois et ça beaucoup y vont de l'assistanat à outrance de la part d'Ubisoft.



J'en garde personnellement un très bon souvenir et j'ai toujours le DLC avec le véritable Épilogue du jeu qui m'attends sur ma PS3.



Oui ça par contre c'est abusé de mettre la vraie fin en DLC...



Et vous vous y avez joué ?



