le Battle pass
(inclu dans le Gamepass ultimate avec fortnite crew + 1000 vbucks chaque mois)
• PAGE 1 → Marge & Peels Sidekick
• PAGE 2 → Witch Marge & Maggie Glider
• PAGE 3 → Fishstick Remix
• PAGE 4 → Fishstick Remix Style
• PAGE 5 → Ned Flanders
• PAGE 6 → Stupid Sexy Flanders
• PAGE 7 → Homer Simpson
la MAP
les points d'interet lié aux Simpsons:
-Manoir de M. Burns
-Casse-croûte du Maire
-Usine de Boissons de Springfield
-Place de Springfield
-Centrale nucléaire de Springfield
-Rue Evergreen Terrace
-Ferme de Cletus
-Quartier du Donut
-Camp Krusty
et plus tard on aura SOUTH PARK ! le kiff!
tags :
posted the 10/31/2025 at 07:31 PM by skuldleif