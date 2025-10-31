profile
Fortnite nouvelle saison SIMPSONS ce poulet :o et apres... SOUTH PARK !!





le Battle pass (inclu dans le Gamepass ultimate avec fortnite crew + 1000 vbucks chaque mois)






• PAGE 1 → Marge & Peels Sidekick
• PAGE 2 → Witch Marge & Maggie Glider
• PAGE 3 → Fishstick Remix
• PAGE 4 → Fishstick Remix Style
• PAGE 5 → Ned Flanders
• PAGE 6 → Stupid Sexy Flanders
• PAGE 7 → Homer Simpson

la MAP


les points d'interet lié aux Simpsons:

-Manoir de M. Burns

-Casse-croûte du Maire

-Usine de Boissons de Springfield

-Place de Springfield

-Centrale nucléaire de Springfield

-Rue Evergreen Terrace

-Ferme de Cletus

-Quartier du Donut

-Camp Krusty



et plus tard on aura SOUTH PARK ! le kiff!

https://youtu.be/ibpQaGgYM9w?si=A3HOmkuWSDBgEyDg
    posted the 10/31/2025 at 07:31 PM by skuldleif
    comments (11)
    skuldleif posted the 10/31/2025 at 07:36 PM
    je vous conseille le mode BR sans construction si comme moi ca vous intéresse pas de construire des chateau et ne pas vous embeter
    skk posted the 10/31/2025 at 07:38 PM
    Le kiff??? L'achat d avatars?
    skuldleif posted the 10/31/2025 at 07:42 PM
    skk alors deja ils modifient la map et mettent des items/armes lié a l'univers ce qui est plutot cool , et ouep jouer cartman sur fornite et ca ne me coutera rien grace a fortnite crew inclu dans l'abo gp
    negan posted the 10/31/2025 at 08:03 PM
    C'est con qu'on puisse pas avoir ce genre de contenu dans le jeu de base Fortnite ( oui plus personne se souvient qu'avant c'était un vrai jeu )
    micheljackson posted the 10/31/2025 at 08:26 PM
    Pardon mais Flanders ne tient pas son arme comme un gaucher.
    belmoncul posted the 10/31/2025 at 08:26 PM
    Donc la map c'est quoi, la ville des Simpsons ?
    skuldleif posted the 10/31/2025 at 08:28 PM
    belmoncul https://pbs.twimg.com/media/G4nKJa3WoAAiR2m?format=jpg&name=900x900
    altendorf posted the 10/31/2025 at 09:09 PM
    Tu m'étonnes que les gamins restent sur le jeu depuis des années
    bladagun posted the 10/31/2025 at 09:09 PM
    Ça me donne envie d'essayer pour la première fois ce jeu, un map Simpson c'est genial
    skuldleif posted the 10/31/2025 at 09:23 PM
    altendorf alors le probleme ce n'est pas qu'ils y jouent , c'est que epic game fais tout pour qu'ils ne jouent QUE à ca que ce soit par le FOMO ou la progression capé du battlepass avec un reset hebdomadaire , un classique ou encore les divers modes fait par les dev ou les joueurs
    skuldleif posted the 10/31/2025 at 09:25 PM
    altendorf ce jeu est si puissant qu'ils ont creer un store grace a celui ci et se permettent d'offrir des jeux tellements ils ont de baleine sur ce jeu
