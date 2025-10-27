Two Point Museum est sur le point d'être lancé sur Switch 2, et pour fêter cela, Sega a annoncé une nouvelle extension prévue pour cet hiver.



Baptisée « Zooseum », il s'agit en fait d'un zoo. Ce tout nouveau lieu vous permettra sans aucun doute de découvrir une multitude de créatures intéressantes à soigner, tout en continuant à agrandir votre musée en plein essor.



Les détails sont encore rares pour l'instant, nous ne connaissons donc pas encore la date de sortie exacte de cette extension, mais c'est déjà une bonne nouvelle de savoir qu'elle est en préparation.



Voici un aperçu de la description officielle :

« Dans ce nouveau DLC déjanté, un tout nouveau musée entièrement dédié aux merveilles de la faune sauvage ouvrira ses portes. Les experts en faune sauvage seront appelés à sauver, soigner, élever et réintroduire dans la nature une incroyable variété de créatures, tout en agrandissant votre musée de manière passionnante et inattendue. »

