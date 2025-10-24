profile
all
Et Stellantis relança Lancia pour janv 2026 + historik dramatik
Solarr the PC Master
Pour le championnat du monde des rallyes 2026 en cat 2 - 3 - 4
Lancia c'est 11 Titres de champion constructeurs
5 titres pilotes





MAUVAIS SOUVENIRS (pour ma part)

Ces Lancia, moteur juste derrière le dos des pilotes (0-100 km/h en 2"5 sec), tueuses aussi malheureusement : le Senna du Rallye, Henri Toivonen, fiévreux et brûlé vif en 1985, mais avant lui Attilio Bettega en mars 1985, conscient pour quelques heures seulement.

Hommage fut rendue à ce dernier en 2025 en Italie.




















La FIN est spectaculaire...
    posted the 10/24/2025 at 07:46 AM by solarr
    comments (8)
    cyr posted the 10/24/2025 at 08:09 AM
    Sur les photo, le pilote qui en a etais sortie de la voiture, il etais encore conscient ?


    Stellantis...tous ceux qui on rejoint ce groupe doivent bien le regretter...
    Moteur puretech etc etc.

    L'état vient d'ouvrir un dossier sur eux....
    solarr posted the 10/24/2025 at 08:15 AM
    cyr oui, mais l'hémorragie, les multiples fractures font que...

    L'état veut se donner bonne conscience et force sur l'électrique et contre le report de l'abandon du thermique en 2035, alors que le Sénat vient d'affirmer, hier je crois, que ce n'est pas viable pour l'industrie automobile en France... l'Allemagne, l'Italie sont pour le report de cette date.
    solarr posted the 10/24/2025 at 08:19 AM
    Le pilote en question est cité dans mon article, Attilio Bettega, pilote Lancia.
    solarr posted the 10/24/2025 at 08:23 AM
    cyr c'est pour cela que si l'on subit un choc violent, il faut se rendre aux urgences, on ne sait jamais...
    cyr posted the 10/24/2025 at 08:26 AM
    solarr ok.

    La fin du thermique .....c'est une volonté des écologiste, qui se privent pas de prendre des jet privés, ou avion etc.

    La Chine en a rien a foutre, les etat unis, la russe pareil.

    Ça aurait changer quoi dans la pollution ?

    Non on aurait eu des voitures chinoise dans les rue, et plusieurs million de chômeurs en plus en Europe...

    Et apres on s'étonne encore pourquoi en économie on est pas compétitive...

    Il veulent taxer quand tu vends ta voiture d'occasion. L'acheteur devra payer un malus....mais attention que pour les voitures apres 2015. Donc les voiture plus propre
    Les ancienne , avant 2015, aucun problème, elle sont plus polluante mais pas grave
    ..la logique....

    Et le diesel, ca pollue pas l'air. Mais bon les particules fine lol...

    Dans ce cas on arête la clope. Sinon ça n'a pas de sens
    pharrell posted the 10/24/2025 at 08:28 AM
    C'est sur que Stellantis y a plein de marques, les coquilles sont différentes d'une marque à l'autre mais au final ils mettent les mêmes moteurs partout donc bon...

    Le scandale des puretech (seulement l'entrée de gamme d'ailleurs, le 1.2L...) ce n'est pas entièrement leur faute. On force les constructeurs avec des normes écologiques qui les mettent dans des impasses technologiques. Comment garder la même puissance tout en réduisant la consommation et les émissions... Tout en restant compétitif niveau prix.

    D'ailleurs tous les autres constructeurs c'est pas bien mieux... Les moteurs équivalents de Renault ont des soucis. Le 1.2 TCE c'est de la merde. Et on le retrouve sur plein de modèle...
    solarr posted the 10/24/2025 at 08:32 AM
    cyr Te faire regarder ailleurs, alors que les jets privés, les avions, les datacenter, la déforestation, il me semble que de là provient la véritable pollution.

    Les medias se chargent de diviser l'opinion : le classique.

    pharrell oui je viens de voir la video qui parlent de ceci : 1 litre d'huile consommée tous les 1000 bornes je crois... le 1.2 Puretech, c'est un fiasco.
    pharrell posted the 10/24/2025 at 08:41 AM
    solarr : ca c'est quand y a un soucis. Il faut bien entretenir la voiture et être très rigoureux sur les recommandations.

    Le soucis c'est que la courroie de distribution baigne dans l'huile et se dégrade dans le temps, les résidus bouchent tout!

    Ca se passe à peu près bien ensuite. La voiture de ma conjointe à 80 000 kms, aucun soucis rencontrés, on a changés par précautions la courroie avant la date recommandée. Ils mettent maintenant des courroies qui résistent mieux à l'immersion dans l'huile.

    Et sur les nouveaux modèles ils ont gardés l'architecture mais ils mettent une chaine à la place. Ce n'est pas la solution miracle non plus, ça te met pas à l'abri de tous les problèmes.
