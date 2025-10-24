Pour le championnat du monde des rallyes 2026 en cat 2 - 3 - 4
Lancia c'est 11 Titres de champion constructeurs
5 titres pilotes
MAUVAIS SOUVENIRS (pour ma part)
Ces Lancia, moteur juste derrière le dos des pilotes (0-100 km/h en 2"5 sec), tueuses aussi malheureusement : le Senna du Rallye, Henri Toivonen, fiévreux et brûlé vif en 1985, mais avant lui Attilio Bettega en mars 1985, conscient pour quelques heures seulement.
Hommage fut rendue à ce dernier en 2025 en Italie.
Stellantis...tous ceux qui on rejoint ce groupe doivent bien le regretter...
Moteur puretech etc etc.
L'état vient d'ouvrir un dossier sur eux....
L'état veut se donner bonne conscience et force sur l'électrique et contre le report de l'abandon du thermique en 2035, alors que le Sénat vient d'affirmer, hier je crois, que ce n'est pas viable pour l'industrie automobile en France... l'Allemagne, l'Italie sont pour le report de cette date.
La fin du thermique .....c'est une volonté des écologiste, qui se privent pas de prendre des jet privés, ou avion etc.
La Chine en a rien a foutre, les etat unis, la russe pareil.
Ça aurait changer quoi dans la pollution ?
Non on aurait eu des voitures chinoise dans les rue, et plusieurs million de chômeurs en plus en Europe...
Et apres on s'étonne encore pourquoi en économie on est pas compétitive...
Il veulent taxer quand tu vends ta voiture d'occasion. L'acheteur devra payer un malus....mais attention que pour les voitures apres 2015. Donc les voiture plus propre
Les ancienne , avant 2015, aucun problème, elle sont plus polluante mais pas grave
..la logique....
Et le diesel, ca pollue pas l'air. Mais bon les particules fine lol...
Dans ce cas on arête la clope. Sinon ça n'a pas de sens
Le scandale des puretech (seulement l'entrée de gamme d'ailleurs, le 1.2L...) ce n'est pas entièrement leur faute. On force les constructeurs avec des normes écologiques qui les mettent dans des impasses technologiques. Comment garder la même puissance tout en réduisant la consommation et les émissions... Tout en restant compétitif niveau prix.
D'ailleurs tous les autres constructeurs c'est pas bien mieux... Les moteurs équivalents de Renault ont des soucis. Le 1.2 TCE c'est de la merde. Et on le retrouve sur plein de modèle...
Les medias se chargent de diviser l'opinion : le classique.
pharrell oui je viens de voir la video qui parlent de ceci : 1 litre d'huile consommée tous les 1000 bornes je crois... le 1.2 Puretech, c'est un fiasco.
Le soucis c'est que la courroie de distribution baigne dans l'huile et se dégrade dans le temps, les résidus bouchent tout!
Ca se passe à peu près bien ensuite. La voiture de ma conjointe à 80 000 kms, aucun soucis rencontrés, on a changés par précautions la courroie avant la date recommandée. Ils mettent maintenant des courroies qui résistent mieux à l'immersion dans l'huile.
Et sur les nouveaux modèles ils ont gardés l'architecture mais ils mettent une chaine à la place. Ce n'est pas la solution miracle non plus, ça te met pas à l'abri de tous les problèmes.