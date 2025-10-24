Solarr the PC Master

Pour le championnat du monde des rallyes 2026 en cat 2 - 3 - 4Lancia c'est 11 Titres de champion constructeurs5 titres pilotesMAUVAIS SOUVENIRS (pour ma part)Ces Lancia, moteur juste derrière le dos des pilotes (0-100 km/h en 2"5 sec), tueuses aussi malheureusement : le Senna du Rallye, Henri Toivonen, fiévreux et brûlé vif en 1985, mais avant lui Attilio Bettega en mars 1985, conscient pour quelques heures seulement.Hommage fut rendue à ce dernier en 2025 en Italie.La FIN est spectaculaire...