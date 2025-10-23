profile
kratoszeus > blog
Project TAL: Les Corréens montrent c'est quoi la next gen


Le jeu se présente comme une aventure Solo dans le folklore Corréen dans un style action-rpg, un peu à l'image de Wukong et son traitement de la mythologie chinoise. Le trailer claque de fou, on voit vraiment un gap avec les productions actuelles.

Hâte d'en savoir plus. Le jeu est prévu en 2027 sur pc et consoles ( future xbox ?)
    posted the 10/23/2025 at 08:19 PM by kratoszeus
    comments (9)
    keiku posted the 10/23/2025 at 08:41 PM
    a voir une fois qu'on sera sortit du trailer, les coréen on tendance a souvent faire beaucoup de downgrade entre le trailer initial et le produit fini, mais ca a l'air interessant sur le fond, pas trop de particule, pas trop bourrin, le bestaire a l'air sympa donc oui je vais le suivre
    chreasy97 posted the 10/23/2025 at 08:42 PM
    C'est vrai, c'est tres beau mais il faudra s'attendre à une baisse graphique pour les consoles actuelles.

    Je surveille ce jeu.
    victornewman posted the 10/23/2025 at 08:44 PM
    L'art de prendre les gens pour cons une fois le jeu sorti, avec des graphismes revus à la baisse et un framerate à 30 FPS.
    negan posted the 10/23/2025 at 08:45 PM
    Toujours la meme DA insipide .
    zanpa posted the 10/23/2025 at 08:49 PM
    encore l'UE5, souls ... il faut se renouveler bordel
    altendorf posted the 10/23/2025 at 08:56 PM
    On en a vu, revu et rerevu des jeux comme ça, c'est bon... Il est temps de passer à autre chose.
    marcelpatulacci posted the 10/23/2025 at 09:08 PM
    Le Jap féodale etc faisait rêver il y a 10 ans mais la c'est une overdose de dingue. Ce project TAL envoie du lourd honnêtement mais comme dit altendorf ça donne pas envie tellement on en a bouffer.

    victornewman Un classique, limite une tradition depuis Watch Dogs 1^^
    wickette posted the 10/23/2025 at 09:09 PM
    lol, on en reparle quand et si ça sort ...c'est pas la première fois qu'on voit des démo qui tournent sous rtx 5090 ou equivalent pour finir avec un résultat très différent



    Sinon, toujours l'impression de voir ces mêmes jeux, avec la même D.A et le même gameplay, c'est bon quoi
    ravyxxs posted the 10/23/2025 at 09:22 PM
    negan victornewman
