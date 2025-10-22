Il y a quelques jours sur Strawpoll, je vous avais mis tous les arcs concernant le manga et l'anime Dragon Ball.
Merci aux 64 participants qui ont établi le classement suivant avec les 7 arcs préférés :
1) Frieza 12,72% (57 Voix)
2) Cyborgs 11,83% (53 Voix)
3) Sayans 10,49% (47 Voix)
4) Piccolo Daimao 10,27% (46 Voix)
5) Majin Buu 8,93% (40 Voix)
6) 23e Tenkaichi Budokai 8,26% (37 Voix)
7) Red Ribbon 7,14% (32 Voix)
Suite du classement (et lien pour ceux qui veulent choisir leurs arcs)
8 ) 21e Tenkaichi Budokai 5,13% (23 Voix)
9) 22e Tenkaichi Budokai 4,91% (22 Voix)
10) Pilaf 3,79% (17 Voix)
11) Goku Black 3,57% (16 Voix)
12) Baba la Voyante 3,13% (14 Voix)
13) Tournoi du Pouvoir 2,46% (11 Voix)
14) Baby 1,79% (8 Voix)
15) Dragons Maléfiques 1,56% (7 Voix)
16) Beerus 0,89% (4 Voix)
1-) Granolah 0,89% (4 Voix)
17) Moro 0,67% (3 Voix)
1-) Super#17 0,67% (3 Voix)
19) Univers 6 vs Univers 7 0,45% (2 Voix)
20) Retour de Frieza 0,22% (1 Voix)
2-) Daima 0,22% (1 Voix)
89% des votants ont mis une voix à l'arc Frieza
Les arcs DBZ sont tous dans le top 7
Le premier arc DBS avec Goku Black est 11e
posted the 10/22/2025 at 06:22 PM by khazawi
5120x2880 moi je pense que ca aurait du finir a Cell vu que c'est le moment ou sangoku meurt et fait la passation de pouvoir a son fils
du moins vu comment la série part en couille après ca, pour moi elle se fini la