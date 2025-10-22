Il y a quelques jours sur Strawpoll, je vous avais mis tous les arcs concernant le manga et l'anime Dragon Ball.

Merci aux 64 participants qui ont établi le classement suivant avec les 7 arcs préférés :



1) Frieza 12,72% (57 Voix)

2) Cyborgs 11,83% (53 Voix)

3) Sayans 10,49% (47 Voix)

4) Piccolo Daimao 10,27% (46 Voix)

5) Majin Buu 8,93% (40 Voix)

6) 23e Tenkaichi Budokai 8,26% (37 Voix)

7) Red Ribbon 7,14% (32 Voix)



Suite du classement (et lien pour ceux qui veulent choisir leurs arcs)



8 ) 21e Tenkaichi Budokai 5,13% (23 Voix)

9) 22e Tenkaichi Budokai 4,91% (22 Voix)

10) Pilaf 3,79% (17 Voix)

11) Goku Black 3,57% (16 Voix)

12) Baba la Voyante 3,13% (14 Voix)

13) Tournoi du Pouvoir 2,46% (11 Voix)

14) Baby 1,79% (8 Voix)

15) Dragons Maléfiques 1,56% (7 Voix)

16) Beerus 0,89% (4 Voix)

1-) Granolah 0,89% (4 Voix)

17) Moro 0,67% (3 Voix)

1-) Super#17 0,67% (3 Voix)

19) Univers 6 vs Univers 7 0,45% (2 Voix)

20) Retour de Frieza 0,22% (1 Voix)

2-) Daima 0,22% (1 Voix)



89% des votants ont mis une voix à l'arc Frieza

Les arcs DBZ sont tous dans le top 7

Le premier arc DBS avec Goku Black est 11e