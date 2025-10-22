C'est lors d'une interview de Tomizawa dans le Famitsu qu'on apprend que 2 Tales remasters sont en cours de développement dont Xillia 2 ( logique).Concernant le prochain nouveau Tales, il est bien en développement mais on le verra pas de sitôt.Bon, j'espère qu'ils feront un choix logique pour le 2eme tales remaster.