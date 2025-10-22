C'est lors d'une interview de Tomizawa dans le Famitsu qu'on apprend que 2 Tales remasters sont en cours de développement dont Xillia 2 ( logique).
Concernant le prochain nouveau Tales, il est bien en développement mais on le verra pas de sitôt.
Bon, j'espère qu'ils feront un choix logique pour le 2eme tales remaster.
Tales of Xillia 2 on a compris
Tales of Symphonia 2 je crois
En remastered, j'aimerais bien Abyss, surtout.
le total inverse d'arise donc
Car pour l'instant ils ont ressorti uniquement des jeux qui sont déjà sortis par le passé en Europe avec la traduction.
Il y a une volonté de remettre la licence sur le devant de la scène mais sans mettre d'argent dans de la traduction.
J’attends d’y jouer depuis cette époque. Comme le remake d’ff6 avec des sprite ayant des animations idle. Ayant fait chrono trigger avant, j’arrive plus à supporter les sprites fixe (triangle strategy fut l’exception)
c'est très peu si on fait la moyenne avec le nombre de titres sortis.
Il parait plus probable qu'on va bouffer du portage pendant encore quelques années que de voir un nouvel épisode.
hyoga57 ha oui ils ont encore quelques années pour faire le tour de la saga
Tales Of Destiny HD Chronicles, avec Tales of Destiny Director's Cut et Tales of Destiny 2 ?