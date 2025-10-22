ajouter un titre
lion93
19
lion93
lion93 > blog
Des news sur les Tales



C'est lors d'une interview de Tomizawa dans le Famitsu qu'on apprend que 2 Tales remasters sont en cours de développement dont Xillia 2 ( logique).
Concernant le prochain nouveau Tales, il est bien en développement mais on le verra pas de sitôt.
Bon, j'espère qu'ils feront un choix logique pour le 2eme tales remaster.
    bourbon, rendan, momotaros, kisukesan
    posted the 10/22/2025 at 09:00 AM by lion93
    comments (13)
    zekk posted the 10/22/2025 at 09:13 AM
    Je rêve d'une traduction de Rebirth et des tales of Destiny ps2 (je sais je peux encore rêver longtemps)
    shirou posted the 10/22/2025 at 09:15 AM
    Vu comme c'est parti, ils vont tous ressortir en version remasters. Reste juste a savoir dans quel ordre ils vont arriver.
    newtechnix posted the 10/22/2025 at 09:15 AM
    il reste quoi comme portage possible à faire?

    Tales of Xillia 2 on a compris

    Tales of Symphonia 2 je crois
    jenicris posted the 10/22/2025 at 09:16 AM
    C'est surtout le nouvel opus que j'attends
    hyoga57 posted the 10/22/2025 at 09:28 AM
    newtechnix Phantasia, Destiny 1et 2, Eternia, Legendia, Abyss, Zestiria, Berseria, etc. je continue ?
    hyoga57 posted the 10/22/2025 at 09:30 AM
    jenicris Si c’est comme Arise, autant ne rien attendre tant ce dernier est décevant.
    yukilin posted the 10/22/2025 at 09:34 AM
    J'ai bien aimé Arise, donc j'attends surtout le nouveau Tales of
    En remastered, j'aimerais bien Abyss, surtout.
    keiku posted the 10/22/2025 at 09:36 AM
    j'attend un vrai tales comme a l'époque, un scénario travaillé, une DA plus dessin animée, un système de combat évolutif, profond et riche, et une aventure basée sur un scénario principal parsemée d'exploration volontaire plutot que des quete fedex, le retour d'une map monde

    le total inverse d'arise donc
    yurius posted the 10/22/2025 at 09:36 AM
    C'est bien si ils remake les jeux qui ne sont pas sortis en Europe.
    Car pour l'instant ils ont ressorti uniquement des jeux qui sont déjà sortis par le passé en Europe avec la traduction.

    Il y a une volonté de remettre la licence sur le devant de la scène mais sans mettre d'argent dans de la traduction.
    akinen posted the 10/22/2025 at 09:40 AM
    Rebirth et Destiny 1 et 2 sont réclamés depuis l’ère de la PS2 en version FR.

    J’attends d’y jouer depuis cette époque. Comme le remake d’ff6 avec des sprite ayant des animations idle. Ayant fait chrono trigger avant, j’arrive plus à supporter les sprites fixe (triangle strategy fut l’exception)
    zekk posted the 10/22/2025 at 10:11 AM
    keiku Malheureusement pour moi, ça fait longtemps que ce n'est plus comme ça et je ne sens pas revenir la licence vers la qualité des premiers épisodes
    newtechnix posted the 10/22/2025 at 10:51 AM
    A fin mars 2020, la série a atteint 23,86 millions de vente

    c'est très peu si on fait la moyenne avec le nombre de titres sortis.

    Il parait plus probable qu'on va bouffer du portage pendant encore quelques années que de voir un nouvel épisode.

    hyoga57 ha oui ils ont encore quelques années pour faire le tour de la saga
    aggrekuma posted the 10/22/2025 at 11:08 AM
    Tales Of Phantasia HD Chronicles, comprenant Tales Of Phantasia version PSP et Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon X ?

    Tales Of Destiny HD Chronicles, avec Tales of Destiny Director's Cut et Tales of Destiny 2 ?
